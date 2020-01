MOR.BO RIOT: 070 Shake, la cantante que superó la depresión, las drogas y la delincuencia con poesía, arte y música

Danielle Balbuena, o 070 Shake, como es conocida en la escena musical, es una cantante de 23 años de edad de padres dominicanos que nació y creció en Nueva Jersey, Estados Unidos. Al igual que muchos artistas, consiguió superar una fuerte depresión en la adolescencia gracias la poesía, y luego comenzó a escribir su propia música.

La artista que vivió los peores años de su vida cuando sus padres se divorciaron y tuvo que pasar varios años con distintos familiares y amigos — incluyendo varios años con su abuela en la República Dominicana — hoy en día es parte de la disquera de Kaney West, G.O.O.D Music, e incluso, colaboró en el disco de West, Ye.

Sin embargo, antes de llegar al estrellato, pasó por varios obstáculos, y uno de ellos fue superar su adicción a las drogas; algo que logró gracias a la poesía, la música, la literatura (leyó Platón, Sócrates y la Biblia), e incluso, la ayuda de uno de sus tíos más religiosos.

Para una entrevista con la revista Pitchfork, Shake afirmó que hizo muchas cosas de las que se arrepiente en ese periodo y asegura que se siente muy afortunada de estar viva. Y aunque no reveló detalles de sus delitos, si contó una jocosa anécdota que nos hará comprender mucho más su persona y carácter:

“Una vez robé ranas del departamento de ciencias y fingí que eran galletas. Luego las puse en una caja y decía ‘galletas en venta’, y las chicas miraban y se asustaban”.

Tras superar la adicción a las drogas, logró entrar en la cabina de grabación por primera vez, y creó Proud, un reflejo dolorosamente vulnerable sobre la rebelión y el rechazo de los adolescentes sobre un ritmo agridulce que se balanceaba suavemente. Posteriormente, publicó la canción en línea, donde consiguió capturar la atención de la influencer Julieanna Goddard (YesJulz), quien eventualmente se convertiría en manager de Shake.

En una entrevista para la disquera Def Jam, Shake explica que “YesJulz hizo un tweet preguntando ¿Dónde está este chico?. Pensé: ‘Soy una chica y estoy aquí”. En la misma entrevista, hablando sobre Proud, Shake declaró lo siguiente:

“En ese momento sentí que nadie se sentía orgulloso de mi, pero siempre me imaginé como una líder. Fue una cuestión de proyectarme como lo que quería ser”.

Su talento le permitió estrenar el EP Glitter, y la ha llevado a colaborar con artistas como Lil Yachty, y a compartir escenarios junto a artistas como Sonny Digital, Pusha T y Desiigner.

De adolescente escuchaba música rock, particularmente John Mayer, The Beatles, y el rapero Kid Cudi. “Escuchaba música con sentimiento. A The Beatles realmente no les importaban las cosas materialistas. Quiero que mi música traiga de vuelta ese sentimiento. Hay una diferencia entre la música que golpea y la música que sientes. Imagine es una de mis canciones favoritas. Las palabras son bastante simples, pero solo el significado en general es suficiente”.

“No es hora de hablar de dinero. Tenemos que hablar con la gente sobre cosas de verdad. Si proyectas estas cosas a las personas, van a pensar que necesitas eso para ser feliz. No. Necesitamos amor”.

Todas sus proezas artísticas la llevaron al estreno de su disco, Modus Vivendi, que, de acuerdo con el diario británico The Guardian, “es un disco que combina géneros con seguridad mientras 070 Shake interroga a sus monólogos internos nihilistas”. Esta y otras publicaciones catalogaron el proyecto con buenas reseñas, lo cual ha ayudado a que consiga más de siete millones de reproducciones en plataformas digitales como Soundcloud y Spotify.

Además, su éxito musical la sacó de las calles y ahora, aparte de ser la orgullosa propietaria de un apartamento en Manhattan, también es pareja de la modelo Sophia Diana Lodato. Y pese a tenerlo todo, Shake no quiere otra cosa que no sea dar amor a los que más lo necesitan.

“Solo quiero ayudar a las personas a encontrar el amor. Y hacer felices a todos”, dijo. “Mi objetivo en la vida es hacer que mi madre se sienta orgullosa”.

