“Los Simpson” hacen historia al incluir a sus primeros actores de voz con discapacidad auditiva y utilizando lenguaje de señas

Los Simpson es uno de los shows más longevos de la televisión con 33 temporadas y 723 episodios, podríamos decir que han cubierto innumerables tópicos y pasado por unas cuantas controversias. Sin embargo, este fin de semana el show hizo historia incluyendo por primera vez actores de voz sordos y el uso del lenguaje de señas americano (ASL) en su serie. El episodio 17 de la temporada 33, titulado El sonido de las encías sangrantes, presentó al hijo del famoso saxofonista de la serie, Bleeding Gums Murphy: Monk Murphy, que nació con discapacidad auditiva.

En el episodio, Lisa conoce a Monk, que quiere ponerse un implante coclear, pero al estilo típico de Lisa, se deja llevar. El episodio fue una creación de la escritora Loni Steele Sosthand, quien se inspiró en su propia familia. En una entrevista con Variety, Sosthand dijo: “Soy de raza mixta; el negro y el jazz de mi padre eran importantes en nuestra casa… Crecimos en los suburbios, y era una forma de que mi padre incorporara ese aspecto de nuestra cultura. Pero cuando pienso en música, también pienso en mi hermano, que nació sordo. Cuando hablábamos de este personaje en nuestras lluvias de ideas iniciales, pensamos, ¿no sería genial si Lisa descubre este otro lado de su vida? Eso lo llevó a tener un hijo, y luego basamos ese personaje al menos un poco en mi hermano. Y la historia creció a partir de ahí”.

@TheSimpsons Meet Monk Murphy voiced by @johnautryll in The Sound of Bleeding Gums, Sunday @8 An episode that makes me smile whenever I think about it. pic.twitter.com/PjmN8z9b8Q