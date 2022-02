Los vegetarianos tienen 14% menos de riesgo de cáncer que quienes comen carne, según nuevo estudio

Mientras que las verduras como el brócoli, la cebolla, el coliflor y frutas como las naranjas, los plátanos, las manzanas y los limones son conocidas por ayudar a combatir el cáncer, ¿qué ocurre con la carne? Un nuevo estudio realizado con casi medio millón de personas descubrió que una dieta baja en carne o sin carne podría ayudar a reducir el riesgo de cáncer. La investigación, publicada en la revista de acceso abierto BMC Medicine, sostiene que comer carne cinco veces o menos a la semana se asocia a un menor riesgo general de cáncer.

En el estudio de la Universidad de Oxford cofinanciado por el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer y Cancer Research UK, los investigadores analizaron datos recogidos de 472.377 adultos británicos que participaron en el estudio UK Biobank entre 2006 y 2010. Los participantes, con edades comprendidas entre los 40 y los 70 años, informaron de la frecuencia con la que comían carne y pescado, y los investigadores calcularon la incidencia de nuevos cánceres que se desarrollaron durante un periodo medio de 11 años utilizando los registros sanitarios y encontraron que en comparación con los consumidores habituales de carne, los que consumen pequeñas cantidades de carne tienen un 2% menos de riesgo de padecer cáncer, mientras que los pescetarianos (que comen pescado y verduras) tienen un 10% menos de riesgo y los vegetarianos tienen un 14% menos de probabilidades de desarrollar cáncer.

La Dra. Julie Sharp, jefa de información sobre salud y pacientes de Cancer Research UK, dijo sobre el estudio: “Mantener una dieta saludable es una buena manera de reducir el riesgo de cáncer y comer menos carne procesada reduce el riesgo de cáncer de intestino, específicamente. Pero es necesario investigar más para comprender la relación entre la carne roja y procesada y otros tipos de cáncer. Comer un poco de tocino o jamón de vez en cuando no hace mucho daño. Si se come mucha carne la mayor parte del tiempo, es una buena idea reducirla, pero una dieta vegetariana no siempre significa que alguien esté comiendo de forma saludable. Es más importante llevar una dieta equilibrada con mucha fruta, verdura y alimentos ricos en fibra, como cereales integrales y legumbres, y baja en carne procesada y roja y en alimentos ricos en sal, azúcar y grasa”.

Los expertos señalaron que las personas que no comen mucha carne tienen un 9% menos de riesgo de desarrollar cáncer de intestino en comparación con los consumidores “habituales” de carne, y que las mujeres vegetarianas tenían un 18% menos de probabilidades de desarrollar cáncer de mama posmenopáusico en comparación con las que comían una cantidad regular de carne. Los investigadores también descubrieron que el riesgo de cáncer de próstata era un 20% menor entre los hombres que comían pescado pero no carne y un 31% menor entre los hombres que seguían una dieta vegetariana.

El impacto fue especialmente significativo en el caso de ciertos tipos de cáncer. Los autores descubrieron que los que comían menos carne tenían un 9% menos de riesgo de cáncer colorrectal, en comparación con los que llevaban una dieta con mucha carne. También descubrieron que el riesgo de cáncer de próstata era un 20% menor entre los hombres que comían pescado pero no carne y un 31% menor entre los que seguían una dieta vegetariana, en comparación con los que comían carne más de cinco veces por semana. Sin embargo, afirmaron que la naturaleza observacional de su estudio no permite sacar conclusiones sobre una relación causal entre la dieta y el riesgo de cáncer, y sugieren que investigaciones futuras estudien las asociaciones entre las dietas que contienen poca o ninguna carne y el riesgo de cánceres individuales en poblaciones más grandes con períodos de seguimiento más largos.

