Los 30 mejores vídeos musicales del 2021

Aunque muchos argumenten que ya hemos visto todo, nadie puede negar que un vídeo musical adecuado puede elevar fácilmente una canción ya excelente. Tanto si se trata de una visión surrealista inspirada en la fantasía que cobra vida como si se trata de una representación inteligente con referencias a la cultura pop, el vídeo musical nos llega de manera diferente.

Si aprecias una buena canción acompañada de unos visuales aún mejores, estás en el lugar adecuado: en 2021 se han estrenado montones de nuevos visuales, y como siempre, nos encargamos de reunir los 30 mejores con los que tienes que deleitarte. ¿Te apetece una fantasía sci-fi con Doja Cat? Te lo tenemos. ¿Quieres ver a una langosta como protagonista con Dua Lipa? claro que sí. ¿Y qué tal un poco de poledancing antes de bajar a los infiernos? Todo esto y más a continuación con esta lista de los mejores vídeos musicales de 2021.

Publicidad

30. Ashnikko, Deal With It | Dir. Charlotte Rutherford

El 2021 comenzó muy bien para Ashnikko, quien a principios de año dejó caer su esperada mixtape DEMIDEVIL, pero antes de la producción, compartió esta fantasía náutica inspirada en Pirates of The Caribbean para su sencillo Deal With It, que la convirtió en toda una bucanera mientras se enfrentaba no solo al final de una relación romántica, sino al mismísimo Kraken hasta convertirse ella misma en la temible criatura, incluso con tentáculos en los pezones. Como ella misma contó al lanzar el vídeo, fue su fantasía, y no esperábamos menos de ella.

29. Bella Poarch, Build a B*tch | Dir. Andrew Donoho

Con una estética futurista y un poco steampunk, la tiktoker Bella Poarch hizo su debut musical este año con su muy sonado single Build a B*tch con un vídeo en el que no solo vemos cómo se construye a las mujeres en una fábrica, sino que estas mujeres son creadas de acuerdo a lo que piden los hombres. Sin embargo, este proceso se detiene cuando Bella se libera porque está harta de lo que sucede, y escapa con las otras mujeres que estaban con ella: ¿el resultado? un mini apocalipsis. Y si la canción y las imágenes no son suficientes para sorprenderte, también hay cameos de Bretman Rock, el streamer de videojuegos Valkyrae y la personalidad de las redes sociales, Mia Khalifa.

28. Adele, Easy On Me | Dir. Xavier Dolan

El lanzamiento del vídeo del tema Easy On Me el pasado mes de octubre marcó el regreso oficial de Adele al mundo de la música tras cinco años de ausencia, y lo hizo junto a un viejo amigo: el director canadiense Xavier Dolan, quien también dirigió el audiovisual de su conocido tema Hello, publicado en 2015. Lo cierto es que el clip contenía algunas referencias a su discografía y a los vídeos de Chasing Pavements, Hello y Rolling in the Deep, como si se tratara de una continuación visual del mismo argumento. En el vídeo de Chasing Pavements termina caminando hacia la casa de alguien; luego estaba en la construcción de una casa en Rolling in the Deep, para luego mudarse a esa casa en el vídeo de Hello, la misma que abandona en Easy On Me. Amamos la continuidad.

27. Chlöe, Have Mercy | Dir. Karena Evans

En septiembre, Chlöe (Bailey, la mitad del talentoso dúo de R&B Chloe & Halle) nos sorprendió con nueva imagen, un banger y un increíble audiovisual para su debut en solitario: llevando como nombre Have Mercy y con una coreografía sensual que nos mantuvo pegados de la pantalla en todo momento, la mayor de las hermanas Bailey definitivamente nos hizo prestar atención a su nueva dirección sonora, y a la manera en la que se movía frente a la cámara. Además, con cameos de la rapera Bree Runway, el actor Rome Flynn y Tina Knowles (sí, la madre de Beyoncé) nos terminó de atrapar, y lo cierto es que ya esperamos con ansias su primer disco.

Publicidad

26. Rico Nasty, Pussy Poppin | Dir. Emma Westenberg

Rico Nasty nunca ha sido de esas artistas que se ponen tímidas a la hora de hacer sus vídeos musicales: uno de los mejores que nos regaló este año fue el del tema Pussy Poppin, incluido en su reciente álbum Nightmare Vacation. Es un asunto surrealista, absolutamente divertido y totalmente genial: la vemos con ganas de un poco de sexo a plena luz del día, y Rico deja que su vulva hable, representada literalmente con unos labios verdes que salen de su entrepierna. Más tarde, llevando una cabeza de cono y un traje de látex color nude, Rico encarna plenamente el “big oop” que está pidiendo en el tema, posicionada entre dos piernas, haciendo cosplay de un pene. Te queremos, Rico.

