MJ Rodríguez hace historia al convertirse en la primera mujer trans en ganar un Golden Globe

La actriz y cantante Michaela Jaé “Mj” Rodríguez, de 31 años, se llevó a casa este domingo el Golden Globe a la mejor actriz de drama televisivo por su papel de Blanca, una madre de familia y enfermera en la serie de FX, Pose. Esta es la primera vez en la historia que una actriz trans obtiene el galardón, y también la primera victoria del show, que se estrenó en 2018 y finalizó el año pasado en su tercera temporada. Rodríguez hizo historia por primera vez en el verano de 2021 tras convertirse en la primera intérprete transgénero en ser nominada a un Emmy de interpretación principal.

“¡Gracias! Esta es la puerta que va a abrir la puerta a muchos más jóvenes con talento”, escribió Rodríguez en Instagram. “Verán que es más que posible. Verán que una joven negra latina de Newark, Nueva Jersey, que tenía un sueño, para cambiar las mentes de los demás lo haría CON AMOR. EL AMOR GANA. A mis jóvenes bebés LGBTQAI, ESTAMOS AQUÍ, la puerta está abierta, ahora llega a las estrellas!!!!!”

Rodríguez también hizo un reconocimiento a sus compañeras nominadas, que eran Uzo Aduba, Jennifer Aniston, Christine Baranski y Elisabeth Moss. “A las nominadas… somos reinas”, les dijo. “¡Estoy tan feliz de compartir espacio con ustedes! Todas y cada una de ustedes son fenomenales”.

Tras un año de polémicas en torno a la diversidad y las prácticas amorales, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood perdió su posición en la industria, y las empresas de publicidad, los estudios y las celebridades optaron por distanciarse del evento este año, que se realizó a puerta cerrada en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles la noche de ayer, sin estrellas ni público, y solo con miembros y becarios selectos. Los resultados se anunciaron a través de las redes sociales, y entre los ganadores más destacados estuvieron el aclamado drama de Netflix The Power of The Dog, que obtuvo los galardones de mejor película dramática, mientras que Jane Campion se convirtió en la tercera mujer en ganar el premio a la dirección. Kodi Smit-McPhee también ganó el premio al mejor actor de reparto por su interpretación en la película.

Will Smith fue nombrado mejor actor de drama por King Richard, mientras que Nicole Kidman ganó el premio a la mejor actriz de drama por interpretar a Lucille Ball en Being the Ricardos. El aclamado remake de Steven Spielberg West Side Story dominó las categorías de musical/comedia, ganando el premio a la mejor película, el de mejor actriz para Rachel Zegler y el de mejor actriz de reparto para Ariana DeBose. Andrew Garfield también fue nombrado mejor actor de musical o comedia por Tick, Tick… ¡Boom!, y en cuanto a la televisión, el exitoso drama de HBO Succession se llevó los premios al mejor drama, al mejor actor para Jeremy Strong y a la mejor actriz de reparto para Sarah Snook. La cadena también vio cómo la serie de estreno Hacks fue nombrada mejor comedia y su estrella Jean Smart ganó el premio a la mejor actriz en una serie de comedia. Jason Sudeikis fue nombrado mejor actor de comedia por Ted Lasso, mientras que O Yeong-Su ganó el premio al mejor actor de reparto por el éxito de Netflix Squid Game.

Kate Winslet fue nombrada mejor actriz de serie limitada por el aclamado drama criminal Mare of Easttown, mientras que Michael Keaton fue nombrado mejor actor de serie limitada por el drama sobre opioides Dopesick, de Hulu. El drama de época The Underground Railroad, de Barry Jenkins, también ganó como mejor serie limitada. Otros ganadores fueron la japonesa Drive My Car como mejor película no en lengua inglesa, Encanto como mejor película de animación, Belfast de Kenneth Branagh como mejor guion, No Time to Die de Billie Eilish y Finneas como mejor canción original, y Dune como mejor partitura original, a cargo de Hans Zimmer.

