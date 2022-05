MOR.BO RIOT: Raveena, la hippie queer que crea melodías hechizantes de R&B con sabor a Bollywood

De vez en cuando, es posible encontrarnos en el camino a una artista única, y ese es el caso de Raveena, una maestra en la elaboración de temas suaves como la seda que se deslizan maravillosamente en el ámbito del R&B. Esta cantante y compositora cantante hindú-estadounidense afincada en Nueva York, trata de empoderar a las mujeres de color tanto en su trayectoria como en su música, destacando y promoviendo el amor propio en el proceso. Conocedora de los métodos de meditación natural, como la hipnoterapia y el reiki, Raveena canaliza estas prácticas serenas en su música para crear una atmósfera igualmente relajante para sus oyentes, así que hoy vamos a presentártela en nuestra sección RIOT.

Nacida el 30 de septiembre de 1994 en Massachussets, Raveena Aurora se crió en Queens, Nueva York y en Stamford, Connecticut como una inmigrante hindú: su familia se mudó a Estados Unidos tras la masacre antisij de 1984, en los que su tío materno fue asesinado y el negocio de su familia fue incendiado. Creció en un hogar tradicional sij, que no estuvo muy alejado de la cultura pop, pues en la escuela secundaria conoció géneros como el R&B, el soul, el jazz y el folk, lo que despertó su interés por la música e influyó en su estilo musical más adelante. “En la escuela secundaria, la música más popular era un montón de cosas influenciadas por Bollywood: todas esas canciones de Timbaland, Nelly Furtado, Get Ur Freak On“, recuerda en una entrevista con Rolling Stone. “Esa fue la época en la que bailaba con mucha libertad, sola en mi habitación”. De hecho, comenzó a trabajar en la música a los 17 años, cuando se mudó a Nueva York y empezó a trabajar con el productor Everett Orr, con el que acabó estableciendo una relación fuera de la música. No hay más que ver su canción Honey para ver lo que es capaz de crear, destilando su talento en cuatro minutos y medio de felicidad audible.

Podría decirse que el estilo de esta artista de 27 años de edad está empapada de psicodelia, pues encanta con su estilo sacado de la época del Verano del Amor. Rodeada de flores gigantes y setas verdes y azules cuando actúa, esta hippie moderna reinventa el espíritu Flower Power de los años 60 y 70. Con un bindi en medio de la frente, abraza por completo su herencia india, y arrastrada por su estética surrealista, nos lleva de las playas a los bosques de California, de los sencillos apartamentos de Nueva York a los ricos interiores dorados, rojos y rosas dignos de las películas de Bollywood. Luego de lanzar su EP Shanti en 2017, llegó con su primera producción en 2019, titulada Lucid, doce temas que pueden escucharse como una sola pieza de 45 minutos. Bajo su ligera apariencia, sin embargo, Raveena aborda temas duros: habla de las relaciones abusivas y tóxicas a las que la han sometido los hombres violentos. La construcción del tema Stronger, por ejemplo, siguió el curso de su propia vida: los traumas físicos y psicológicos por los que pasó y su gradual reconstrucción. En el vídeo, Raveena se encuentra atada a una viga por tres hombres en el interior de un granero, y acaba sola, sentada majestuosamente en un columpio con el horizonte como telón de fondo.

Al afirmar abiertamente su bisexualidad en sus textos y vídeos, Raveena aboga por la liberación sexual, levantando el pesado tabú que sentía dentro de su comunidad india, más bien conservadora. Tras años de silencio, ahora asume abiertamente su atracción por las mujeres y los hombres. Tal vez por eso la exploración del placer y la experimentación son fundamentales en su obra. Y este hedonismo confiado, con tonos rosados brillantes que iluminan su vídeo Headaches del 2020, infunde una refrescante alegría de vivir. Justamente fue su segundo EP, Moonstone, de ese año el que le sirvió como especia de piedra preciosa curativa, y se grabó durante las mismas sesiones que su álbum de debut. Grabado después de trasladarse a Los Ángeles, demostró su evolución como artista. Sin embargo, no fue sino hasta el estreno del disco Asha’s Awakening de este año en el que Raveena finalmente parece haber alcanzado su forma final, como si se tratara de una diosa en evolución, con un R&B de ensueño lleno de arreglos y armonías influenciados por décadas de historia de la música y convirtiendo el proyecto en una síntesis multicolor de todas las formas en que la música occidental y la del sur de Asia se han cruzado siempre.

El álbum se centra en un personaje llamado Asha, que Raveena concibió como una princesa espacial punjabí que aprende sobre el amor y la pérdida mientras viaja a través del tiempo y de nuevos planetas. Asha es una muestra del imaginativo sentido de la construcción del mundo de Raveena: el universo sonoro que ha creado para el personaje es celestialmente brillante y vibrante, con raíces en el rock, el soul y la música disco de los años 60 y 70, así como con toques de pop nostálgico y sus clásicos favoritos de Bollywood. “Obviamente, veía cómo en Occidente todo este movimiento de rock psicodélico y soul estaba muy inspirado en los instrumentos indios y en los sitares y la flauta y las melodías indias”, dice. “Pero luego, en la India, también estuve investigando sobre la antigua música de Bollywood, y se inspiraron mucho en lo que estaba ocurriendo en el soul, el rock y el efecto que la música negra ha tenido en todo el mundo. Lo que descubrí es que el mundo está mucho más conectado de lo que pensamos, y eso es realmente hermoso”.

Recientemente, pudimos disfrutar de ella en los streams en vivo del festival de Coachella de este año, en donde demostró ser una presencia cautivadora y hechizante tanto para sus fans como para el público que no la conocía: es posible encontrar reseñas en redes sociales desde TikTok a Instagram en donde quienes la vieron llaman su show una experiencia llena de alegría pura. “Parte de la razón por la que sentimos alegría, es porque también sentimos dolor muy profundamente”, dice Raveena. “Pero hay mucha belleza en la cantidad de emociones diferentes que experimentamos, y en última instancia, creo que eso es lo que trato de capturar”.

