Marvel introducirá su primera heroína trans en un cómic para el mes del Orgullo LGBTQI+

Justo a tiempo para el mes del Orgullo, Marvel presenta al público a su nueva superheroína favorita, Escapade, que debutará cuando Marvel’s Voices: Pride #1, escrito por Charlie Jane Anders, llegue el 22 de junio. Escapade, también conocida como Shela Sexton, es una mutante trans. “Es una nerd genial que tiene un sentido de la justicia súper fuerte y una profunda lealtad hacia sus amigos”, dijo Anders en una entrevista.

Al parecer, también cuenta con un poder muy singular. Aunque solo es capaz de mantenerlo durante unas horas, Escapade “puede cambiar instantáneamente de ubicación física con otra persona o intercambiar cualquier atributo físico o abstracto específico, como posesiones, estatus organizativo, habilidades, poderes sobrehumanos e incluso situaciones”, según Marvel. Sin embargo, hay un problema: Para llevar a cabo el cambio, tiene que estar a menos de dos metros de su objetivo, y las posibilidades de que se produzcan percances aumentan en función de la complejidad de la situación.

Afortunadamente, Escapade no se escapa sola. Tiene una compañera de confianza, su mejor amiga “experta en tecnología”, Morgan Red (también trans y mutante), que por supuesto tiene un arsenal de herramientas útiles (y robadas) guardadas para cualquier ocasión. “Juntas, Escapade y Morgan recorren el Universo Marvel como ladronas profesionales, robando a organizaciones criminales y corruptas… hasta que un encuentro con Emma Frost y Destiny [de los X-Men] cambia el curso de la vida de Escapade para siempre”, dice un comunicado de prensa de Marvel.

Para el autor Anders, escribir la historia de Escapade fue el sueño de toda una vida hecho realidad. “Me encanta el Universo Marvel desde que tengo uso de razón, y puedo o no cantar el tema de los dibujos animados de Spiderman en la ducha con regularidad. Así que me hizo mucha ilusión poder presentar a una heroína completamente nueva que estuviera al lado de todos mis favoritos”, dijo Anders en el comunicado. “Espero que Escapade y Morgan Red inspiren a las personas trans y no binarias de todo el mundo a creer que ellas también pueden luchar por la justicia con el poder de la creatividad y la familia elegida”. Junto con Anders, el dúo de artistas y dibujantes Ro Stein y Ted Brandt ayudaron a dar vida a Escapade con los colores de Tamra Bonvillain.

Brandt compartió lo mucho que significó para elle participar en el proyecto. “Ahora, más que nunca, necesitamos un héroe como Shela Sexton para que la gente lo admire”, explicó en el comunicado. “¡Fue un verdadero honor y un privilegio formar parte de su proceso de creación!”. Stein compartió el entusiasmo de Brandt. “Es muy emocionante ser parte de traer un nuevo personaje a los cómics de Marvel”, dijo. “Trabajar con el guion de Charlie Jane fue muy divertido, y espero que la gente disfrute de la lectura de Escapade tanto como lo hicimos nosotros al armar su primera salida en la página”.

