New Music: Christine and The Queens + Rina Sawayama + Samia + Teebs y más

La selección musical del día de hoy se viene con el nuevo single de Christine and The Queens, un cover de Billie Eilish hecho por Rina Sawayama, y el primer sencillo del próximo disco de Samia. Además, Teebs colabora con Panda Bear, Courtney Barnett hace un cover de Sleater-Kinney y Melody’s Echo Chamber comparte la pista Norfolk Hotel. ¡Comencemos!

1. Christine and The Queens, rien dire

En julio, Christine and The Queens anunció su primer nuevo álbum en cuatro años, Redcar Les Adorables Etoiles. Después de tener que retrasar la fecha de lanzamiento del disco así como una gira debido a las lesiones, el nuevo single rien dire aterriza hoy con un beat palpitante lleno de energía misteriosa. Hace un par de meses, Chris, el cerebro de Christine and The Queens, salió del armario como hombre transgénero. “Mi viaje con el género siempre ha sido tumultuoso. Ahora mismo está en plena ebullición, ya que estoy explorando lo que hay más allá de esto… Quiero derribar ese sistema que nos hizo etiquetar los géneros de forma tan estricta”.

2. Rina Sawayama, Hold The Girl + Happier Than Ever (Billie Eilish cover)

Fresca del lanzamiento se du más reciente disco, la cantautora londinense Rina Sawayama fue la invitada más reciente del programa Live Lounge de la BBC Radio 1, en donde estuvo de visita para cantar una hermosa versión del track Happier Than Ever de Billie Eilish. Además, como es costumbre en este espacio en vivo, también le ofreció a la audiencia una interpretación del tema Hold The Girl, que también sirve como título de su segundo álbum.

3. Samia, Killer Her Freak Out

La artista pop neoyorquina Samia llega hoy con la noticia de que muy pronto podremos escuchar su segundo álbum: se llama Honey y aterrizará el 27 de enero a través de Grand Jury. El anuncio de hoy viene acompañado del lanzamiento del single principal Kill Her Freak Out, junto con un vídeo protagonizado por Lucas Hedges y codirigido por Samia y Muriel Margaret. “Escribí Kill Her Freak Out en mi momento más solitario y delirante”, explicó Samia en un comunicado. “Había estado silenciando mis verdaderos sentimientos por miedo a que alguien se fuera. El coro es una reacción a la constante minimización de las emociones que se sentían mal; fue catártico decir lo contrario de lo que había estado diciendo durante tanto tiempo a esta persona a la que intentaba impresionar. No quería matar a nadie, obviamente, sólo quería gritar”.

4. Teebs + Panda Bear, Did It Again + NES

Panda Bear hizo equipo con el productor de Los Ángeles, Teebs, en una nueva canción llamada Did It Again, uno de los dos nuevos singles de Teebs que salen hoy vía Brainfeeder, junto con NES. Los nuevos temas marcan la primera música nueva de Mtendere Mandowa como Teebs desde 2020. A principios de este año, Panda Bear lanzó un LP de colaboración con Sonic Boom, Reset, y también apareció en canciones de Braxe + Falcon y George FitzGerald.

5. Courtney Barnett, Words and Guitar (Sleater-Kinney cover)

Sleater-Kinney publica el próximo 21 de octubre Dig Me In: A Dig Me Out Covers Album para celebrar el 25º aniversario de su tercer álbum, Dig Me Out!. Para celebrarlo, compartieron el lyric video de Words And Guitar, versionado por Courtney Barnett. Vincent, Low, The Linda Lindas, Jason Isbell, Amanda Shires, Tunde Adebimpe de TV on the Radio, Black Belt Eagle Scout, Margo Price y otros también participan del proyecto que ofrecerá nuevos covers de las 13 canciones originales. El 25% de los ingresos netos del álbum se donará al SMYRC (Centro de Recursos para Minorías Sexuales y de Género).

6. Melody’s Echo Chamber, Norfolk Hotel

Melody’s Echo Chamber se trae hoy un nuevo tema, Norfolk Hotel, que aparecerá en el próximo recopilatorio de rarezas Unfold, que acompañará a la reedición del álbum de debut de la músico francesa, que cumple 10 años y que llegará este viernes. “Creo que esta canción retrata la experiencia de la metamorfosis, esas ondas hechizantes y los cambios de ritmo”, explicó Melody Prochet en un comunicado. “Supongo que el desmoronamiento del final predijo en cierto modo el futuro campo de la ruina. La música se grabó de forma natural como un dúo en directo, ya que estaba floreciendo en mi propia forma intuitiva de tocar la guitarra. Un campo de juego muy alegre e infinitamente inspirador de recuerdos musicales”.

