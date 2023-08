New Music Friday: Miley Cyrus + Omar Apollo + BLACKPINK + Conan Gray y más

La selección musical de este viernes se trae el nuevo sencillo de Miley Cyrus, un conmovedor tema de Omar Apollo y el regreso de BLACKPINK. Además, escucharemos Winner de Conan Gray, el regreso de Selena Gomez, el más reciente disco de Ashnikko y mucho más. ¡Comencemos! ✨

1. Miley Cyrus, Used To Be Young

Miley Cyrus lanzó hoy su nueva canción, Used To Be Young, producida por ella junto a Michael Pollack y Shawn Everett, y que llega con un vídeo. “Esta canción trata sobre honrar lo que hemos sido, amar lo que somos y celebrar lo que llegaremos a ser”, dijo Cyrus en un comunicado. “Me siento orgullosa cuando reflexiono sobre mi pasado y optimista cuando pienso en el futuro”. Y añadió: “Estoy agradecida a mis leales fans que hacen que mis sueños se hagan realidad cada día. Estoy sinceramente agradecida por la estabilidad de su apoyo incondicional. Esta canción es para ustedes”. Hablando del vídeo, Cyrus comentó: “Es súper emotivo porque soy una especie de mini-yo de mi madre y pude verla dentro de la cámara gracias a una tecnología que me permitía transmitir en directo con mi madre desde dentro de la cámara. Así que pudimos vernos y mientras bailaba me hizo llorar, me hizo reír, me provocó muchas emociones reales y creo que está permitiendo a la gente sentir emociones verdaderas, algo que no creo que se vea mucho hoy en día”. Miley Cyrus publicó su último álbum, Endless Summer Vacation, a principios de este año.

2. Omar Apollo, Ice Slippin

Omar Apollo se viene este viernes con una nueva y sentida balada titulada Ice Slippin, inspirada en su salida del armario ante su familia. Coproducida con Teo Halm, el tema trata tanto del desamor como del rechazo. La canción es el single principal del próximo EP de Apollo, Live For Me, del que ha dicho que incluirá canciones que tiene “muy cerca”. Dirigido por Rubbberband, el mismo dúo que dirigió el visual de su éxito Evergreen (You Didn’t Deserve Me At All), el lyric video presenta visuales del artwork de Live For Me, un retrato del cantante realizado por Doron Langberg. Según un comunicado de prensa, Apollo compartió: “Ice Slippin trata de revivir los pensamientos que se me pasaron por la cabeza el invierno en que salí del armario ante mi familia. Recibir un juicio frío en contraposición a la aceptación que sentía que merecía. Esta canción es un reflejo y una reacción de todas las emociones que tuve que afrontar antes y después de decidir abandonar las heladas calles de Indiana”.

3. BLACKPINKK, The Girls

BLACKPINK están de vuelta con su primera canción del año, The Girls, un tema que el grupo creó para su juego para teléfonos móviles, que acaba de salir a la venta. La canción en sí es un contagioso estallido de pop descarado anclado en un coro desafiante. En vista de que The Girls está vinculado al vídeojuego, el vídeo musical que lo acompaña es totalmente digital, con versiones animadas de Lisa, Jennie, Rosé y Jisoo cantando la canción y bailando. The Girls es el primer tema nuevo del cuarteto desde el lanzamiento de su segundo álbum, Born Pink, el pasado mes de septiembre.

4. Conan Gray, Winner

Conan Gray se trae el día de hoy su último single, Winner, que sigue al lanzamiento de Never Ending Song en mayo. El track es una colaboración con el productor Greg Kurstin, y lo estrenó en directo en el Outside Lands Music Festival de San Francisco. Sobre Winner, cuenta: “Escribí esta canción a las dos de la madrugada. Todo lo que había en el piano salió de golpe. Fue un momento en el que por fin sentí que estaba bien. ‘Buen trabajo. Lo has conseguido. Me has hecho más daño del que nadie podría hacerme jamás’. Y extrañamente me sentí bien. Ahora veo que hay cierta libertad cuando reconoces que te han hecho daño: cuando dejas de huir y te enfrentas al hecho de que ‘has ganado, me has hecho daño’. Espero que esta canción ayude a la gente a encontrar un pedacito de esa libertad”.

5. Ashnikko, WEEDKILLER

Ashnikko publicó finalmente el día de hoy Weedkiller, su primer álbum. El nuevo proyecto trata de un universo distópico que cuenta la historia de una civilización de hadas ocupada y destruida por máquinas que se alimentan de materia orgánica, donde la hada protagonista busca venganza convirtiéndose en parte máquina. Sobre el álbum, Ashnikko explica: “El mundo que he estado creando durante los últimos dos años y medio por fin ha eclosionado. He sentido una liberación inmensa escribiendo este disco. Profundizó mi sentido de la identidad. He echado raíces de mis pies a la tierra. Recuperé mi cuerpo de los herbicidas que se aferraban a mi piel como garrapatas. Espero que seas capaz de retorcerte y gritar en el bosque y aullar a la luna y escabullirte como una rata con este disco”.

