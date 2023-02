New Music: Caroline Polachek + Yves Tumor + Vic Mensa + Hermanos Gutiérrez y más

Este martes te traemos como siempre más buena música de lo más reciente: arrancamos nuestro recorrido con el nuevo single de Caroline Polachek, seguido de anuncio del nuevo disco de Yves Tumor con un sencillo que lo acompaña y un vídeo de Vic Mensa y Thundercat llamado Strawberry Louis Vuitton. Además, los Hermanos Gutiérrez son los invitados del Tiny Desk Concert de hoy, Thomas Bangalter de Daft Punk estrena un sencillo solista, y Meg Myers deja caer un divertido audiovisual. ¡Comencemos!

1. Caroline Polachek, Blood and Butter

Caroline Polachek se trae otro sencillo de su próximo álbum, Desire, I Want to Turn Into You. Blood and Butter fue escrita y producida por Polachek y Danny L Harle, y cuenta con la participación de Brighde Chaimbeul en la gaita, y Kirin J Callinan en la guitarra. El nuevo álbum de Polachek está previsto para el 14 de febrero. Hasta ahora, ha sido adelantado por los singles Bunny Is a Rider, Billions, Sunset, y Welcome to My Island, que recientemente fue remezclado por Charli XCX y George Daniel de The 1975.

2. Yves Tumor, Echolalia

Yves Tumor anunció esta semana su próximo álbum. Se titula Praise a Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds), y llegará el 17 de marzo a través de Warp Records. El anuncio de hoy llega con el lanzamiento del nuevo single Echolalia, que viene acompañado de un vídeo dirigido por Jordan Hemingway. Precedido por God Is a Circle de noviembre, el nuevo LP fue producido por Noah Goldstein y mezclado por Alan Moulder. Cuenta con la colaboración de Chris Greatti, Yves Rothman y Rhys Hastings. El último larga duración de Tumor fue Heaven to a Tortured Mind, de 2020.

3. Vic Mensa + Thundercat, Strawberry Louis Vuitton

Vic Mensa regresa oficialmente esta semana con el nuevo y salvaje vídeo de Strawberry Louis Vuitton. La canción cuenta con la colaboración de Thundercat y la artista de R&B Maeta. En el vídeo, codirigido por Mensa y Danielle DeGrasse-Alston, Mensa hace paracaidismo con su guitarra, rasgueando y cantando durante todo el trayecto antes de aterrizar tranquilamente en un campo donde le espera una compañera. En un comunicado, Mensa explica que Strawberry Louis Vuitton se inspiró en gran medida en el fallecido diseñador Virgil Abloh. Se vio obligado a escribirla después de ver una de las películas de la última colección de Abloh, en la que aparecía Saul Williams, y el traje azul que lleva en el vídeo es una recreación personalizada de uno que diseñó Abloh.

4. Hermanos Gutiérrez, Tiny Desk Concert

El dúo de raíces ecuatorianas residenciado en Zurich, Hermanos Gutiérrez (formado por los guitarristas y hermanos Estevan y Alejandro), lanzó recientemente su cuarto álbum, llamado El Bueno y el Malo, cuyo título es un guiño al legendario spaghetti western de Sergio Leone de 1966, El bueno, el malo y el feo, y especialmente a su partitura de Ennio Morricone. Hoy son los invitados más recientes del Tiny Desk Concert de NPR, en donde interpretaron temas como El Bueno Y El Malo, Tres Hermanos, Thunderbird y Pueblo Man.

5. Thomas Bangalter, L’Accouchement

La semana pasada, el ex Daft Punk Thomas Bangalter anunció Mythologies, su nuevo álbum en solitario. El nuevo proyecto es una partitura orquestal, interpretada por la Orchestre National Bordeaux Aquitaine y escrita para un ballet del mismo nombre coreografiado por Angelin Preljocaj, y hoy nos llega el primer fragmento del álbum. Se trata de L’Accouchement, que se traduce como El Parto, y que tiene una melodía siniestra y misteriosa. Mythlogies sale a la venta el 7 de abril.

6. Meg Myers, Me

Hoy se abre un nuevo y emocionante capítulo para Meg Myers, cuyo álbum TZIA saldrá a la venta a través de Sumerian Records el viernes 24 de marzo. El single principal del álbum, Me, es un track optimista y angustioso que también muestra el lirismo característico de Meg junto con un vídeo musical que lo acompaña. “Escribí Me porque necesitaba claridad sobre lo que estaba sintiendo acerca de mi relación en ese momento, y escribir es una de mis formas más potentes de terapia y cómo recibo mensajes de lo divino”, dice Meg en un comunicado. “Llevaba mucho tiempo componiendo canciones taciturnas, pero sentí la necesidad de tocar algo más alegre, angustioso y un poco funky con la guitarra. Al escribirla tuve una gran revelación: me di cuenta de que todo lo que había estado buscando en una pareja ya estaba dentro de mí. Suena a tópico, pero fue un momento muy fuerte en el que por fin pude ver la profundidad de mí misma”.

