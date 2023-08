New Music: Charli XCX + Ashnikko + Post Malone + Jazmin Bean y más

La selección musical del día de hoy se viene con el clip oficial del tema Speed Drive de Charli XCX; el más reciente single de Ashnikko y el Tiny Desk Concert de Post Malone. Además, escucharemos el tema Favourite Toy de Jazmin Bean; un banger reggaetonero con Nicki Nicole y Jere Klein, el primer single del próximo disco de Wild Nothing y mucho más. ¡Comencemos!

1. Charli XCX, Speed Drive

Puede que la fiebre de Barbie se esté apagando un poco, pero Charli XCX está lista para llevarnos de vuelta a Barbie Land con un nuevo vídeo musical para Speed Drive, su contribución a la banda sonora de la película. Dirigido por Charli y Ramez Silyan, el videoclip de Speed Drive no parece tener el mismo presupuesto que Barbie, pues Charli y Devon Lee Carlson hacen donuts en un aparcamiento de California durante todo el clip. Aun así, la inclusión del Corvette rosa descapotable de la muñeca le da un toque especial, y una pausa en la música para anunciar una nueva colaboración entre la cantante y Sam Smith mantendrá a Internet en vilo.

2. Ashnikko, Cheerleader

Ashnikko llega con Cheerleader, el último single de su próximo álbum Weedkiller. El vídeo que lo acompaña, dirigido por Joanna Nordahl, demuestra una vez más que Ashnikko está aquí para todo: según el comunicado de prensa, el vídeo “fusiona elementos del folclore y el surrealismo, inspirándose en las atmósferas cinematográficas de Midsommar y la feroz energía de Bring It On“. En poco más de dos minutos, Ashnikko y su equipo se sueltan en un bosque brumoso y ominoso. Se burla de los cánones de belleza tradicionales y los sustituye por viscerales descripciones de empoderamiento.

3. Post Malone, Tiny Desk Concert

Post Malone estuvo de paso en las oficinas de NPR para tocar un delicioso Tiny Desk Concert, apenas un par de semanas después de publicar su último álbum AUSTIN. Posty no empezó su actuación con un tema nuevo, sino con su gran éxito Sunflower. A pesar de admitir que le costó dar su mejor interpretación vocal, Posty ofreció a continuación una apasionada interpretación de su balada de 2017, I Fall Apart. Completó el setlist con el single de 2019, Circles, y un tema totalmente nuevo de AUSTIN llamado Enough Is Enough.

4. Jazmin Bean, Favourite Toy

Jazmin Bean ha presentado su tema más reciente, Favourite Toy, una propuesta cristalina impulsada por sintetizadores que ahonda en las relaciones tóxicas. Sobre el tema, Jazmin dijo: “Es una mirada retrospectiva a mi relación con el amor y el sexo desde una perspectiva narrativa, que explora hasta dónde puedes llegar cuando te condicionan desde una edad tan temprana a no entender lo que es el amor. A diferencia de mis canciones anteriores, este tema yuxtapone sonido, producción y letra. Reconoce la tristeza que sentí en mi autoestima, pero la melodía de la canción tiene una sensación general de esperanza y catarsis”. Favourite Toy es la continuación de su anterior single, Piggie, que aterrizó a principios de este año. El clip fue filmado en Los Ángeles y dirigido por le misme artiste.

5. Jere Klein + Nicki Nicole, X Eso BB!

La argentina Nicki Nicole cambió (al menos por un ratito) el rap por el reggaetón en su nuevo tema X eso BB!, una colaboración con el chileno Jere Klein donde le cantan a la fiesta, el alcohol y el desamor. La letra habla de superar una relación yendo a fiestas y bebiendo alcohol: de allí el BB del título, que por supuestotambién hace referencia al apelativo cariñoso que utilizan algunas parejas.

6. Wild Nothing + Haatchie, Headlights On

El grupo de dream pop Wild Nothing, liderado por Jack Tatum, está de vuelta con su primer álbum en cinco años y pare celebrarlo se traen el single principal, Headlights On, que cuenta con la voz de Hatchie. Hold, su nuevo disco, llegará el 27 de octubre a través de Captured Tracks. Sigue a Indigo de 2018, así como al EP Laughing Gas de 2020. “He estado sentado con este disco durante mucho tiempo, así que naturalmente estoy a la vez emocionado y aprensivo por dejarlo ver la luz”, explicó Tatum en un comunicado. “Es mi primer disco como padre. Mi primer disco autoproducido desde mi debut”. Arriba puedes ver el vídeo dirigido por Nathan Castiel.

7. Death Cab For Cutie, An Arrow in the Wall

Death Cab For Cutie han presentado una nueva canción llamada An Arrow in the Wall junto con una remezcla de la canción hecha por CHVRCHES. “An Arrow In the Wall trata sobre las señales de advertencia que nos rodean en el siglo XXI de que la sociedad en general está en decadencia”, dijo Ben Gibbard, líder de DCFC, en un comunicado. “Puede que la flecha clavada en el muro haya fallado esta vez, pero sería ingenuo suponer que la próxima no lo hará también”. En cuanto a la remezcla que acompaña a la canción, Gibbard comentó que CHVRCHES “cogió nuestra triste canción de baile y la convirtió en un gran éxito de club”.

8. Blonde Redhead, Before

Tras los recientes singles Melody Experiment y Snowman, Blonde Redhead se traen otro tema, Before, que aparecerá en su próximo álbum Sit Down For Dinner, que saldrá a la venta el 29 de septiembre a través de section1. Sobre Before, la vocalista y multiinstrumentista de Blonde Redhead, Kazu Makino, cuenta: “[Fue] escrito con la noción de la reencarnación en mente, narrado desde la perspectiva de un tipo que parece saberlo todo. Algunos niños parecen saberlo todo, como si recordaran sus vidas pasadas… o al menos esa es la impresión que me da. La canción es una especie de celebración de ese tipo de cualidad en una persona joven”.

9. Cherry Glazerr, Ready For You

Cherry Glazerr se trae una nueva canción, Ready for You, extraída de su recientemente anunciado LP I Don’t Want You Anymore. Es la continuación del single principal, Soft Like A Flower. “Ready For You trata de estar tan avergonzado de ti mismo que no puedes mirar a la gente a los ojos”, explica Clementine Creevy en un comunicado, “y también trata de alejar a la gente por miedo a hacerles daño con tus propias estupideces”, añadió. “A veces tengo miedo de infectar a la gente con mis propios problemas, y solo quiero esconderme porque así puedo salvarlos de mí misma. Esta canción me ayuda a superarlo y a enfrentarme a esos sentimientos de inadecuación, espero que también lo haga para otras personas”. I Don’t Want You Anymore sale a la venta el 29 de septiembre a través de Secretly Canadian.