6. Selena Gomez, Single Soon

Selena Gomez comparte hoy una nueva canción, Single Soon, producida por Benny Blanco y Cashmere Cat. “Todos ustedes han estado pidiendo nueva música por un tiempo”, escribió Gomez en Instagram esta semana. “Ya que no he terminado del todo con SG3, quería sacar una pequeña canción divertida que escribí hace un tiempo y que es perfecta para el final del verano”. Desde que lanzó su álbum Rare en 2020, Gomez compartió el EP en español Revelación al año siguiente. El año pasado, dejó caer la canción My Mind and Me en apoyo de su documental de Apple TV+ del mismo nombre.

7. Toro y Moi, Sandhills

Toro y Moi está de vuelta con un nuevo EP sorpresa llamado Sandhills, que llega acompañado de un cortometraje. Mientras que el alias musical de Chaz Bear a menudo se ha asociado más estrechamente con géneros como el alt-pop, disco, psych y yacht rock, Sandhills ve al músico explorar un lado más folk de su arte, dando cuerpo a su composición con banjo, lap steel, y un montón de nostalgia. Sandhills, la película, adopta un enfoque bastante literal de este regreso a casa. Fue producido por la profesora de fotografía de Bear en la secundaria, Katherine Perry, y dirigido por Steve Daniels, que en su día ayudó a Bear en un vídeo con la banda de su liceo.

8. The Killers, Your Side of Town

The Killers compartieron hoy su nueva canción de influencia ochentera, Your Side Of Town, que es su primer material desde su tema único Boy, develado en agosto del año pasado. La canción está llena de intensos sintetizadores y la apasionada voz de Brandon Flowers, teñida de auto-tune y melodrama. Escucha el sencillo arriba.

9. Vic Mensa, Blue Eyes

Vic Mensa lanzará muy pronto su primer álbum completo en seis años: Victor saldrá a la venta el 15 de septiembre a través de Roc Nation, y como single, hoy escucharemos Blue Eyes. El álbum fue producido en gran parte por el propio Mensa, y la producción ejecutiva corrió a cargo de BongoByTheWay. “Este álbum es una historia de redención: prueba y triunfo, dolor y gloria”, dijo Mensa en un comunicado. “Se forjó a partir de los escombros de un mal accidente, literal y metafóricamente, y sigue mi viaje hacia la espiritualidad, un regreso a Chicago, un regreso a Ghana y un redescubrimiento de mí mismo”. En cuanto al nuevo sencillo, el rapero explicó: “La canción Blue Eyes es una de las más personales que he hecho nunca e ilustra el impacto de los cánones de belleza europeos en la mente del africano, utilizando mi experiencia y la de mi tía, que falleció recientemente por los efectos del blanqueamiento de la piel.”

10. La Roux + Chromeo, Discoproof

La Roux se trae hoy una nueva versión de su éxito de 2009, Bulletproof, que cuenta con la ayuda de Chromeo para transformarse en Discoproof. La nueva versión del tema se estrenó en directo en el Coachella de este año durante el set de Chromeo, y hoy finalmente llega la versión de estudio. El último disco de La Roux, Supervision, salió en 2020.

11. Cuco + Aleman, Coastin’

Ya ha pasado más de un año desde que Cuco dejara caer su álbum Fantasy Gateway, salpicado de pop norteño y de psych-pop azucarado bastante lisérgico que marcó una nueva etapa de su bedroom pop contagioso. Esta semana, Cuco deja caer una nueva rola, una collab en colaboración con el mexicano Alemán titulada Coastin’, que llega a acompañada de un vídeo dirigido por Bobby Astro mientras el ritmo cumbia-pop se escucha en el fondo.

12. Frost Children, COUP (VIP)

La agrupación neoyorquina Frost Children, conformada por la pareja de Lulu y Angel Prost, hacen hyperpop contagioso y muy delicioso, tal como lo comprobaron con su disco de este año, Speed Run, del cual publicaron algunos remixes el pasado mes de agosto. Esta semana compartieron el remix del tema Coup, remezclado por VIP. Disfrútalo arriba.

13. Aitana + Rels B, miamor

La española Aitana vuelve hoy con el sencillo miamor, una colaboración con Rels B, y que es uno de los tamas incluidos en su tercer album Alpha, en donde la catalana está dejando un poco atrás su sonido pop/rock para adentrarse más en el electro y en el dace, tal como lo demuestra este sencillo salpicado de house. El tema llega acompañado por un vídeo musical dirigido por David Camarero. “Mi aportación al disquito de Aitana. Gracias por la invitación, eres un sol”, dijo Rels B a través de sus redes sociales. Aitana, por su parte, dijo: “No sabéis la ilusión que me hace sacar este tema mientras viajo a este lugar que amo”, revelando que iba hacia México.

