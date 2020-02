MOR.BO RIOT: ANTIFAN, el trío madrileño que le pone irreverencia al post-punk alternativo

“Un ANTIFAN ni admite crítica ni busca el halago, vamos causando daños por donde vamos”. Así se define la banda madrileña ANTIFAN, compuesta por Jerv.agz y I-Ace, dos músicos que principalmente forman parte del colectivo urbano y de hip hop Agorazein, quienes se unieron al productor Hartosopash.

Sin embargo, la unión de estos tres músicos no significa la separación del quinteto alternativo español: ANTIFAN se reúnen por pocos meses al año para compartir sus proyectos musicales, que nacieron del entusiasmo por la música post-punk y por las ganas de explorar conceptos musicales más radicales y poco explorados por las grandes disqueras que solo buscan vender: la música, para estos artistas, es mucho más que un negocio, es un placer que nace del amor al arte — por lo menos, por pocos meses al año.

Se dieron a conocer ante la escena musical de habla hispana con el disco Un daño, un LP de ocho canciones que fue presentando en Café La Palma, acompañados para la ocasión de su compañero Fabianni, y productores como Royce Rolo y IAMTOMMY. No obstante, la verdadera revelación del trío llegó a finales del 2018, cuando decidieron dejar atrás lo obvio para irse direcciones sonoras que no habían sido ni esbozadas en su primer LP, con un toque de nihilismo de barrio. Ahora, el trío decidió abrazar el post-punk más disociado y clásico, pero con unas letras actuales y unas estructuras propias de otros géneros más urbanos; un amasijo de guitarras, bajos y autotune; y una estética más cercana a P.I.L que a la de cualquier trapstar.

Según ellos mismos, suenan a “Henry Miller, Bukowski, Irvine Welsh, Elio Toffana o Ziontifik en general, Perros Callejeros (peli y grupo), Hermanos Herméticos, El Raval, la Calle Robadors, Lavapiés, Robert Crumb, la Generación Beat, Mahou yonkilatas, la droga, el speed del Grimaldo, Tinder, las ETS, las ETT, VOX, crímenes imperfectos, niños asesinos, los artistas relacionados de Spotify, Ibuprofeno, Enantium, Airtal, Lorazepan, Trankimazin, Almax, Omeprazol, Gurruchaga, Soft Moon y Connan Mockasin”, y con el cambio sonoro se trajeron un manifiesto salvaje cuyo primer párrafo decía así:

“A ver, si escuchas Ever Fallen In Love de Buzzcocks puedes entender nuestro disco del todo. A ver, vas a tener que escucharlo con subtítulos, porque a no ser que hayas sido un puto conguito de colegio privado no vas a pillarla en inglés; eso es así. Déjate los postureos lejos que no somos universitarios guapos, lo siento. Esto va de cuando el amor y la droga dejan de molar. Hemos salido del dolor, de la fealdad y del anonimato. Imposible triunfar desde ahí. Somos la cara oculta del éxito. Ni siquiera somos yonkis guays como los Clash o los Eskorbuto. Somos perdedores de barrio como Perros Callejeros y de ahí no nos sacas. Y ahora que hemos oído My Generation de los Who nos confirman lo que nos decía Chinatown“.