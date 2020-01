Una vez más, MOR.BO viene a tu rescate: nadie dijo que estar al tanto de los artistas emergentes era fácil. Por el contrario: es una labor prácticamente titánica revisar todos los días páginas como YouTube, Spotify, Soundcloud, Bandcamp y las redes sociales, de donde a cada rato parecen salir decenas de músicos, y muchas veces es difícil distinguir a los que realmente vale la pena, y lo peor de todo, haciéndote sentir fuera de onda.

Por eso hoy volvemos con la sección radar, para guiarte por esas selvas cibernéticas tupidas curando listas de artistas nuevos que definitivamente tienes que tomar en cuenta. Luego de traerte varias entregas, regresamos hoy con cinco artistas que se pasean entre géneros como R&B alternativo, desert rock, garage pop, pop alternativo y folk.

1. Eli Lucas

Suena como: Cavetown, Ollie MN, Cuco

El norteamericano Eli Lucas comenzó a cantar a una edad temprana y aprendió a tocar la guitarra a la edad de nueve años: fue en ese momento cuando se decidió a escribir y grabar canciones en un pequeño aparato de grabación análoga propiedad de su padre. Ya como adolescente, empezó a grabar en un mezclador de 24 pistas y se enseñó a sí mismo a producir música. Ahora con 20 años de edad, está haciendo música a tiempo completo: su estilo de música varía, pero su enfoque principal es el hip-hop/R&B y el soul, y tal como lo escuchamos en sus singles, escribe, produce e ingenia toda su música por sí mismo.

2. Alexandra Savior

Suena como: Arctic Monkeys, Marika Hackman, Fiona Apple

Conocida por su sonido psicodélico, fuertemente atmosférico y soñador, que describe acertadamente como desert rock, Alexandra Savior es una cantante y compositora estadounidense de pop/rock alternativo originaria de Portland, Oregon. Comenzó a escribir canciones con una guitarra a los 14 años, inspirada por artistas como Otis Redding, Jack White, Amy Winehouse y Etta James, gracias a quienes se dedicó a crear melodías en una grabadora casera. En el 2012 se mudó a L.A. para seguir su carrera musical más seriamente, obteniendo elogios de artistas como Courtney Love y Linda Perry. Junto a Alex Turner de Arctic Monkeys y James Ford de Simian Mobile Disco grabó su debut Belladonna of Sadness en el 2017, que fue seguido de The Archer, que lanzó la semana pasada. Con voces que evocan a Dusty Springfield y Nancy Sinatra, Alexandra es una de esas artistas que no debes pasar de largo.

3. Bratty

Suena como: Clairo, Ed Maverick, Alvvays

Bratty es el nombre del proyecto de la mexicana Jenny Juárez, originaria de Sinaloa, y quien hace una mezcla hipnótica de géneros como garage rock, post-punk, surf y pop con una producción lo-fi. Tiene solamente 19 años y algunos la llaman la Clairo mexicana: desde los 15 anda escribiendo canciones como desahogo de sus emociones, hasta que finalmente comenzó a hacerse un nombre propio en la escena indie de su país. En el 2018 lanzó su EP debut Todo Está Cambiando, que siguió el año pasado con Delusión, su primer disco, con el que estuvo de gira y con el que espera darse a conocer internacionalmente este año.

4. Maye

Suena como: The Marías, Natalia Lafourcade, Raveena

Maye es una cantante y compositora venezolana radicada en Estados Unidos y que se dio a conocer el pasado año: hace pop alternativo con influencias de r&b, funk e incluso toques de bossa nova, y desde muy pequeña ha estado en contacto directo con la música, ya que su padre Fernando Osorio (compositor y ganador de un Grammy Latino) siempre la tuvo en contacto no solo con la música, sino con grandes artistas latinos. Su primer single se llama My Love, en donde queda de manifiesto su dulce voz, y que siguió con Tú, que llegó con un vibe tropical y caribeño bastante chill. Se espera que su primer EP llegue este mismo año.

5. Jesse Jo Stark

Suena como: Lana Del Rey, Phoebe Bridgers, Hozier

La nativa de Los Ángeles, Jesse Jo Stark, creció en la encrucijada de la moda y la música: es hija de los diseñadores de moda Richard y Laurie Lynn Stark, cuya lujosa marca Chrome Hearts, es un artículo de primera necesidad para estrellas como Jay-Z o Nikki Sixx. La inmersión de Jesse en la cultura del rock y el mundo del espectáculo ha sido una constante en su vida — en su adolescencia creó sus propios diseños para la marca de sus padres y para Vans, y musicalmente, ha gravitado hacia una actitud punk con matices góticos, y cita a The Cramps, Loretta Lynn y David Bowie como sus mayores influencias. En el 2014 lanzó su EP debut, Down Your Drain, para luego experimentar con un sonido más shoegaze con su single Driftwood del 2017. Su última producción fue el EP Dandelion del año pasado, en donde muestra su compromiso con un sonido que va desde el dream pop, pasa por el doo-wop y el folk alternativo.

