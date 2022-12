Los cerebros de los adolescentes envejecieron más rápido durante la pandemia debido al estrés, según estudio

Los cerebros de los adolescentes cambiaron físicamente durante la pandemia de COVID-19, envejeciendo más rápido de lo normal, según un nuevo estudio publicado el jueves en la revista Biological Psychiatry: Global Open Science. Los jóvenes participantes en el estudio también informaron de síntomas más graves de ansiedad, depresión y lo que los científicos denominan problemas interiorizados, es decir, sentimientos de tristeza, baja autoestima y miedo y problemas para regular sus emociones, después del primer año de la pandemia.

La investigación parte de un estudio más amplio en el que los científicos trataban de entender las diferencias de género en la depresión entre los adolescentes. Hace ocho años, se pusieron en marcha con un plan para realizar escáneres de resonancia magnética a 220 niños de entre 9 y 13 años cada dos años. El equipo había completado dos series de escaneos cuando la pandemia interrumpió su investigación, y no pudieron empezar a escanear de nuevo hasta finales de 2020. Cuando su investigación se interrumpió, el equipo decidió que sería interesante estudiar los efectos que este acontecimiento estresante estaba teniendo en los cerebros en desarrollo de los niños. Los escaneos previos a la pandemia les ayudarían a realizar esta comparación.

Los investigadores emparejaron a los menores con los mismos datos demográficos, como el sexo, la edad, la exposición al estrés y el nivel socioeconómico, y descubrieron que los cerebros que habían pasado por el inicio de la pandemia tenían un crecimiento en el área que puede ayudar a regular el miedo y el estrés, llamada amígdala, y en el hipocampo, el área del cerebro que puede controlar el acceso a los recuerdos. Los tejidos se habían adelgazado en la parte del cerebro que controla el funcionamiento ejecutivo, el córtex.

Ian Gotlib, autor principal del nuevo estudio, dijo que el equipo de investigación esperaba encontrar los problemas de ansiedad, depresión y problemas interiorizados. “La pandemia no ha sido amable con la salud mental de los adolescentes”, dijo Gotlib, profesor de psicología de la Universidad de Stanford. “Siempre es interesante hacer una investigación de este tipo cuando no estás muy seguro de lo que va a pasar”, dijo Gotlib. “Estos efectos fueron interesantes y se produjeron con bastante rapidez. Se trataba de una parada de un año, así que no sabíamos que los efectos en el cerebro serían tan pronunciados después de un periodo tan corto de estrés”, añadió. “Coincide con las dificultades de salud mental que estamos viendo”.

Lo que no está claro, dijo, es si los cambios cerebrales tendrán un impacto más adelante en la vida. El equipo de investigación planea escanear a los mismos adolescentes más adelante para seguir su desarrollo cerebral. Existe la posibilidad de que sus cambios cerebrales sean una respuesta inmediata a un factor de estrés que se normalice con el tiempo, dijo. El Dr. Max Wiznitzer, jefe de desviación de neurología pediátrica en el UH Rainbow Babies & Children’s Hospital, dijo que con intervenciones de salud mental adecuadas, problemas como la ansiedad o la depresión pueden controlarse. “El cerebro tiene esa capacidad de reorganización, o llámese mejora, si se quiere”.

