MOR.BO RIOT: Sailorfag, el mexicano que conquista la escena urbana con trap queer

“Un wey con una sola neurona” es como se define Sailorfag, un artista mexicano radicado en Guadalajara que se ha convertido en exponente de la música urbana y además, brilla como Youtuber y resalta por su lucha por los derechos de la comunidad LGTBI+.

El rapero de 25 años de edad, oriundo de Hermosillo, Sonora, ha conseguido un gran número de seguidores en su canal de videos donde explora temas como el machismo, los privilegios masculinos y la misoginia. Al artista lo define un estilo irreverente que acompaña con una imagen inconfundible.

El artista es el creador de canciones como Amiga date cuenta, Perrear Llorando, Konnichiwatontas, Ya no Quiero, Caninas, entre otras, y es también el exponente de Terrible, Perriemos, un EP de 10 pistas que también incluyen Rip, Ya No Quiero, Caninas.

Una de sus más grandes influencias es la chilena Tomasa Del Real, con quien tuvo la oportunidad de compartir escenarios en un concierto en México. Para una entrevista con el diario El Sol de México, Sailorfag declaró que “su personalidad (de Tomasa) es cool, porque los dos somos reales, y siento que su música me inspiro para yo hacer la mía”.

Además, resaltó que su decisión de sumergirse en el genero urbano se vio motivada por el hecho de que esta rama de la música está particularmente repleta de hombres y no tiene representación de la comunidad LGTBI+.

“Por eso me quise meter en este género. Las letras yo las hago con un lenguaje muy sencillo, no he necesitado de nadie para escribir mis canciones, depende mucho de mi estado de ánimo”.