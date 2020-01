“Mythic Quest: Raven’s Banquet”: Apple TV+ se adentra en el mundo gamer con una comedia llena de ego

Luego de un par de relativos éxitos como The Morning Show y SEE, Apple TV+ se sumerge en el mundo del desarrollo de los videojuegos con el trailer de la serie Mythic Quest: Raven’s Banquet.

La comedia de media hora viene de los creadores de It’s Always Sunny en Philadelphia, y se centra en un desarrollador de videojuegos detrás del juego ficticio Mythic Quest (que aparentemente se está preparando para la expansión de Raven’s Banquet).

El veterano de Always Sunny, Rob McElhenney, protagoniza como el narcisista director creativo Iam Grimm. El trailer revela que la actitud de Grimm ha pasado factura a la moral del estudio, especialmente a las mujeres que hacen mucho del trabajo entre bastidores.

El coproductor de Always Sunny, David Hornsby, también forma parte del reparto junto con F. Murray Abraham (Amadeus), Imani Hakim (Everybody Hates Chris), Danny Pudi (Community), Ashley Burch (Life is Strange) y Charlotte Nicdao (Childhood’s End). Mythic Quest: Raven’s Banquet se estrena en Apple TV+ el 7 de febrero, y pueden ver el demente trailer abajo:

