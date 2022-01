Louis Vuitton presenta la última colección masculina de Virgil Abloh con Tyler, The Creator

Esta semana, la marca francesa Louis Vuitton presentó su colección de ropa masculina otoño/invierno 2022, la última diseñada por el fallecido Virgil Abloh, quien nos dejó hace ya casi dos meses a la edad de 41 años tras una batalla privada contra una rara forma de cáncer. “Cuando todo se acaba y nuestro tiempo ya no existe, lo dejamos para que otros busquen sus propios sueños”, dice el poeta Kai-Isaiah Jamal en el cortometraje que precede al desfile, bautizado como The ∞th Field.

Mientras que el pasado diciembre el desfile Virgil Was Here en Miami Art Basel fue un homenaje al diseñador recientemente fallecido y una reposición de su desfile de primavera/verano 2022 del pasado junio, The ∞th Field fue su octavo y último desfile. “Uno de los términos más utilizados por Virgil Abloh, la imaginación es lo que alimenta este sueño”, decían las notas entregadas a los asistentes.

Louis Vuitton AW/2022. Fotografía: Vogue Louis Vuitton AW/2022. Fotografía: Vogue

En esta oportunidad, el escenario de París fue un paisaje onírico y surrealista de color azul decorado con viñetas de una casa hundida, un dormitorio, una escalera y una larga mesa de banquete en la que se sentaba una orquesta. Mientras esta sonaba, un grupo de acróbatas saltó y rebotó en la escalera como si se tratara de una producción del Cirque du Soleil, antes de que salieran los modelos, la mayoría caminando como siempre, algunos bailando y contorsionándose por el espacio.

Louis Vuitton AW/2022. Fotografía: Vogue Louis Vuitton AW/2022. Fotografía: Vogue

Esta vez no se trataba de mostrar diseños revolucionarios o productos comercialmente lucrativos. En su lugar, el desfile fue un guiño a las contribuciones de Abloh a Louis Vuitton: sastrería de seda y terciopelo en tonos vibrantes, jeans con monogramas, conjuntos a juego con estampados florales, reinterpretaciones de chaquetas y chaquetas tipo varsity, sus originales diseños de zapatillas deportivas y un montón de bolsos reelaborados, incluyendo el clásico baúl de la marca y las mochilas, que se duplicaban como objetos de arte. Los ángeles de Louis Vuitton desfilaron con conjuntos blancos, alas de encaje y velos. Mientras la orquesta interpretaba el tema See You Again de Tyler, The Creator y Kali Uchis, el equipo del difunto diseñador cerró el desfile con una reverencia en grupo y una gran ovación. Vale la pena destacar que Tyler compuso el soundtrack del show y también participó en el desfile manejando su bicicleta por todo el espacio.

Esta semana, Louis Vuitton también anunció la última colaboración de Abloh con Nike, que debutó el pasado mes de junio en la colección de primavera/verano 2022, en unas zapatillas Air Force 1, “fusionando los códigos clásicos del entrenador con las insignias y los materiales de Louis Vuitton en homenaje a la cultura del hip-hop que le dio forma”. Doscientos pares de las zapatillas, encerradas en un baúl de cuero naranja con el monograma, se subastarán en Sotheby’s del 26 de enero al 8 de febrero con pujas a partir de 2.000 dólares. Toda la recaudación se destinará a fomentar la equidad y la inclusión en la industria de la moda a beneficio del fondo de becas Post-Modern de Virgil Abloh, que ofrece becas “a estudiantes académicamente prometedores de raza negra, afroamericanos o afrodescendientes”. A continuación, puedes disfrutar del desfile completo.

