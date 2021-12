Los 30 mejores albums del 2021

En nuestro segundo año de pandemia, la música siguió siendo nuestro gran bálsamo mientras los espectáculos en vivo van regresando poco a poco alrededor del mundo. El año 2021 nos dejó un amplio abanico de géneros en cuanto a álbumes, con producciones pop, hip-hop, jazz, electrónica, pasando por todos los matices del indie y lo alternativo, lo suficiente para hacer un sonoro flashback en nuestros recuerdos, o para hacerte descubrir, tal vez, algunas joyas que podrías haberte perdido. Mientras nos preparamos para entrar en el nuevo año, damos una pequeña mirada al pasado lo mejor que el mundo de la música nos ofreció en los últimos 12 meses. ¿Entró tu favorito en nuestra lista?

30. Jorja Smith, Be Right Back

Portada del álbum “Be Right Back” de Jorja Smith.

Spotify | Apple Music

Este año, la queen británica regresó con otra dosis de R&B, soul y pop con Be Right Back, un recopilatorio de ocho canciones que si bien no representó un nuevo disco, sirvió para alimentarnos con su hermosa voz. Combinando carisma, talento y una introspección vulnerable, el proyecto nos intoxicó de la mejor manera posible con armonías conmovedoras y una reflexión sobre el cambio que es más oportuna que nunca. Un excelente interludio entre álbumes que nos deja sedientos de más.

29. Lana Del Rey, Chemtrails Over The Country Club

Portada del álbum “Chemtrails Over The Country Club” de Lana Del Rey.

Spotify | Apple Music

A pesar de estar rodeada de controversias que terminaron haciéndola abandonar las redes sociales, Lana Del Rey consiguió ser fiel a sí misma en Chemtrails Over The Country Club, que dejó al descubierto una vez más su destreza lírica con una nueva capa de honestidad con una mirada a sus comienzos un tanto nostálgica y agradecida, que también sirve como excusa para descubrir quiénes son las personas más valiosas de su vida cuando el brillo de la fama se desvanece. En esta oportunidad, la orquestación queda atrás por instrumentos más suave y acústicos, un reflejo de la intimidad de estas 11 canciones.

28. Fármacos, Manual de una Pérdida

Portada del álbum “Manual de Una Pérdida” de Fármacos.

Spotify | Apple Music

Otro de los discos destacados de este año es el tercer álbum de Fármacos, el proyecto del músico chileno Diego Ridolfi, quien en Manual de Una Pérdida se unió al productor Christian Heyne para regalarnos 15 canciones salpicadas de sensualidad y concebidas como una playlist para un mood que invita a tocarse, a sudar, a experimentar de cerca sensaciones y sentimientos por un abanico de sonidos que van desde el pop más puro hasta el toque funk de temas como Humedad, pasando por paisajes más ambient. Sin embargo, lo más notable es la evolución de Ridolfi como escritor, quien parece haberse desnudarse un poco (metafóricamente hablando) para ofrecernos temas más directos en sus intenciones. Una delicia.

27. Zahara, PUTA

Portada del álbum “PUTA” de Zahara.

Spotify | Apple Music

Con PUTA, la española Zahara hizo más que un disco, un exorcismo. Uno en donde vomitó secretos que se guardó durante años: abusos, excesos, sumisión, y hasta su anulación como mujer y como personas. Cada tema se siente incómodo, explícito. Cada tema es una herida abierta e infectada de una puñalada que nunca sanó hasta que se dejó al aire, y que fue vista por todos. Cada tema cuenta la mierda que hay que vivir día a día por ser mujer, y quizás lo más deprimente es que haya tantas que se identifiquen con las verdades que resuenan en esta 11 canciones.

26. Clairo, Sling

Portada del álbum “Sling” de Clairo.

Spotify | Apple Music

Con su segundo álbum de estudio coproducido junto al productor más prolífico del pop actual, Jack Antonoff, Clairo nos muestra su profundidad como artista con alma antigua, que de alguna manera la hace sonar como si tuviera mucho más que 23 años. Sling es pop retro en su máxima expresión, y seguiremos escuchándolo en repetición hasta nuevo aviso.

25. Lorde, Solar Power

Portada del álbum “Solar Power” de Lorde.

Spotify | Apple Music

El mayor pecado de Solar Power fue no estar a la altura de la magia de Melodrama, que fue un disco perfecto. Si bien esta no es nuestra producción favorita de la neozelandesa, no podemos negar que en ciertos puntos se siente como el sol en forma musical. Es música para sentirse bien sin clichés, pero con la ayuda de algún psicodélico mientras las capas de voz nos trasladan a un universo idealizado y perfecto: la comuna hippie en donde Lorde parece vivir en este momento.