25. BROCKHAMPTON (Feat, Asap Rocky & Asap Ferg), Bankroll | Dir. George Muncey

Este año, BROCKHAMPTON regresó oficialmente con su disco ROADRUNNER: NEW LIGHT, NEW MACHINE, su primer álbum desde Ginger de 2019. Y aunque el proyecto fue otra demostración del poderío del extenso colectivo, fue difícil no gravitar inmediatamente hacia BANKROLL, uno de los temas de la producción, en el que participan A$AP Rocky y A$AP Ferg, y que llegó con un video absolutamente bizarro: un mashup interminable y lisérgico de imágenes de la banda y sus colaboradores que se fusionaban entre sí antes de que los efectos especiales transformaran el rostro de manera perturbadora para darnos un rostro vagamente humano durante algunos segundos antes de sumergirnos nuevamente en ácido y hip-hop.

Publicidad

24. WILLOW (Feat. Travis Barker), t r a n s p a r e n t s o u l | Dir. Child & Dana Trippe

Después de lanzar el single en abril, Willow Smith compartió en mayo el vídeo oficial de su single Transparent Soul, en el que también participa el baterista de Blink-182, Travis Barker, y que se ha convertido en el feature por defecto de todas las canciones pop-punk de los últimos años. En las imágenes se ve a Smith abriéndose paso por un club punk, y metiéndose en pequeños altercados por el camino antes de que una extraña figura comience a seguirla: de allí en adelante, la perspectiva del clip se vuelve más y más desorientadora a medida que Smith intenta alejarse de la figura plateada, pero finalmente se encuentra cara a cara con ella.

23. The kid Laroi (Feat. Justin Bieber), Stay | Dir. Colin Tilley

lUna de las canciones más populares del año fue sin duda Stay de The Kid LAROI, y en su vídeo oficial, el mundo se detiene: una mujer sin nombre llora, con una sola lágrima congelada en su cara mientras mira su teléfono, y una silla se rompe contra un espejo, pero los fragmentos se mantienen en su sitio como si estuvieran suspendidos en el tiempo. Además, LAROI se arquea hacia atrás en señal de agonía, pero no está poseído por un demonio; no, el único espíritu malévolo que afecta al artista es el desamor. El clip, dirigido por Collin Tilley, nos muestra cómo se siente cuando una ruptura hace que el tiempo se detenga.

22. Nathy Peluso, Delito | Dir. Agustín Puente

Otro de los bangers de principios de año fue Delito, uno de los temas de Nathy Peluso incluidos en su disco Calambre. Como sabemos, el track es sugerente y pasional, donde la artista exhibe su estilo único para componer e interpretar, mostrando desde cerca la historia de una relación intensa. Así, la letra se fusiona con la coreografía y la expresión corporal se hace deseo y en el clip, el sexo se transforma en un performance coreográfico y elegante, todo bajo la dirección de Agustín Puente.

21. Tierra Whack, Link | Dir. Cat Solen

En el vídeo de Link, Tierra Whack aparece llegando al espacio antes de arrepentirse de su decisión, y lo cierto es que todas las imágenes parecen sacadas de un programa infantil, ya que Tierra juega con Legos y se mezcla con un conjunto de criaturas que parecen haber salido de algún cuento fantástico. Pulsa un botón para “ir al espacio para siempre”, pero pronto se arrepiente de estar sola en el universo. Parece que ha llorado tanto, que causa cortocircuito en su OVNI y se estrella su planeta. Es extraño, colorido y 100% Tierra Whack.

20. Silk Sonic, Smokin Out The Window | Dir. Bruno Mars & John Esparza

Ooooh yeaaaah. Silk Sonic, el proyecto creado por Bruno Mars y Anderson .Paak para sumergirnos en una neblina vintage y deliciosa de soul de los años 70, no descuidaron ningún detalle de su sonido, pero tampoco de sus vídeos: en este de Smokin Out The Window (corigido por el mismo Mars), y que parece haber salido de un performance en Soul Train. La temperatura de color es cálida y sensual, hay mucho terciopelo, drama, imágenes superpuestas, y hasta .Paak lanzándose al suelo con el dolor del desamor de una mujer.

