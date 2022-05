Una vez más, MOR.BO viene a tu rescate: nadie dijo que estar al tanto de los artistas emergentes era fácil. Por el contrario: es una labor prácticamente titánica revisar todos los días páginas como YouTube, Spotify, SoundCloud, Bandcamp y las redes sociales, de donde a cada rato parecen salir decenas de músicos, y muchas veces es difícil distinguir a los que realmente vale la pena, y lo peor de todo, haciéndote sentir fuera de onda.

Por eso hoy volvemos con la sección radar, para guiarte por esas selvas cibernéticas tupidas curando listas de artistas nuevos que definitivamente tienes que tomar en cuenta. Luego de traerte varias entregas, regresamos hoy con cinco artistas que se pasean entre géneros como folk pop, bedroom pop, pop punk, indie rock, folk indie y más.

1. Orla Gartland

Suena como: Tessa Violet, Lucy Dacus, mxmtoon

Orla Gartland es una cantautora irlandesa de 27 años de edad que se dio a conocer luego de publicar covers en su canal de YouTube, alcanzando millones y millones de visitas. Describe su estilo musical como folk pop, con influencias de artistas como Joni Mitchell y Regina Spektor, aunque en realidad es más su sentido de la expresión poética que su música lo que entra en esta categoría. Con cuatro EP en su haber, la dublinesa siempre ha construido su producción sobre letras que hablan al corazón, desplegando sus ideas a través de una paleta musical que es inteligente pero accesible, brillante, dulce y agradable. Su primer disco se estrenó en 2021: se llama Woman on the Internet, y fue lanzado con su propio sello independiente.

2. Thomas Headon

Suena como: Alfie Templeman, Declan McKenna, Rex Orange County

Thomas Headon, de 22 años de edad, es un cantante y compositor nacido en Londres y criado en Melbourne, Australia, donde se crió y desarrolló su interés por la música: cuando era un adolescente, empezó a publicar versiones de sus canciones favoritas en YouTube, lo que le ayudó a empezar a crear una base de fans internacional. Influenciado por artistas de la talla de The 1975, Coldplay, Harry Styles, Tyler The Creator y Rex Orange County, Thomas también comenzó a escribir y producir canciones originales, incluso cantando en la calle a cambio de dinero solo con su guitarra. Hasta los momentos, ya cuenta con tres EP en donde el bedroom pop, el indie pop y el rock alternativo son su cara de presentación con temas hechos con guitarras brumosas, ritmos vibrantes, un bajo groovy y voces de ensueño, al tiempo que explora temas de incertidumbre y vulnerabilidad.

3. Chloe Moriondo

Suena como: Frances Forever, Claud, Beach Bunny

Para gran parte de los ávidos seguidores de la norteamericana Chloe Moriondo, de 19 años de edad, verla pasar de ser una sensación del ukelele en ciernes a un fenómeno del pop-punk significó en gran medida verla crecer. Al comenzar en YouTube, los seguidores de Moriondo fueron testigos de su evolución como artista y como persona, especialmente luego de lanzar su debut Rabbit Hearted. cuando apenas tenía 14 años. Al salir del clóset en un acertado vídeo llamado “un paseo sobre la identidad propia, el crecimiento y el hecho de ser lesbiana”, ser fan de la artista a menudo se siente como intercambiar secretos con una amiga íntima, algo que sin duda se confirma al escuchar su segundo disco, Blood Bunny, que aborda el tema de la mayoría de edad en el eje del pop empático y el pop-punk eufórico, demostrando ser una estrella en ciernes gracias a su energía trascendente y poderosa.

4. Sunflower Bean

Suena como: Wolf Alice, Wet Leg, Courtney Barnett

El trío de indie pop de Brooklyn Sunflower Bean se formó cuando sus miembros eran adolescentes. Fusiona la energía del rock & roll y la dulzura del dream pop en un sonido que es a la vez familiar y fresco. El batería Jacob Faber y el guitarrista/vocalista Nick Kivlen empezaron a improvisar juntos cuando ambos estaban en secundaria, pero las cosas no tomaron forma hasta que se les unió la bajista y vocalista Julia Cumming, junto a quien desarrollaron un estilo que se basa en la interacción entre los dos vocalistas. El trío hace un indie rock crudo y sin concesiones de lo más contagioso, del que ya tenemos un trío de EPs y dos álbumes, con un tercero, Headful of Sugar, aterrizando muy pronto a través de la disquera Mom + Pop.

5. Matilda Mann

Suena como: Billie Marten, Holly Humnberstone, dodie

Matilda Mann, de 22 años años de edad, creció como hija única en el oeste de Londres y se empapó del gusto musical de sus padres, lo que la llevó a escribir su primera canción a los 11 años. Su primer EP, If That Makes Sense, se inspiró en las notas tomadas en conversaciones con amigos, o en las que escuchaba durante los viajes en metro o mientras trabaja en un pub, todo empapado de pop y folk indie. Ha sido telonera para artistas como Arlo Parks, Beabadoobee y The Staves, Matilda cuenta con una voz cautivadora y una narración interesante en sus temas. Su último lanzamiento es el tema Nice, que le sigue a su EP Sonder, y que esperamos que sea el abrebocas de su próximo primer disco.

