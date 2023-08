New Music: The Chemical Brothers + Explosions In The Sky + Foals + Blur y más

La selección musical de este lunes se viene con un banger de Beck y The Chemical Brothers, el segundo sencillo del próximo disco de Explosions In The Sky y un performance en vivo de Foals. Además, escucharemos un tema inédito de Blur, el regreso de KennyHoopla, lo nuevo de Skrillex y mucho más, ¡Comencemos!

1. The Chemical Brothers + Beck, Skipping Like A Stone

The Chemical Brothers reclutan a Beck para su nuevo sencillo, Skipping Like A Stone, que forma parte su próximo décimo álbum For That Beautiful Feeling, que se lanzará el 8 de septiembre. Skipping Like A Stone es su segunda colaboración con Beck después del exitoso tema Wide Open de 2015. La pista presenta una deliciosa unión de melodía celestial, ruido distorsionado, voces con alma country y ritmo implacable. El décimo álbum de The Chemical Brothers también incluye los sencillos No Reason, The Darkness That You Fear y Live Again, que cuenta con la voz de Halo Maud.

2. Explosions In The Sky, Moving On

Explosions in the Sky comparten Moving On, el segundo sencillo de su próximo álbum End. Sigue al corte principal Ten Billion People, y llega con un video que lo acompaña, con imágenes filmadas por la banda y editadas por Kyle Snider. El próximo álbum de la banda se lanzará el 15 de septiembre a través de Bella Union. “Nuestro punto de partida fue el concepto de un final: la muerte o el final de una amistad o relación”, explicó la agrupación en un comunicado. “Cada canción proviene de una historia, o una idea que uno de nosotros ha tenido y que todos hemos ampliado y creado su propio mundo. Tal vez sea nuestra naturaleza, pero seguimos sintiendo que el título del álbum estaba abierto a muchas más interpretaciones: el final de una cosa o un tiempo puede significar una parada, pero también puede significar un comienzo, y lo que sucede después de que una cosa termina. podría palidecer en comparación con lo que será a continuación”.

3. Foals, My Number + Inhaler (Live at Lowlands 2023)

Estamos en pleno verano, lo que significa que los festivales musicales europeos están en pleno apogeo como el Lowlands, celebrado en Holanda el pasado fin de semana. Una de las bandas que participó en el evento fueron los británicos de Foals, quienes hoy se traen un vídeo oficial de su performance en el festival con un par de bangers para encender al público: se trata de los temas My Number e Inhaler, en donde podemos ver toda la energía de Yannis Philippakis y compañía sobre el escenario.

4. Blur, Sticks and Stones

Blur se traen hoy una nueva pista inédita titulada Sticks And Stones, perteneceiente a las grabaciones de su último álbum, The Ballad Of Darren. La pista sigue a otros dos lanzamientos de la banda, The Rabbi y The Swan, lanzados como parte de la edición de lujo del álbum. Sticks And Stones se lanzará como bonus track para la edición exclusiva japonesa de la producción. En esta oportunidad, el guitarrista Graham Coxon proporciona la voz principal en la canción, que presenta un ritmo de medio tiempo con un toque psicodélico.

5. KennyHoopla, keep a window open//

KennyHoopla ha compartido su último sencillo: se trata de keep a window open//, que según el mismo artista es “una oda a mis raíces e inspiraciones del primer día. Trabajé en este disco después de tocar en mis shows más grandes con Blink 182 y pensé que sería mi despedida del verano”. La nueva canción sigue al lanzamiento de su EP BLINK AND YOU’LL MISS IT//, que también contó con la participación de Travis Barker, y aterriza antes de sus últimas apariciones en festivales en Europa antes de su gira estadounidense.

6. Skrillex, Badders

Skrillex se asoció con los productores PEEKABOO y G-Rex, junto con MC Flowdan, en un nuevo sencillo llamado Badders, que comenzó como la creación de los productores y amigos cercanos de Detroit, PEEKABOO y G-Rex, antes de que Flowdan escuchara la canción durante una sesión de estudio y escribiera sus versos. Skrillex luego terminó el arreglo con una producción clásica inclinada al dubstep. “G-Rex, uno de mis mejores amigos, estaba pasando por algunas dificultades personales, así que lo invité a venir a Detroit”, dijo PEEKABOO sobre la colaboración, “Pensé que podíamos canalizar esa emoción en nuestra música, y fue entonces cuando creó Badders. Trabajar con Flowdan fue una experiencia increíble; es un mago creando letras… Lo mismo ocurre con Skrillex; él realmente se preocupa por la música”.

7. Mon Laferte, Te Juro Que Volveré

La chilena Mon Laferte se trae un nuevo sencillo de su próximo álbum: se trata de Te Juro que Volveré, que la misma Laferte describe como una “cumbia clásica ‘relajada’”. La canción llega con un visualizador dirigido por Camila Grandi que nos narra la historia de una joven que por perseguir su sueño, deja su lugar de origen prometiéndole a su madre que volverá por ella cuando las cosas mejoren. “Mi madre en realidad es mi abuela. Yo le prometí que la iba a traer conmigo cuando me fuera bien. Hice todo tipo de malabares para estar aquí en México durante años. Justo un año después de que mi abuela muriera me empezó a ir bien, entonces nunca pude cumplir esa promesa”, relata Mon en un comunicado de prensa.

8. Babymetal + Tom Morello, Metali

Babymetal unieron fuerzas con Tom Morello de Rage Against The Machine para un nuevo sencillo llamado Metali. La nueva canción es la última de la serie de colaboraciones repletas de estrellas de la banda japonesa de metal kawaii, y los ve asociarse con el guitarrista para otra pista electrizante y de ritmo acelerado. El grupo adelantó el lanzamiento por primera vez la semana pasada y, según el comunicado de prensa, Metali es “oficialmente la primera canción del grupo recién renacido”, que ahora consta de SU-METAL, MOAMETAL y MOMOMETAL. También confirma que el sencillo fue creado con la visión de su multitud formando un círculo en un festival de metal este verano.