19. Olivia Rodrigo, good 4 u | Dir. Petra Collins

En este clip, Rodrigo y Collins aprovechan el mensaje de la canción sobre lo que viven algunas personas después de una ruptura: la ira absoluta. Rodrigo va a comprar un tanque de gasolina mientras va vestida con un uniforme de animadora y guantes de látex negros, lo que presagia el final, en el que decide liberar su ira y quemarlo todo en su camino. También hay momentos que parecen homenajear a películas adolescentes icónicas, como The Princess Diaries y Jennifer’s Body, continuando la narrativa teenager del disco SOUR, que sabe a angustia, desamor, y a veces, venganza.

18. Dua Lipa, We’re Good | Dir. Vania Heymann

En el ingenioso vídeo de We’re Good, Lipa aparece como una cantante de restaurante de principios de la década de 1910, luciendo una serie de fabulosos trajes. Mientras tanto, a los clientes se les sirven deliciosas langostas sacadas de un tanque dentro del restaurante. Más tarde se revela que el restaurante está en lo que parece ser el infame Titanic, y poco después, el barco se hunde y todos tienen que evacuar. Por fortuna, las langostas protagonistas son liberadas al volver a mar abierto mientras Dua consigue llegar a un bote salvavidas.

17. Camila Cabello, Don’t Go Yet | Dir. Philippa Price

El pasado mes de julio, Camila Cabello lanzó su nuevo single y vídeo musical para Don’t Go Yet, con el anuncio de un nuevo álbum. El clip es una celebración de su herencia latina lleno de color: todo comienza con Cabello conduciendo un descapotable de época antes de que las imágenes cambien a una escena de stop-motion en la que el auto continúa por un camino de tierra acompañado de colinas verdes y palmeras hasta llegar a una gran casa de color rosa coral, donde una fiesta familiar se lleva a cabo. Algunos miembros de su propia familia aparecen en el vídeo musical, como su padre, su hermana y su primo. y hasta la voz de su abuelo se oye en la emisora de radio al principio del clip.

16. Måneskin, I Wanna Be Your Slave | Dir. Simone Bozzelli

Los italianos de Måneskin han tenido un año increíble después de ganar el festival de Eurovisión este año: no solo se hicieron virales en TikTok, sino que desde entonces han sabido aprovechar su popularidad alrededor del mundo, y prueba de ello fue el video de I Wanna Be Your Slave, un tema de su álbum Teatro d’ira – Vol. I. Rodado en 35mm, la banda es protagonista de loop voyeurista en donde cada deseo prohibido corresponde a un pequeño sacrificio, narrado a través de imágenes en constante movimiento. Así, cada deseo y fantasía sexual tiene lugar en este clip, como una muestra de que nuestros deseos nos hacen humanos, imperfectos, pecadores y necesitados de redención.

15. Doja Cat, Need to Know | Dir. Miles & AJ

Este clip, que fue un abreboca al disco Planet Her lanzado este año, nos muestra a Doja Cat como una alienígena de piel azul preparándose para una noche de fiesta con sus amigas; un grupo que incluye a la actriz Ryan Destiny y a la cantante Grimes, que hacen cameos en el vídeo. Finalmente, acaban en el club donde las cosas empiezan a calentarse cuando Doja termina haciéndole un baile privado a un terrícola que conoce en un club luego de que este la invita a un trago. Parece que sí hay vida en Marte después de todo.

14. Tyler, The Creator, LUMBERJACK | Dir. Wolf Haley

Desde sus inicios, Tyler siempre ha sido un artista con increíble talento visual: en Lumberjack, se centra en la construcción del mundo, ya que nos presenta a un nuevo elenco de personajes que guían el argumento de su álbum Call Me If You Get Lost. Con solo 78 segundos de duración, el audiovisual parece el tráiler de una película, ya que Tyler prepara el escenario para una aventura llena de percances caóticos. Incluso con la duración de un teaser, es uno de los mejores vídeos del año.

13. Normani (Feat. Cardi B), Wild Side | Dir. Tanu Muino

Dos años después de Motivation de 2019, la cantante y bailarina lanzó Wild Side, un sensual vídeo con Cardi B dirigido por Tanu Muino (que también dirigió Up de Cardi B, más adelante en la lista) y coreografiado por Sean Bankhead. El clip amplifica las deudas del single con el pasado: movimientos de baile inspirados en el Rhythm Nation de Janet Jackson y visuales que recuerdan a TLC, Blaque y Missy Elliot; pero sobre todo, nos muestra el carisma de su intérprete, que esperamos que en 2022 finalmente nos traiga su disco solista.

