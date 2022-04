Lucasfilm ficha a la actriz trans Talisa García para una nueva serie de Disney+

Parece que, finalmente, Lucasfilm está avanzando en lo que respecta a la representación transgénero en la pantalla: según un informe de Deadline, la actriz británica Talisa García acaba de ser contratada para la próxima serie de Disney+, Willow, que está siendo dirigida por la productora de cine y televisión.

La contratación de García es una gran noticia para la representación trans en una propiedad de Lucasfilm, ya que es la primera vez que se conoce que una actriz trans ha sido contratada para protagonizar un proyecto del estudio propiedad de Disney, que es más conocido por franquicias icónicas como Star Wars e Indiana Jones. Willow, una serie secuela de la película de fantasía de 1988 del mismo nombre (que también fue producida por Lucasfilm), verá a García interpretar a un personaje de reina que es la madre del personaje de Tony Revolori, Kit.

“Me siento tan bendecida y honrada de formar parte de la familia Willow; esto es literalmente la definición de ‘un sueño hecho realidad'”, escribió García en un post de Instagram. “Cuando estaba en el colegio solía volver locos a mis profesores, siempre intentaban que me concentrara en clase y dejara de mirar por la ventana soñando despierta. Debe haber sido tan frustrante para ellos, pero había una razón por la que estaba desconcentrada. Me dolía tanto crecer en el cuerpo equivocado que me pasaba las horas viviendo en un mundo de fantasía en el que era una princesa o, en mis vuelos más atrevidos, incluso una reina, en una producción mágica de Disney. Nunca me habría atrevido a contarle a nadie estas ideas por aquel entonces, ya que parecían tan imposibles, tan ridículamente fuera de mi alcance, pero a pesar de todo, nunca dejé de soñar”.

“Aquí estoy, todos estos años después, una reina real en una producción mágica de Lucasfilm y Disney”, continuó. “Esa tierra de fantasía salvaje en la que solía desaparecer para evadirme y reconfortarme es ahora una realidad… así que, de una soñadora despierta a todos los demás ahí fuera… ¡no se detengan! Los sueños se hacen realidad. Alcancen las estrellas y, con el tiempo, se encontrarán volando más alto de lo que nunca creyeron”.

La empresa matriz de Lucasfilm, Disney, se ha visto envuelta últimamente en una serie de problemas, sobre todo en relación con la controvertida ley No Digas Gay de Florida. El mes pasado, Walt Disney Co. recibió duras críticas por su negativa a condenar inicialmente el proyecto de ley anti-LGBTQ+ de Florida, y por su apoyo financiero a los políticos que apoyaron la ley, que fue firmada recientemente y que regula la discusión de la sexualidad y el género con los estudiantes en las escuelas. Sin embargo, en declaraciones posteriores, la compañía dijo que luchará por que la ley sea derogada.

