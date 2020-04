MOR.BO RIOT: Nicki Nicole, la princesa del trap argentino que revolucionó el género

El 25 de agosto del año 2000, inicio del nuevo milenio, superando el miedo colectivo que hubo en el año 99 por el Y2K en la ciudad argentina de Rosario (la ciudad en la que nació Lionel Messi, vale destacar) nace Nicole Denise Cucco, una chica que años más tarde se convertiría en uno de los rostros prominentes del trap en la región, bajo el nombre de Nicki Nicole.

Su interés por la música lo desarrolló desde muy pequeña, participando en festivales escolares y cantando en las reuniones sociales a las que asistía, todo esto eran los indicios de un deseo latente en la joven que tenía muy claro cuál sería el camino a seguir para su vida.

En una entrevista para RedBull, comentó con un poco más de detalle sobre su fijación por la música desde temprana edad.

“La música siempre fue muy importante para mi, desde muy chica busqué la forma de ser parte de la música que sonaba en mi entorno, me encantaba crear coreos y montar ‘shows’ en mi cocina con mis amigos. A medida que fui creciendo, en las competencias de freestyle encontré la forma de expresarme y desarrollar un arte mucho más formado.

Como digna miembro de la generación Z, una que no responde a patrones preestablecidos por quienes les antecedieron, Nicole adoptó un nuevo nombre artístico y no quiso ser una chica pop más, sino que quiso ser la nueva cara del trap.

Pasó algún tiempo para que Nicole pudiera cumplir su sueño, y no fue hasta el 25 de abril de 2019 a los 18 años de edad cuando la rosarina sacó su primer sencillo Wapo Traketero y desde ese momento, nada fue igual para la chica.

Y así comenzó una revolución similar a la que vimos con Billie Elish el año pasado, casualmente en el mismo periodo de tiempo, pero en este caso con sabor sureño, junto con una generación de artistas argentinas que ha ganado espacios dentro de la escena musical del país y a nivel internacional como Cazzu, Nathy Peluso, por mencionar algunos nombres.

Luego de tener gozar las mieles de su primer éxito, en agosto de 2019 se juntó con el productor argentino Bizarrap en su Music Sessions para el segundo éxito en su novel carrera musical, Cuando Te Veo (nombrado así por sus fans). En tiempo récord se posicionó en el puesto #1 en el Top 50 de Argentina en Spotify, dentro del Top 10 en muchos países y dentro de las 100 canciones más escuchadas del mundo.

En la entrevista para Redbull, Nicki comentó acerca de sus fuentes de inspiración al momento de componer sus canciones y el proceso creativo que esto conlleva:

“Encuentro la inspiración en lo que me pasa en el día a día, básicamente en lo cotidiano. Mi proceso creativo se basa en buscar las emociones que se despiertan en mí a partir de lo que me va pasando a mi y a la gente que me rodea”.