24. Willow, lately i feel EVERYTHING

Portada del álbum “lately i feel EVERYTHING” de Willow.

Spotify | Apple Music

Lo más notable de lately i feel EVERYTHING, es que logra captar el torrente de energía que viene con la música que relacionamos con la rebeldía femenina, desde Hole, pasando por Bikini Kill y Sleater-Kinney, solo por nombrar algunas representantes. Aunque tiene el espíritu del riot grrrl, las influencias de Smith provienen claramente de todos los géneros, desde el pop-punk de Paramore, pasando por el nü-metal o incluso algunos acordes de guitarra que suenan surf-rock, mientras que temas como Grow se sienten como un himno pop-punk a la aceptación de uno mismo por lo que es exactamente y está perfectamente respaldado por las voces adicionales de Avril Lavigne. ¡Más de estos bangers, Willow!

23. Tyler, The Creator, Call Me If You Get Lost

Portada del álbum “Call Me If You Get Lost” de Tyler, The Creator.

Spotify | Apple Music

Con Call Me If You Get Lost, Tyler afirma plenamente su lugar en el pasado y el futuro del hip-hop. Entrelazando gustos, géneros y sus variadas influencias, este disco muestra un increíble dominio de su propio sonido y estilo, al tiempo que sirve como una especie de carta de amor al hip-hop teniendo como inspiración las mixtapes Gangsta Grillz de DJ Drama de la década de 2000. Con una honestidad mordaz, humor y claridad, se ganó su puesto en esta lista.

22. Foo Fighters, Medicine At Midnight

Portada del álbum “Medicine At Midnight” de Foo Fighters.

Spotify | Apple Music

No es ningún secreto que los Foo Fighters tienen su propio estilo; se podría decir que gran parte de su música sigue una fórmula específica de la que casi nunca se apartan. Lo genial de Medicine at Midnight (el décimo disco de su carrera, por cierto) es que toma las partes más fuertes de esa fórmula y le añade algo de pop-funk, creando un nuevo y espectacular mood para la banda. El álbum tiene un total de nueve canciones, por lo que la banda ha optado por meter mucho en poco tiempo: este disco es 37 minutos de reinvención, mientras los Foos se mantienen fieles a sus raíces. Un gustazo.

21. St. Vincent, Daddy’s Home

Portada del álbum “Daddy’s Home” de St. Vincent.

Spotify | Apple Music

El esperado sexto álbum de estudio de Annie Clark (quien produjo los temas junto a… sí, Jack Antonoff) es a la vez profundamente personal y una increíble oda al rock de los 70, con muchas de las canciones aludiendo a la condena de 12 años de prisión de su padre y a su propio autodescubrimiento durante su encarcelamiento. Puede que no sea su mejor disco, pero sigue siendo un banger.

20. Paris Texas, BOY ANONYMOUS

Portada del álbum “BOY ANONYMOUS” de Paris Texas.

Spotify | Apple Music

Aunque técnicamente el dúo conformado por Louie Pastel y Felix hace rap alternativo, este par no siempre se ocupa de escupir barras: BOY ANONYMOUS, su primer EP lanzado este año, nos dejó sorprendidos con temas con sabor a post-punk que recuerdan a grupos como Depeche Mode y Joy Division. Esta libertad creativa no solo cuenta con referencias al pasado, sino que hace que suenen como lo que escucharemos dentro de 20 años. Canciones como A QUICK DEATH en particular, encarnan la autenticidad en la producción que recuerda a algo que Depeche Mode habría hecho en su apogeo. Aunque estos temas ponen de manifiesto el rango en el que este dúo puede expandir su estilo sónico, hace que nos emocione escuchar mucho más de ellos.

19. The Killers, Pressure Machine

Portada del álbum “Pressure Machine” de The Killers.

Spotify | Apple Music

Pressure Machine es probablemente el álbum más oscuro de The Killers, narrándonos su paso por un pueblo viejo y oxidado de Utah. Habla de los sueños de los que están atrapados en los pueblos pequeños, y del viaje que los habitantes de los pueblos pequeños hacen en sus vidas. Algunos escapan, otros se quedan. Es un álbum reflexivo indudablemente inspirado en Bruce Springsteen, y que no cuenta con singles bombásticos para el top 40, pero sí nos regala canciones profundas teñidas de nostalgia y que nos hace preguntarnos por lo que pudo ser.

