México: Feministas protestarán frente a medios que publicaron las fotos del asesinato de Ingrid Escamilla

El feminicidio es un acto condenable desde todo punto de vista, es alarmante ver las cifras de estos casos en los diversos países del mundo, muchos de los cuales no logran ser expuestos para llamar la atención de la sociedad en general. Este hecho puede tomar dimensiones mucho mayores cuando se publican las fotos del delito, dando muestra del sadismo en su máxima expresión.

Esto fue lo que ocurrió con Ingrid Escamilla en México, cuya dignidad fue violentada dos veces. La primera cuando su pareja la descuartizó y desolló su cuerpo, y luego cuando la policía filtró las imágenes del delito a distintos medios mexicanos, quienes publicaron la gráficas en la sección de sucesos y en primera página.

Este jueves, un grupo de mujeres esperan reunirse con el director del periódico La Prensa, (el primer medio que publicó las imágenes de Escamilla en su portada además del diario Pasala), para exigir acciones concretas para que no se repita la situación.

De acuerdo con El País, Nat Saxosa, activista feminista, afirmó que en las manifestaciones exigirán un trato distinto por parte de los medios para este tipo de casos, así como una disculpa pública por parte de La Prensa a los familiares de la víctima

“Los medios no tienen un trato ético con las víctimas de feminicidio. Urge que acaten un protocolo para el tratamiento de casos de feminicidio, violación y violencia de género que no vulnere a las víctimas y no las revictimice”.