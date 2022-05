New Music Friday: Harry Styles + Beach House + Lykke Li + Tame Impala y más

La selección musical del dúa de hoy se viene con el estreno del tercer álbum de Harry Styles, Harry’s House, así como un performance en vivo de Beach House, y el más reciente álbum visual de Lykke Li. Además, escucharemos una salvaje collab de Tame Impala y Diana Ross, el nuevo disco de mxmtoon, y un poco de funk pop con lo nuevo de Foals. ¡Comencemos!

1. Harry Styles, Harry’s House

El nuevo álbum de Harry Styles, Harry’s House, sale hoy a la venta. El tercer LP del ex cantante de One Direction, y su primero después de Fine Line de 2019, incluye el single previamente compartido As It Was, así como las colaboraciones de Devonté Hynes (aka Blood Orange), John Mayer, Tobias Jesso Jr, Pino Palladino, Kid Harpoon, y más. Hablando del título del álbum, Styles explicó en una entrevista con Apple Music: “El nombre del álbum se inspira en Haruomi Hosono, que tenía un álbum en los años 70 llamado Hosono’s House, así que en un viaje en Japón escuché ese disco y me dije, ‘Me encanta, sería muy divertido hacer un disco llamado Harry’s House‘”.

2. Beach House, Superstar

La banda indie Beach House se presentó anoche en el programa The Late Show With Stephen Colbert. Victoria Legrand y Alex Scally se unieron al baterista James Barone para una inquietante y electrizante interpretación de su canción Superstar, que pertenece a su último lanzamiento de estudio, Once Twice Melody, que llegó en febrero de este año a través de Sub Pop Records.

3. Lykke Li, EYEYE

Lykke Li lanza hoy un álbum audiovisual titulado EYEYE. El componente visual de EYEYE, dirigido por Theo Lindquist y rodado en película de 16 milímetros por el director de fotografía Edu Grau, pretende “capturar la belleza y la grandeza de una película europea de arte y ensayo de tres horas, a la vez que hace algo propio de los medios modernos”, según Li. La cantante sueca grabó el LP en su casa en Los Ángeles, reuniéndose con su colaborador de siempre, Björn Yttling, por primera vez desde I NEVER LEARN, de 2014. “Quería que el disco tuviera la intimidad de escuchar una nota de voz con una macrodosis de LSD”, dijo Li.

4. Tame Impala + Diana Ross, Turn Up The Sunshine

Diana Ross y Tame Impala lanzaron el día de hoy su sencillo de colaboración, llamado Turn Up The Sunshine. El single es el primer tema de la banda sonora original de Minions: The Rise of Gru. El álbum, que saldrá a la venta el 1° de julio, está producido por Jack Antonoff y celebra los clásicos del funk, la música disco y el soul, con nuevas versiones de algunos de los mayores éxitos de la década de 1970.

5. mxmtoon, rising

Crecer es un proceso interminable, y mxmtoon quiere asegurarse de que recuerdes que está bien no tenerlo todo resuelto durante un tiempo. Rising, el nuevo álbum de la estrella del bedroom-pop, es una oda a abrazar el viaje más que el destino. A lo largo de los 12 sencillos del álbum, mxmtoon habla de la positividad tóxica, del rápido paso del tiempo, y, en última instancia, de la aceptación de la edad adulta, todo ello empleando la pegadiza sensibilidad pop que la convirtió en una estrella underground.

6. Foals, 2001

Foals lanzará su nuevo álbum, Life Is Yours, el 17 de junio a través de ADA/Warner UK Ltd. Esta semana compartieron su cuarto single, 2001, a través de un vídeo para la nueva canción. Esteban dirigió el video con la producción de CANADA, y fue filmado en la Costa Brava de España. El vocalista Yannis Philippakis dijo lo siguiente sobre el tema en un comunicado: “2001 se siente como una postal del pasado. Nos mudamos a Brighton en esa época, éramos una banda joven, y teníamos la sensación del primer sabor de la independencia. En el momento en que consigues esas libertades, estás rodeado de tentaciones. Las referencias a los dulces de la playa y al rock de Brighton son símbolos de las drogas y el hedonismo. Esto se escribió en lo más profundo del invierno pandémico, y hay un deseo escapista de salir de la sensación de estar encerrado, tanto en términos de la pandemia como de la adolescencia”.

7. Rina Sawayama, This Hell

Rina Sawayama interpretó último single, This Hell, en un reciente episodio de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon de esta semana. La cantante japonesa-británica apareció en el programa anoche para interpretar la canción, extraída de su próximo álbum Hold The Girl. El single se publicó a principios de esta semana y Sawayama lo describió en un comunicado de prensa como una “canción country pop eufórica y descarada”. Su puesta en escena para el show se mantuvo fiel al tema country, con mucho heno, botas de vaquero y bailes en línea.

8. Interpol, Fables

En vísperas del lanzamiento del nuevo álbum de Interpol, The Other Side of Make-Believe, el trío de indie rock dejó caer Fables, el último sencillo del LP. “Es un tema veraniego y una pieza musical de la que estamos especialmente orgullosos”, dijo el líder Paul Banks en un comunicado. “Fables presenta uno de los mejores licks [del guitarrista Daniel Kessler]”, comenta Banks. “Una voz alegre con una letra optimista y un ritmo de batería animado que evoca el R&B clásico con un guiño a la época dorada del hip-hop”. The Other Side of Make-Believe saldrá a la venta el 15 de julio a través de Matador.