18. Ed Maverick, eduardo

Portada del álbum “eduardo” de Ed Maverick.

Spotify | Apple Music

La estrella indie mexicana Ed Maverick dejó caer este año su disco debut, una emotiva y profunda colección de canciones que superan los años de su creador, que apenas cuenta con dos décadas de vida. Con sus guitarras suaves, sus ricas voces y sus interludios atmosféricos, eduardo es un álbum suspendido en el tiempo y sumergido en una atmósfera llena de reflexiones sobre la pérdida y el aprendizaje, combinando mantras, preguntas y anhelos y aludiendo a un cambio inevitable: pasando del pasado al presente, Maverick se encuentra atrapado entre estos dos espacios, pero su voz sincera insinúa un cambio interno hacia la aceptación de su vida. Una joya de esta lista.

17. Chet Faker, Hotel Surrender

Portada del álbum “Hotel Surrender” de Chet Faker.

Spotify | Apple Music

Luego de abandonar su famoso apodo hace ya algunos años, el australiano Nick Murphy regresó este año con una colección de canciones relajada, sensual y casi drogada llamada Hotel Surrender. Las diez canciones siguen el mismo ritmo de medio tiempo, con fondos ligeramente funky y ritmos de trap constantes, y la naturaleza imperturbable de las canciones que resulta de la producción de Murphy es de muy buen gusto, lo que hace de esta producción una excelente banda sonora para pasar una tarde soleada y chill sin preocupaciones.

16. Arlo Parks, Collapsed in Sunbeams

Portada del álbum “Collapsed In Sunbeams” de Arlo Parks.

Spotify | Apple Music

En más de una oportunidad, esta músico británica de 19 años, nacida como Anaïs Oluwatoyin Estelle Marinho, ha dicho que escribe sus canciones “para que se sientan a la vez universales e hiperespecíficas”, y tal vez por ello sus canciones tengan esa empatía emocional que las hace tan relatable. En este, su debut, Arlo no solo suena sabia más allá de los años con relatos musicales vívidos y, a menudo, devastadores, sino que same mantener esa intoxicante fusión de rock, jazz, folk y hip-hop.

15. Polo & Pan, Cyclorama

Portada del álbum “Cyclorama” de Polo & Pan.

Spotify | Apple Music

Desde su debut, el dúo francés Polo & Pan se han convertido en una institución de la electrónica ultra moderna, y en Cyclorama continúan su fórmula bailable y pegajosa tan exitosa llevando a su público de viaje a las cuatro esquinas del mundo con beats soleados y chill, reconocibles al instante con temas como Magic, Requiem o Melody, que se te quedan en la cabeza apenas las escuchas, probando una vez más que son capaces de seguir creando himnos para las caderas. Pero en Cyclorama no solo hay una sensación de calor veraniego, sino también el calor humano que infunden las voces, principalmente la de Victoria Lafaurie, que canta las letras mientras respira en nuestros oídos. Esta delicadeza y sensibilidad funde los circuitos electrónicos, y tiene el efecto de camuflar la estructura secuencial del house y el techno de fondo para un resultado hipnótico.

14. Doja Cat, Planet Her

Portada del álbum “Planet Her” de Doja Cat.

Spotify | Apple Music

El tercer álbum de estudio de Doja Cat demuestra que este su mundo y que estamos viviendo en él. Además de conseguir el mayor día de apertura para un álbum de una rapera en la historia de Spotify, Planet Her incluye impresionantes colaboraciones con artistas como The Weeknd, SZA y Ariana Grande, y aunque es más una colección de singles que un trabajo más cohesivo, aún seguimos escuchándolo sin parar. Así es de poderoso.

13. Olivia Rodrigo, Sour

Portada del álbum “SOUR” de Olivia Rodrigo.

Spotify | Apple Music

Si hubo una canción que marcó un momento especial en la cultura pop este año, esa fue Drivers’ License, y aunque este álbum cayó antes de lo que esperábamos con su moshpit de géneros, lo cierto es que fue una excelente introducción a los talentos de Olivia Rodrigo y esa irresistible sensación que es la angustia adolescente en todas sus aristas. SOUR explora una ruptura reciente, rico en el dolor que solo los corazones jóvenes pueden sentir. Sin embargo, no es solo para adolescentes: con referencias que tocan al menos por tres décadas, Olivia movió al menos a tres generaciones con estos temas, así que es atemporal y con ganas de convertirse en un clásico.

