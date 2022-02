Muchos suicidios podrían haber tenido un caso de autismo no diagnosticado, según estudio

Un nuevo estudio reveló recientemente que es probable que un número significativo de personas que murieron por suicidio tuvieran un autismo no diagnosticado. Un equipo de investigadores, dirigido por la Dra. Sarah Cassidy, de la Universidad de Nottingham, y el profesor Simon Baron-Cohen, del Centro de Investigación del Autismo de la Universidad de Cambridge, ambas en el Reino Unido, son los primeros en examinar las pruebas de autismo y los rasgos autistas en las personas que murieron por suicidio en Inglaterra y en comprender la prevalencia del autismo no diagnosticado.

Ser autista significa que el cerebro funciona de forma diferente a la de otras personas. Puede significar que la comunicación puede ser difícil y que las luces brillantes o los ruidos fuertes pueden ser abrumadores. El autismo es un espectro y todas las personas con autismo son diferentes. El equipo analizó los registros de las investigaciones de los forenses de 372 personas que murieron por suicidio y también entrevistó a los familiares de los fallecidos, y descubrieron que el 10% de las personas que murieron por suicidio tenían indicios de rasgos autistas elevados, lo que indicaba un probable autismo no diagnosticado. Los investigadores hablaron con 29 de las familias para reunir más pruebas que corroboraran los elevados rasgos autistas de los fallecidos. Después de hablar con las familias, los investigadores encontraron pruebas de rasgos autistas elevados en más personas que murieron por suicidio (41%), lo que es 19 veces mayor que la tasa de autismo en el Reino Unido.

“Las tasas de suicidio son inaceptablemente altas en los autistas y la prevención del suicidio tiene que ser el objetivo número uno para reducir el preocupante aumento de la mortalidad en los autistas”, dijo Simon Baron-Cohen. Investigaciones anteriores del mismo grupo mostraron que hasta el 66% de los adultos autistas han pensado en quitarse la vida, y el 35% ha intentado suicidarse. Alrededor del 1% de las personas en el Reino Unido son autistas, pero hasta el 15% de las personas hospitalizadas tras un intento de suicidio tienen un diagnóstico de autismo. Investigaciones anteriores también han descubierto que tanto las personas con diagnóstico de autismo como las que presentan rasgos autistas elevados son más vulnerables a los problemas de salud mental y a los pensamientos y comportamientos suicidas. La nueva investigación va más allá al examinar los registros forenses relacionados con personas que han puesto fin a su propia vida.

Hay muchos obstáculos para obtener un diagnóstico de autismo, como la limitada disponibilidad de servicios de diagnóstico, que da lugar a largas listas de espera. Incluso después del diagnóstico, no hay suficientes servicios de apoyo para los autistas. Esto hace que haya personas que viven con un autismo no diagnosticado. La Dra. Sarah Cassidy dijo en un comunicado que “es urgente que se mejore el acceso a un diagnóstico de autismo y a un apoyo adecuado después del diagnóstico. Esta es la principal prioridad de la comunidad autista para la prevención del suicidio y debe ser abordada inmediatamente por los encargados de los servicios y los responsables políticos.”

El profesor Simon Baron-Cohen añadió que “los autistas mueren de media 20 años antes que los no autistas, y dos grandes causas de ello son el suicidio y la epilepsia. Ya en 2014 publicamos los datos preliminares sobre las elevadas tasas de suicidio como una llamada de atención a los gobiernos y, sin embargo, no se ha hecho nada”. Este estudio pone de relieve la necesidad de que los médicos forenses recojan sistemáticamente pruebas de autismo y rasgos autistas en las investigaciones para ayudar a prevenir futuras muertes y destaca la necesidad urgente de un diagnóstico más temprano, la concienciación sobre el autismo no diagnosticado y el apoyo personalizado para la prevención del suicidio.

Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación que te haga pensar en el suicidio, te ofrecemos una guía de referencias de organizaciones con números telefónicos o correos electrónicos que pueden ayudarte en un momento de crisis. Haz click en este enlace, y recuerda que no estás solo.

