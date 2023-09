New Music: King Krule + Slowdive + Beirut + Gayle y más

La selección de nueva música del día de hoy se viene con una película llena de performances en vivo de King Krule, el último single de Slowdive antes de la llegada de su nuevo disco, y el primer adelanto de la próxima producción de Beirut. Además, escucharemos el regreso de Gayle, una nueva versión del tema The Way con Ariana Grande y Mac Miller y más. ¡Comencemos!

1. King Krule, You’ll Never Guess What Happened Next

King Krule compartió hoy una nueva película en vivo, compuesta por imágenes de su reciente serie de conciertos íntimos. Este es el primer lanzamiento del cantante, compositor y rapero inglés desde su esperado álbum, Space Heavy, y sigue su reciente vida en la carretera. Dirigido y rodado por la cineasta Anna Pollack, el filme se titula You’ll Never Guess What Happened Next y presenta una serie de actuaciones realizadas durante las fechas de la gira 2023 del músico, así como imágenes entre bastidores. Con una duración de casi 30 minutos, también presenta una lista de canciones que incluye temas recientes como Tortoise of Independency, Seaforth, Pink Shell y If Only It Was Warmth, (Don’t Let the Dragon) Draag On y Perfecto Miserable del aclamado Man Alive!, así como un nuevo tema inédito, llamado Whaleshark.

2. Slowdive, alife

Slowdive se trae hoy alife, el último single de su nuevo LP everything is alive, antes de su lanzamiento este viernes 1° de septiembre. El tema sigue a the slab, kisses y skin in the game. “alife es una de las primeras canciones que terminamos para el disco”, explica Neil Halstead en un comunicado. “Shawn Everett hizo un trabajo realmente bueno con la mezcla. Intentamos tantas veces hacer una buena mezcla por nuestra cuenta y no pudimos… nos tenía un poco vencidos hasta que Shawn intervino. Decidimos que si podía encargarse de eso, probablemente podría hacerlo con todo el disco. Nuestro amigo Jake Nelson hizo una animación muy bonita para esta canción; toma algunas de las imágenes de la ilustración y profundiza un poco más en ellas”.

3. Beirut, So Many Plans

Zach Condon anunció el día de hoy su primer álbum con Beirut en más de cuatro años. La continuación de Gallipoli se llamará Hadsel y llegará el 10 de noviembre a través de su propio sello, Pompeii Records. El anuncio de hoy viene acompañado del lanzamiento del single principal So Many Plans. Después de que los persistentes problemas de garganta le obligaran a cancelar el final de la gira Gallipoli de Beirut, Condon se retiró a Hadsel, una isla en el norte de Noruega, en medio de Vesterålenfar, a principios de 2020. Allí conoció a un coleccionista y entusiasta de los órganos llamado Oddvar, que le facilitó el acceso a la Hadselkirke local, una estructura octogonal de madera de principios del siglo XIX que albergaba el primer órgano de iglesia que Condon tocaría. Sobre el tema, dijo en un comunicado: “Me gustó que esta canción lograra un equilibrio entre los sentimientos de aceptación, esperanza y rendición. La letra procedía de un lamento covariano que se convirtió sin esfuerzo en una especie de breve canción de cuna. Los instrumentos eran algo inusual para mí en aquel momento, ya que desempolvé un uke barítono que nunca había usado antes para unirlo a los instrumentos principales del álbum, un órgano de bomba o de iglesia y el sintetizador modular como percusión y bajo”.

4. Gayle, Leave Me For Dead

Gayle regresa con un nuevo single: Leave Me For Dead, y en su nuevo vídeo musical, escenifica su propio funeral mientras se despide de los que la rodean. El tema se presentó por primera vez a los fans mientras Gayle abría la gira Summer Carnival en Europa y el Reino Unido, y fue escrito por la artista con Lostboy (Tiësto, Ava Max), Cleo Tighe (Kehlani, P!nk) y Starsmith (Kehlani, Ellie Goulding). “Esta canción es un elogio a mis relaciones pasadas y a la intensidad de la sensación de que alguien que me deja es una decisión permanente”, dice Gayle. “Una vez que te vas, te vas. Tienes que tomar la decisión de darme por muerta”. El clip fue dirigido por la cineasta Acacia Evans.

5. Ariana Grande, The Way

Ariana Grande rinde homenaje a Mac Miller en el vídeo de una nueva versión del tema grabado por la pareja en 2013, The Way. La semana pasada, Grande compartió una reedición de lujo del décimo aniversario de su álbum debut Yours Truly, con una gran cantidad de rarezas y material inédito. Las celebraciones del álbum también incluyen una serie de nuevos vídeos, entre ellos el de The Way. En el vídeo, el fondo se desvanece al final y a la izquierda aparecen las palabras “Feat. Mac Miller“, que brillan en blanco al final de la canción. El segundo verso de Miller en la canción también recibe un nuevo acompañamiento de cuerdas orquestales, mientras que la canción se mantiene sin cambios.