12. Vince Staples, Vince Staples

Portada del álbum “Vince Staples de Vince Staples.

Spotify | Apple Music

Vince Staples no necesita hype, ni montones de features ni glitter extra para demostrar su poder: con este disco, solo necesita 22 minutos para demostrar su talento, calidad interpretativa y su flow. El cuarto álbum de estudio de Staples es corto pero muy inteligente, y en ¿el toca temas como la violencia de las bandas delictivas en las calles y la pobreza de una forma desgarradoramente sincera. Una de las joyas de sus discografía, y una de las que incluimos en nuestro baúl este año.

11. Pop Smoke, Faith

Portada del álbum “Faith” de Pop Smoke.

Spotify | Apple Music

Bashar Jackson tenía solo 20 años cuando falleció trágicamente el año pasado: derribado en pleno ascenso, el hombre del que se esperaba que se hiciera cargo de la escena del rap neoyorquino murió repentinamente el 20 de febrero de 2020 tras un violento robo en su villa de Hollywood. La corta e intensa carrera de Pop Smoke realmente dejó su huella y, como homenaje, casi todo el mundo del rap estadounidense llegó a poner un verso en Faith: Kodak Black, 21 Savage, Pharrell Williams y hasta Kid Cudi le acompañan en este disco de despedida, su segundo álbum póstumo, en donde suena desde pop hasta trap con el último material del rapero.

10. Little Simz, Sometimes I Might Be Introvert

Portada del álbum “Sometimes I Might Be Introvert” de Little Simz.

Spotify | Apple Music

Con Sometimes I Might Be Introvert, Little Simz se convirtió este año en una de las GOATs del género del hip hop, gracias a letras tan vulnerables como poderosas. Y a pesar de que la producción y el alcance de este álbum alcanzan nuevas alturas, Simz se mantiene íntimamente conectada a sí misma y a lo que ocurre en el mundo real. Desde la salud mental hasta la corrupción gubernamental, pasando por la identidad, las ideas no faltan a lo largo de estos 19 temas sin desperdicio alguno.

9. Two Feet, Max Maco Is Dead Right?

Portada del álbum “Max Maco Is Dead Right?” de Two Feet.

Spotify | Apple Music

Two Feet (aka Zachary William “Bill” Dess), el cantante, compositor, multiinstrumentista y productor, tiene un sonido que se caracteriza por sus intensos riffs de blues con elementos de hip-hop y jazz y grooves de bajos de sintetizador que hacen temblar el suelo, que combinados con su voz conmovedora, hacen que su música sea fuertemente atractiva, profundamente impactante e innegablemente sexy. Este año lanzó Max Maco Is Dead Right?, para el que creó un alter ego llamado Max Maco, como una forma de luchar contra algunos de los traumas emocionales que ha experimentado en el pasado debido a sus problemas de salud mental, así como las presiones que han venido con el éxito y la fama. ¿El resultado? Una devastadora y hermosa inmersión en la deteriorada mentalidad del personaje titular y de los demonios de Dess.

8. Poppy, Flux

Portada del álbum “Flux” de Poppy.

Spotify | Apple Music

Este año, Poppy no dio señales de detenerse mientras se abre paso en el mundo del metal, dispuesta a dejar su huella una vez más con su último disco, Flux, en el que sigue abrazando su amor por el hard rock, el punk y el heavy metal, pero continúa salpicando todo con sonidos dream pop, y hasta de shoegaze. Poppy es una artista que busca sorprender y hacernos vivir algo diferente con cada uno de sus discos, y esta no es la excepción, pues parece ser un oráculo del mood del futuro de la música. Con Flux, Poppy parece finalmente haberse ganado su lugar entre los grandes de la escena alternativa actual.

7. The Marías, CINEMA

Portada del álbum “CINEMA” de The Marías.

Spotify | Apple Music

En CINEMA, el estelar álbum de debut de la banda angelina The Marías, nos regalan una mezcla de pop latino, soul psicodélico y tendencias de jazz con una dinámica plena de deliciosa sensualidad, glamuroso romance y feroz individualidad que mantiene encendidas las habitaciones y dormitorios de terciopelo ahumado desde los que parecen irradiar y susurrar sus íntimas canciones. Con María Zardoya en primer plano arrullando la pasión con su hermosa voz y Josh Conway haciendo lo suyo en la batería y los múltiples instrumentos, CINEMA irradia la intensidad que solo podemos encontrar en escenas clásicas del cine, llevándonos al ensueño mientras los escuchamos.

