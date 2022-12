New Music: Avril Lavigne + PinkPantheress + Bad Bunny + MacDemarco y más

La selección musical de hoy jueves se trae un performance en vivo de Avril Lavigne junto a YUNGBLUD y Travis Parker; lo más reciente de PinkPantheress y una collab entre Bad Bunny y Arcángel. Además, Domo & JD Beck reclutaron a Mac DeMarco para un tema en directo, y Beabadoobee se estrena en el Tiny Desk Concert con un tema inédito. ¡Comencemos!

1. Avril Lavigne + YUNGBLUD + Travis Barker, I’m a Mess

Comenzamos la lista de hoy con Avril Lavigne y YUNGBLUD, quienes aparecieron anoche en el programa de televisión estadounidense The Late Late Show with James Corden. Las estrellas del pop punk estuvieron acompañadas por (sí, lo adivinaste) Travis Barker sentado en la batería, quien los apoyó para una energética interpretación de su tema I’m a Mess, para el que estuvieron bañados de luces rojas.

2. PinkPantheress, Boy’s a Liar

Después de compartir su tema Do you miss me? a principios de este mes, PinkPantheress se trae hoy su nuevo single, titulado Boy’s a liar, creado junto a Mura Masa. “¡Boy’s a liar es la canción que más ilusión me hace sacar!”, dijo la británica en un comunicadoa. “Mura Masa y yo queríamos crear juntos un tema divertido sobre un tema común en esta época del año, los chicos que son MENTIROSOS”. La pista sigue al lanzamiento de la mixtape de debut de PinkPantheress, To Hell With It, que llegó el año pasado.

3. Bad Bunny + Arcángel, La Jumpa

Tras convertirse en el artista más escuchado del año en la plataforma Spotify, Bad Bunny dejó caer una collab con Arcángel llamada La Jumpa, un tema que estará incluido en el próximo álbum de Arcángel, Sr. Santos, y que está lleno de las rimas y flows a los que ambos nos tienen acostumbrados. “Es una canción que [Bad Bunny] me envió hace una semana. Ya tenía el álbum terminado y estábamos esperando”, dijo Arcángel a Billboard. “Me envió la canción, la grabamos el mismo día y pasaron tres o cuatro días hasta que me la envió y él la escuchó. Ya sabes, no nos hemos visto en algunos meses, y grabamos el último tema de mi disco esta semana”.

4. Domo & JD Beck+ Mac DeMarco, Two Shrimps

Domi & JD Beck llevaron a Mac Demarco al escenario durante su aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon la noche de ayer, interpretando su single colaborativo Two Shrimps, que está extraído del álbum debut de Domi & JD Beck, Not Tight, que salió a la venta en julio. El LP también cuenta con la colaboración de Anderson .Paak, Herbie Hancock, Snoop Dogg, Thundercat, Busta Rhymes y Kurt Rosenwinkel. Domi & JD Beck fueron recientemente nominados a Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo en los Grammy 2023.

5. Beabadoobee, Tiny Desk Concert

Beabadoobee le regaló a sus fans un adelanto de un tema inédito: Glue Song. La británica es la artista más reciente en aparecer en la serie Tiny Desk Concert de NPR, en donde interpretó una selección de sus temas más populares, así como la nueva pista. Acompañada por una banda en directo, en el Tiny Desk de Bea, la cantautora comenzó interpretando See You Soon, extraído de su segundo álbum Beatopia. A continuación, toca Perfect Pair y Ripples antes de interpretar Glue Song, que escribió el mes pasado y describió como realmente especial.

