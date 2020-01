Si aún no conoces a los argentinos de SHPSHFT, te los presentamos: son un dúo electrónico de Buenos Aires conformado por Iván y Javier, quienes se conocen desde hace unos 13 años. Antes de darse a conocer como SHPSHFT, estuvieron involucrados en un montón de otras bandas y proyectos (juntos y separados) en donde experimentaron con sonidos como techno-rock o techno-punk, en donde incorporaban sintes, samplers, pistas. Eso sin hablar de que han estado haciendo música que va desde el death metal, el thrash, el hardcore o el dark psych trance. En el 2018, luego de estarse curtiendo en la escena techno y electrónica de Buenos Aires, deciden unirse una vez más hasta llegar a SHPSHFT.

“No teníamos muchas expectativas al respecto, de hecho ambos estábamos con otros proyectos musicales, simplemente teníamos ganas de hacer música y subirla a SoundCloud para compartirla, sin ningún plan de salir a tocar. Luego, a medida que nos fuimos comprometiendo más con el proyecto y que vimos que gustaba y que colegas empezaron a pinchar nuestros tracks y nos incentivaban a que salgamos a tocar, fue que decidimos lanzarnos con el live set y con el DJ set”.

Si quieres tener una idea de cómo suenan, Iván y Javier citan álbumes como Dig Your Own Hole de The Chemical Brothers, The Fat of The Land de The Prodigy y Psalm 69 de Ministry como esenciales, y al momento de crear beats toman inspiración de diferentes lugares: desde el contexto político que se vive en la actualidad (“sobre todo en Latinoamérica, donde la derecha está atacando de nuevo de formas muy agresivas”), así como de películas y libros que les gustan y que los inspiran a generar ciertos climas en su música. De hecho, samplean mucho filmes de terror, ciencia ficción o bélicas que luego usan en los tracks.

Para este año, tienen pensado lanzar un EP de cuatro tracks y un remix a cargo del dúo chileno Erika, que va a salir a través del sello y productora de eventos Of Dolls & Murder. Además, hay planes de lanzar varios temas y remixes como self-releases y a través de otros sellos, pero para que vayan calentando los oídos Iván y Javier prepararon una mixtape 100% fire, que describen de esta manera:

“En el mixtape quisimos como resumir un poco lo que es SHPSHFT en vivo en este momento, tanto el live como el DJ set, el mixtape empieza con un sonido mas EBM/ techno y luego va mutando a un techno mas rave, acid y hardcore”.

Así que no esperemos más y sumerjámonos en este summer of love versión 2020 que este dúo bonaerense se trae para comenzar la década como se debe.