MOR.BO RIOT: BANOFFEE, la popstar australiana que crea bangers catárticos

Un 27 de agosto de 1989 nacía en Australia Martha Brown, una chica que luego se mudaría a Los Angeles para abrirse paso en la industria de la música demostrando sus talentos no solo para el canto, sino también para la producción de su proyecto bajo el nombre de Banoffee.

Desde temprana edad, la música estuvo presente en su vida, en parte gracias al hecho de que su familia la impulsó a seguir ese camino, debido a que mostró el talento y el interés en ello desde muy pequeña. De hecho, asistió a una escuela en Melbourne que dentro de su plan de formación ponía el foco en el desarrollo de la creatividad y de los valores espirituales. Fue en la Escuela Steiner en donde aprendió a tocar instrumentos clásicos.

En una entrevista con NME realizada a finales de enero de este año, la cantante comentó sobre sus primeros pasos dentro de la música, aquellos que contaron con la presencia de su familia en diversos aspectos.

“Tuvimos esa clásica banda de hermanos cuando éramos jóvenes. Luego mi hermana y yo formamos parte de una agrupación folk cuando yo era adolescente. Éramos la familia que tenía una van, mi papá no usaba zapatos, y yo solía tocar la viola todos los fines de semana. La verdad es que teníamos una vibra hippie y muy visceral”.

Como buena chica millennial, durante su juventud estuvo obsesionada con las bandas de pop, especialmente con los girl groups de los 90 como Destiny’s Child y las Spice Girls, pero considera su primer amor musical a la banda australiana de rock Silverchair, de los que asegura haber tenido todos los DVDs y llorar mientras veía a Daniel Johns (el vocalista de la banda) en la televisión. A esa edad su sueño era crecer para casarse con Daniel y poder formar parte en una banda.

Comenzó a escribir sus primeras canciones cuando tenía 12 años de edad en la escuela, composiciones de las cuales no se siente muy orgullosa en la actualidad, pero de las que reconoce la importancia de su estilo dentro de la industria.

“Comencé a escribir material de cantautora desde muy temprano, la verdad es que era algo embarazoso, pero probablemente debí seguir con ello porque ahora pudiera ser algo increíble, como Ed Sheeran que es el músico que más gana en el mundo”.

A pesar de que la música siempre estuvo en el primer puesto dentro de sus lista de prioridades, en la universidad se permitió explorar áreas que también eran de su interés como las leyes y la política.

Su primer lanzamiento como Banoffee fue Ninja en 2013, un sencillo de R&B con el que dio inicio formal a su carrera musical bajo su nombre artístico. Ya han pasado siete años desde ese estreno, y desde entonces la cantante fijó residencia en Los Angeles para redefinir su vida y su carrera, así lo comentó en una entrevista para The Guardian en una entrevista en el mes de febrero.

“Las personas en Australia me ven como la persona que era hace tres años, antes de que viviera un proceso de metamorfosis, crecí y madure como nunca antes, me formé una nueva identidad y realmente me redefiní de muchas maneras que me ayudaron a sobrevivir”.

Desde que se mudó a la ciudad californiana, el estudio prácticamente fue su hogar y testigo de múltiples sesiones de composición y de grabación. Todas esas horas invertidas se ven reflejadas en un álbum debut muy anhelado, pero que se había tomado su tiempo para darse a conocer al mundo.

Pero antes de presentarle al mundo el proyecto que la había tenido tan ocupada durante siete años, probó la experiencia de lo que significa una gira de conciertos al formar parte de la banda de Charli XCX de la gira estadounidense del Reputation Stadium Tour de Taylor Swift en 2018.

Sin embargo, por increíble que suene el haber tenido esa oportunidad, para la cantante fue algo que le hizo cuestionarse muchísimo sobre su carrera, así lo dejó saber a NME. “Fue retador en el sentido de que me hizo cuestionar mi trabajo y mi valor, especialmente cuando trabajas con personas de tu misma edad y que lo están logrando de manera increíble, ahí es cuando te preguntas qué es lo que estás haciendo en realidad”.

Todas estas experiencias en el plano profesional y personal fueron la fuente de inspiración para lo que es finalmente su disco debut, Look At Us Now Dad, un álbum en el que Brown se rehúsa a que su pasado domine su futuro. Redescubre el significado del consentimiento y el trauma intergeneracional que heredó a través de su familia paterna, como personas de color que sólo recientemente descubrieron sus orígenes: su bisabuelo era parsi-indio, parte de un grupo cada vez más reducido de refugiados iraníes que se asentaron en la India hace 1400 años.

Banoffee nos demuestra con este primer trabajo que las heridas que llevamos en nuestra vida, pueden transformarse en cosas increíbles siempre y cuando las reconozcamos como tal, pero más importante aún, es tener la voluntad para se conviertan en lo que se desea: un disco, una canción, una pintura, o sencillamente en un aprendizaje. Si de las primeras experiencias que vivió al inicio de su carrera dieron este resultado, el cielo es el límite para esta chica y no dudamos que en los próximos años se convierta en la nueva representante de Australia en el mundo del pop.

