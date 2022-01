MOR.BO RIOT: PinkPantheress, la artista que se convirtió en un fenómeno del R&B desde su habitación

Juguetona, soñadora, singular, tímida, frágil, juvenil, oscura y, sin embargo, terriblemente entrañable. La artista británica PinkPantheress es todo esto a la vez. Inspirándose en géneros como el dance, el DnB, el nu-jungle y el pop, su música combina un mood nostálgico y lo-fi con algo inexplicable, con visión de futuro y presente que puede ser mejor apreciada por una generación que está siempre online. En el último año, ha acumulado decenas de millones de streams en Spotify, ha creado múltiples canciones virales en TikTok, e incluso ha aparecido en un disco de Goldlink, y no muestra signos de desaceleración: hace apenas algunos días fue nombrada como la artista Sounds of 2022 por la BBC. Grimes y Charli XCX son sus fans; y Lizzo y Charli d’Amelio, la reina reinante de TikTok, han utilizado su música como banda sonora de sus propios TikToks. Hoy, es la protagonista de nuestra sección RIOT.

Nacida como Gemma Victoria Walker el 18 de abril de 2001, PinkPantheress se crió en Bath, Inglaterra, con una madre keniana, que trabaja como cuidadora, y un padre inglés, que trabaja como académico y reside en Estados Unidos. En su adolescencia, fue la cantante principal de un grupo de covers de My Chemical Romance, con el que actuó por primera vez en una fiesta escolar. Mientras asistía a la escuela secundaria, empezó a escribir música para ayudar a un amigo antes de acabar escribiendo música por su cuenta. A los 17 años, empezó a utilizar el software GarageBand para producir instrumentales para su amiga, la también cantante Mazz, y más tarde utilizó el programa para grabar muchas de sus primeras canciones.

Así llegamos a enero del 2021, cuando PinkPantheress publicó un vídeo de TikTok en su casa del sur de Londres. Al ritmo de su canción Pain, el clip de doce segundos destaca por su banalidad: se sienta frente a su ordenador mientras enmascara su cara con un bloque de texto que dice “día 11 de lanzar una canción cada día porque no tengo nada más que hacer” . El atractivo del vídeo se debe a la pista mencionada, un extraordinario track que utiliza un sampleo del clásico del garaje británico Flowers de Sweet Female Attitude. PinkPantheress toma el mood eufórico del material original, cantando en voz baja sobre la vulnerabilidad de suspirar por un amor no correspondido. La frase inicial de la canción, “Son las ocho de la mañana”, llegó como un misil melódico, y vaya que gustó: se viralizó en la app, y alcanzó el número 35 en la lista de singles del Reino Unido. Su siguiente single, Break It Off, también se hizo viral en TikTok, y posteriormente fue contratada por Parlophone Records y Elektra Records. Apenas un mes después ya estaba lanzando el tema Passion.

“Todo ha sucedido en Internet, así que no ha sido como si saliera de mi casa y me persiguiera la gente. Sinceramente, se siente como una doble vida. Se siente como si tuviera mi vida real que es como yo y mis amigos, y esa otra vida, que es solo en mi teléfono”, le cuenta a Vogue. Sin embargo, a finales del 2021 hizo su primer show en persona. “Fue realmente muy íntimo, había quizá 200 personas, pero fue divertido. Fue una buena manera de empezar mis primeras actuaciones. El público se volcó y acabé disfrutando de verdad cuando pensaba que no lo haría”. Si notan cierta trepidación de Gemma hacia la promoción, no se equivocan. Aunque tiene una cuenta de Instagram, casi no la usa, y dice que está contenta de que la gente la haya encontrado, porque en realidad odia promocionarse o dar muchos detalles de su vida personal. “Una cosa que me caracteriza como persona, y supongo que en segundo lugar como músico, es que no me gusta promocionar mis cosas. Lo odio. Siempre he odiado la promoción y decir: ‘Escucha esto, escucha aquello’. Tengo mucha fe en que si la gente está lo suficientemente interesada irá a buscarlo. Y no es que diga que todo el mundo me escucha para que todo el mundo lo conozca, sino que digo que para la gente que sí quiere escucharlo, está ahí y saben que está ahí porque lo publiqué una vez. Supongo que los verdaderos serán los que lo escuchen”.

Intencionadamente o no, PinkPantheress es un proyecto enraizado en la nostalgia: es una música que habla de la nostalgia de los 90 u de la década de los 2000, el tipo de amalgama instantáneamente infecciosa de un lirismo sincero y distante y un lúcido drum & bass que probablemente habría convertido a la estrella emergente en una estrella. Y sin embargo, sus sinceras confesiones filtradas a través de una lente digital anacrónica se sienten singularmente emblemáticas del mundo en el que nos encontramos y de cómo elegimos comunicar todo. “La música era tan desaliñada y genial, que siento que la gente no tenía miedo de ser un poco sucia o cursi”, le dice a i-D. De ahí, sin duda, sus fotos tipo Myspace, sus clips deliberadamente de baja resolución y el estilo que le gusta llamar new nostalgia.

El pasado octubre dejó caer to hell with it, su proyecto debut: una mixtape de 10 pistas que se basa en su serie de éxitos virales para presentar una imagen más completa de la productora y artista británica más allá de una máquina de hacer éxitos en TikTok. “Estoy súper emocionada de compartir este proyecto con todos ustedes como mi primer trabajo, he estado recopilando canciones que he hecho este año y mientras todavía estoy desarrollando mi sonido, espero que estas canciones los sumerjan en su mundo de fantasía ideal mientras las escuchan”, dijo al momento de lanzarla. Si se le pudiera achacar un defecto a PinkPantheress, probablemente sería su dependencia de los momentos catarsis emocional convincentes y cargados de emoción. Y aunque es probable que el tiempo revele una legión de imitadores y reevaluaciones críticas en los próximos años, esta mixtape es la prueba de que su sonido de ninguna manera es unidimensional. En su corta carrera, PinkPntheress ha sabido hablarnos de desamor, del fin de la adolescencia y, por qué no, del futuro del pop. “La música ha sido la misma durante mucho tiempo. Es como: por favor, ¿podemos tener algo más?”, dice a The Guardian. “Espero que la gente empiece a sentirse más libre para romper los límites de lo que es aceptable, o lo más atractivo sonoramente para todos”.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?