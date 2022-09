New Music: Poppy + The War On Drugs + Wet Leg + MorMor y más

La selección musical del día de hoy se viene con el primer single del próximo EP de Poppy, dos nuevos temas de The War On Drugs y un performance en vivo de Wet Leg. Además, MorMor se trae un adelanto de su disco debut, llega el vídeo de Iced Tea de Joyce Wrice y Kaytranada, y además escucharemos el más reciente disco de Divino Niño. ¡Comencemos!

1. Poppy, FYB

Tras el lanzamiento del álbum Flux del año pasado, Poppy anunció que lanzará su nuevo EP, titulado Stagger, el próximo 14 de octubre, marcando su primer lanzamiento en LAVA Records/Republic Records. Como adelanto, Poppy compartió su nuevo tema FYB, que nos da una idea de lo que podremos escuchar en su próxima producción discográfica.

2. The War On Drugs, Oceans of Darkness + Slow Ghost

The War on Drugs dejó caer la edición de lujo de su álbum de 2021, I Don’t Live Here Anymore. El lanzamiento incluye dos canciones inéditas, Oceans of Darkness y Slow Ghost. “Una noche en Los Ángeles, mientras llevábamos muchos meses trabajando en lo que sería I Don’t Live Here Anymore, Dave [Hartley] descubrió una demo despojada en mi dropbox llamada Oceans of Darknes, e insistió en que intentáramos grabarla”, explicó el líder de la banda, Adam Granduciel, en un comunicado. “Estábamos frustrados y agotados en ese momento, pero nos pusimos en círculo después de la cena y lo resolvimos mientras se grababa. Es raro que una canción nuestra se sienta tan completa después de solo unas pocas tomas, pero tenía toda la desesperación y la urgencia que habíamos estado buscando”.

3. Wet Leg, Live on KEXP

Mientras estuvieron de paso en el festival THING organizado en el Fort Warden de Port Townsend, en Estados Unidos, el 26 de agosto, Wet Leg se tomó un break para grabar una sesión en directo de cuatro temas para la radio KEXP, en donde interpretaron algunos highlights de su disco debut: Being In Love, Wet Dream, Angelica y Ur Mom. Para disfrutar del show completo de la banda, denle un vistazo al reproductor de arriba.

4. MorMor, Chasing Ghosts

El artista de Toronto MorMor anunció esta semana el lanzamiento de su álbum debut, Semblance, que llegará el 4 de noviembre. Para acompañar el anuncio, develó el nuevo single Chasing Ghosts junto con un visual animado de Otto Tang. Al hablar del vídeo, MorMor dijo en un comunicado: “Sentí que este personaje era de un mundo similar al que habíamos construido para Don’t Cry; por lo tanto, decidí utilizar este medio para contar la historia. En la animación hay una cierta ilimitación que aprecio profundamente. Es posible crear mundos que no están confinados al mismo tipo de lógica que existe fuera de este medio”.

5. Joyce Wrice + Kaytranada, Iced Tea

A principios de este año, Joyce Wrice le regaló a sus fans el single Iced Tea, que contó con la producción de Kaytranada. El fin de semana, compartió el vídeo musical oficial que lo acompaña, dirigido por Xavier Tera y la dirección creativa de Ashley Bone. El vídeo incluye varios elementos inspirados en su herencia japonesa y negra. El clip comienza con una escena en la que Wrice baila durante una tormenta, y luego canta la letra de la canción sobre un ritmo característico del canadiense.

6. Divino Niño, Last Spa on Earth

Procedentes de la fértil escena de Chicago, Divino Niño lanzó recientemente su primer álbum en tres años: Last Spa On Earth, que canaliza la energía del neoperreo. Liderados por Javier Forero y Camilo Medina, que crecieron juntos en Bogotá, Colombia, Divino Niño es ahora una banda de cinco miembros, con la incorporación del multiinstrumentista Justin Vittori. Después del ambiente meloso y dichoso del álbum debut de Divino Niño en 2019, Foam, Last Spa on Earth promete ser más aventurero, con la mayoría de las canciones del álbum interpretadas en español.