12. Kali Uchis (Feat. SZA), Fue Mejor | Dir. Daniel Sannwald

A finales de septiembre, Kali Uchis dejó caer un remix de uno de los mejores temas de su disco Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) ∞ del año pasado: Fue Mejor, en donde la acompañó SZA cantando en español, y que llegó con un vídeo de Daniel Sannwald lleno de una sensualidad visual teñida de tonos azules, morados y naranjas. Ambas mujeres suben la temperatura en el clip, y Uchis disfruta de un buen rato con una amiga en el asiento trasero de su coche antes de subirse al capó. SZA, por su parte, está encaramada en lo alto de un vehículo en movimiento mientras canta su primera línea, y todo termina con las artistas rodeadas en llamas.

11. Lil Nas X (Feat. Jack Harlow), INDUSTRY BABY | Dir. Christian Breslauer

La primera entrada de Lil Nas X en esta lista es con el vídeo de INDUSTRY BABY, ambientado en las celdas ficticias de la Montero State Prison después de que un juez (interpretado por Lil Nas X) condena a Lil Nas X (también interpretado por Lil Nas X) a cinco años de prisión, así que el clip nos muestra al músico y a sus compañeros de prisión ejercitándose en el patio, caminando por los pasillos y bailando desnudos en las duchas. Vestidos con trajes color rosa intenso a juego, Lil Nas X y Harlow acaban conspirando para escapar de la prisión al estilo Shawshank Redemption, liberando al resto de la cárcel con ellos.

10. Cardi B, Up | Dir. Tanu Muino

Up fue otro de esos lanzamientos visualmente estimulantes de la nativa del Bronx, que mezcló la alta moda con la coreografía y las pantallas verdes. Vestida con un corset de cristal de Abraham D Levy o con un traje de plástico translúcido personalizado de Esmay Wagemans, Cardi nos ofrece solo un par de los looks que hacen que este clip sea tan emocionante de ver. La coreografía de Sean Bankhead también provocó un reto viral en TikTok que la gente sigue haciendo hoy en día. Si esto es lo que Cardi B tiene que ofrecer entrando en su nuevo capítulo, la acompañaremos.

9. Saweetie (Feat. Doja Cat), Best Friend | Dir. Dave Meyers

Saweetie y Doja Cat hicieron uno de los mejores visuales del año: a lo largo del clip dirigido por Dave Meyers, las californianas encarnan la gracia, la fuerza y la sororidad, sobre todo al principio, cuando espantan a un misógino que trata de saludarlas mientras toman el sol. También hay una escena que es la envidia de cualquier fashionista, pues ambas terminan haciendo una rutina de baile en una habitación llena de bolsos de lujo. Es todo lo que debería ser un vídeo pop: brillante, divertido, lleno de color y un toque de humor.

8. Billie Eilish, Happier Than Ever | Dir. Billie Eilish

El vídeo de la canción que le da título al más reciente disco de la artista presenta a Eilish contemplando la traición de alguien cercano a ella y cómo es “más feliz que nunca” sin esa persona: mientras que la primera mitad es un tema tranquilo e introspectivo, con la voz de Eilish acompañada únicamente por el ukulele, a mitad de camino el tema estalla en un himno casi rock, así que el clip refleja el sentimiento: comienza con Eilish deambulando por una habitación, cantando la canción en un teléfono. Sin embargo, cuando la canción se transforma a mitad de camino, abre la puerta y se encuentra con un torrente de agua, lo que la lleva a una conclusión catártica mientras baila en el techo en medio de un aguacero.

7. Justin Bieber (Feat. Daniel Caesar & Giveon), Peaches | Dir. Colin Tilley

Uno de los mayores temas del año fue Peaches de Justin Bieber, cuyo video también se convirtió en un favorito: durante un poco más de tres minutos, Bieber, Daniel Caesar y Giveon nos ofrecen un elegante vídeo que combina las vibras retro de los 90 con paletas de colores súper modernas mientras el trío interpretan el tema muy bien vestidos. Bieber, para estar on brand con la pista, viste un traje color melocotón mientras nos canta una de las líneas más citadas del año: I get my weed from California.

6. C. Tangana & Nathy Peluso, Ateo | Dir. C. Tangana

A veces, bailar bachata de manera sensual en una iglesia puede causar escándalos: ese fue el caso de Ateo, el muy sonado clip del español C. Tangana con Nathy Peluso, que causó las disculpas de un arzobispo, la renuncia de un deán, y una misa de purificación en la Catedral de Toledo, donde se filmó el clip. La canción, que habla del deseo y el amor convirtiendo a un ateo en creyente, tiene a ambos artistas en la penumbra y frente al altar, jugando con la controversia cuando Pucho toma a Nathy del cabello de forma abiertamente sexual y miles de internautas comienzan a comentar lo sucedido hasta llegar a una turba con antorchas. Pero al final, nada de eso importa cuando lo que existe entre ellos es más real que la polémica.

