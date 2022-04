México: Organizaciones LGBTQI+ piden cupo laboral del 3% para personas trans y no binarias en el sector público

Esta semana, la organización LGBTQI+ Coalición Mexicana LGBTTTI+ exigió al Estado mexicano promover la inclusión laboral de las personas trans y no binarias, mediante una iniciativa o reforma de ley que contemple al menos el 3% de los puestos para empleados públicos disponibles para estas minorías.

De igual manera, la organización pidió el establecimiento de políticas públicas que les ofrezcan oportunidades laborales a nivel federal, estatal y municipal; así como crear un Registro Único de Aspirantes, desarrollar un Plan Nacional de Capacitación Laboral y abrir líneas de crédito con tasa preferencial para financiar emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, dirigidos a personas trans y no binarias, todo con el fin de cerrar la brecha de desigualdad que experimenta esta minoría.

Publicidad

Esta fue la conclusión del Diagnóstico situacional sobre violencia laboral para personas trans en México, que la coalición presentó a finales de marzo, y en donde se plantea la necesidad de modificar la Ley Federal del Trabajo, en su apartado B, para mencionar la inclusión laboral trans y no binaria. Amaranta Gómez Regalado, de la Junta de Gobierno de la Coalición LGBTTTI+, dice que las personas trans y no binarias padecen tasas de desempleo superiores al promedio nacional, o son obligadas a aceptar empleos que no corresponden a su nivel de estudios y de escasa remuneración, “cuando no son colocadas dentro de una narrativa social mediante la que se piensa que los únicos espacios donde pueden desarrollarse son la estética o el trabajo sexual”.

Según el informe, 41% de las personas trans cuenta con estudios superiores, pero la mayoría, tienen pocas oportunidades de emplearse: dos de cada tres no tienen experiencia laboral. Así, el estado debe generar espacios laborales seguros e incluyentes dentro de sus instituciones, así como garantizar igualdad de oportunidades. La activista contra la exclusión laboral, Melken Mejía, aseveró que el Estado está obligado a proteger a las personas trans y no binarias en todo el proceso laboral: desde la oferta y contratación, pasando por salarios dignos, permanencia en el trabajo y promoción de ascensos, hasta el despido, con todos los beneficios de ley. Además, pidió fortalecer los mecanismos de defensa, atención y sanciones ante los actos que violen estos derechos.

Según la organización, una persona LGBTQI+ pasa 10 meses buscando empleo, en promedio, tiempo en el que depende del apoyo familiar o su capacidad de ahorro. Y entre quienes tienen empleo, el 80% todavía no sale del closet en su espacio laboral, aunque sí lo hayan hecho en otros ámbitos de su vida. En Argentina, el año pasado se aprobó este cupo laboral para personas trans, que comprende el 1% del total de trabajadores públicos del país.

Publicidad

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?