5. Megan Thee Stallion, Thot Shit | Dir. Aube Perrie

Después de que varias figuras de la política conservadora estadounidense expresaran su indignación por el tema WAP de Megan Thee Stallion y Cardi B, Meg contraatacó de forma espectacular con los visuales de su single Thot Shit, que de acuerdo con el director Aube Perrie, llamaba a hacer algo “extremadamente fuerte como una respuesta a esos tipos que tienen miedo de los cuerpos de las mujeres”. Misión cumplida. Durante cuatro minutos, Megan interpreta diversos papeles mientras pone en su sitio al hipócrita legislador, y todo es muy divertido, impactante y gracioso. Y termina con la escena más memorable del año hasta ahora, cuando Megan sustituye quirúrgicamente la boca del político por una wet ass pussy.

4. slowthai & A$AP Rocky, MAZZA | Dir. The Rest

Si hay algo positivo salido de la pandemia, ha sido la explosión de creatividad en los videos musicales en los últimos dos años, y en este dirigido por el dúo The Rest para el tema MAZZA del disco Tyron de slowthai, muestra al británico y a Rocky acercándose a la locura total en sus respectivas habitaciones de hotel. A lo largo del visual un tanto psicodélico y distorsionado, los dos raperos luchan contra el impulso de destruir todo a su paso mientras navegan por el miedo y la paranoia. La colaboración fue filmada y dirigida a través de Zoom para cumplir con las medidas de distanciamiento social, con Rocky grabando sus segmentos desde la ciudad de Nueva York y slowthai en su ciudad natal de Northampton. El resultado fue increíble.

3. Taylor Swift, All Too Well: The Short Film | Dir. Taylor Swift

En su debut como directora, Taylor Swift decidió crear el vídeo que acompaña a la nueva versión de 10 minutos de su clásico track All Too Well. Más que un vídeo musical, se siente como una película resumida, como el auge y la caída de un romance en donde la pregunta “are you real?” comienza como una sorpresa de una joven que no puede creer su suerte al encontrar alguien como su pareja, pero al final, cuando la relación se destruye, la pregunta solo es una duda de si el amor fue alguna vez real. Para cuando esa joven se transforma en Swift, vemos cómo esa joven que la cantante fue una vez ha madurado emocionalmente con el tiempo, mientras su ex sigue llevando la bufanda que ella dejó en la primera escena. Hay un nuevo balance de poder, y mientras cae la nieve, Swift nos recuerda el ciclo de la naturaleza: el ingenuo y joven otoño debe pasar, y en su lugar quedará el sabio y endurecido invierno.

2. Doja Cat & The Weeknd, You Right | Dir. Quentin Deronzier

El vídeo número dos de nuestra lista tiene como protagonistas a Doja Cat y a The Weeknd en su colaboración You Right, en donde cantan un tórrido dúo sobre sus fantasías mutuas, sintiéndose mutuamente tentados por sus lealtades hacia sus respectivas parejas. El vídeo dirigido por Quentin Deronzier nos lleva a un Olimpo particular bañado en tonos pastel y muy etéreo, en donde Doja es una diosa del signo de Libra, pero que mira hacia las estrellas buscando a un amante. Es allí donde aparece The Weeknd como una constelación, y así, Doja se eleva flotando hasta el cosmos para encontrarse con él. Al final, todo parece ser un sueño de amor y anhelos incumplidos, pero al menos, las estrellas siguen ahí arriba en el cielo para Doja, donde puede imaginarse cuando quiera ese romance con Abel.

1. Lil Nas X, MONTERO (Call Me By Your Name) | Dir. Tanu Muino & Lil Nas X

En primer lugar, no podríamos mencionar otro video que MONTERO (Call Me By Your Name) de Lil Nas X. Lanzado a finales de marzo, el rapero le lanzó una carta de amor a su yo adolescente, y que se sentía culpable de ser homosexual. Aquí, Nas X parece reconocerse a sí mismo como un hombre gay por completo, lanzándose al vacío desde una barra de striptease (inspirado un poco por FKA twigs) para darle un lapdance a Satanás, dándole la vuelta al concepto puritano y religioso de que todos los gays van al infierno por pecadores. Es un vídeo extravagante, divertido, rompedor y meticulosamente elaborado que incluye una escena en la que Nas X es sometido a un juicio público al mejor estilo romano, lo que podría considerarse el verdadero corazón del clip si no fuera por las incendiarias escenas finales. De más está decir que rompió la Internet, y todavía lo recordamos como un momento clave de la cultura pop de este año.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?