6. Billie Eilish, Happier Than Ever

Portada del álbum “Happier Than Ever” de Billie Eilish.

Spotify | Apple Music

Evidentemente, el segundo álbum de Billie Eilish no podía faltar en este Top 10. Producido de nuevo por su hermano Finneas O’Connell, el disco demuestra lo mucho que esta joven ha crecido como artista y persona desde que su debut en 2019 la puso en el mapa alrededor del mundo: no solo nos sigue regalando sus hermosos susurros vocales, sino que se adentra en temas más profundos como la misoginia, el abuso y los peligros de la fama.

5. JPEGMAFIA, LP!

Portada del álbum “LP!” de JPEGMAFIA.

Spotify | Apple Music

En LP!, JPEGMAFIA demuestra ser un artista singular en esta sucesión de temas que mezclan la energía del rock, la vibra del dub, la psicodelia exuberante, el r&b alternativo, el groove espeso, todo ello para un acto de equilibrio del hip hop que se empeña en proponer una música emocionante y creativa, concebida para todos aquellos que buscan salirse de cajas, límites y formatos preestablecidos. El rapero de Brooklyn demuestra estar a la vanguardia del hip-hop y sus posibilidades experimentales sin miedo de aprovecharlas, dejando a un lado el hype y centrándose en la creatividad y la calidad.

4. Arca, KICK ii + KicK iii, + kick iiii + kiCK iiiii

Portada del álbum “kiCK iiiiii” de Arca.

Spotify: KICK ii | KicK iii | kick iiii | kiCK iiiii

Apple Music: KICK ii | KicK iii | kick iiii | kiCK iiiii

La compositora de electrónica experimental Alejandra Ghersi prometió este año una continuación de su álbum de 2020, KiCk i, y vaya que lo hizo: con cuatro discos más lanzados en el espacio de una semana, la venezolana nos ofrece el trabajo más accesible de su apasionante discografía. A lo largo de 146 minutos, nos lleva desde el reggaetón al dembow, del ambient al piano mutante, profundizando aún más en las texturas, los ritmos y las atmósferas a las que nos tiene acostumbrados, pero esta vez ahondando en el descubrimiento de su feminidad y de su transformación, como si se tratara de una criatura constantemente en flujo, en evolución, y hambrienta de sumergirnos en su universo inimitable y sonoro.

3. Lil Nas X, MONTERO

Portada del álbum “MONTERO” de Lil Nas X.

Spotify | Apple Music

El tan esperado álbum debut de Lil Nas X nos pateó el culo de la mejor manera posible, convirtiéndose en ese disco pop y hip hop que llegó a las alturas de las carteleras para la sorpresa de absolutamente nadie. Y aunque cuenta con montones de apariciones de grandes nombres como Miley Cyrus, Doja Cat, Elton John, Megan Thee Stallion y otros, es realmente la pegadiza composición de las canciones, así como la vulnerabilidad y diversión presente en ellas lo que hace que se merezca esta posición en nuestra lista. Yas queen.

2. Adele, 30

Portada del álbum “30” de Adele.

Spotify | Apple Music

El de Adele fue sin duda uno de los más esperados regreso del año, y lo cierto es que nunca dudamos de su capacidad para ofrecernos otro álbum clásico. Mostrando su colosal talento vocal y su crudo lirismo con unos cuantos experimentos sonoros que la sacan un poco de su zona de confort en la balada de piano, 30 hizo que nos enamoráramos de nuevo de la voz de Adele, como una vieja amiga que regresa cada cierto tiempo a removernos las emociones con su voz.

1. C. Tangana, El Madrileño

Portada del álbum “El Madrileño” de C. Tangana.

Spotify | Apple Music

Con El Madrileño, C. Tangana demostró no solo madurez con letras que reflejan las diversas facetas del dolor que implica la ruptura, la percepción que tiene de sí mismo y de la fama, la capacidad que tiene una persona de entregarse por completo a otra y más, sino que también nos regaló nuevos paisajes sónicos: el flamenco, la bossa nova, el funk, el pop, el trap, el reggaetón y hasta el rock o la salsa tuvieron cabida en este proyecto que refleja la herencia cultural de Tangana (y de los productores Alizzz y Víctor Martínez), no solo por su trabajo en la industria, sino por la formación musical que posiblemente traía de casa. Además, Tangana logró reunir en un mismo proyecto a auténticas leyendas de la música latinoamericana para que hicieran su aporte al proyecto de forma directa y clara, dejando ver que para Antón estas colaboraciones van mucho más allá de una canción, es una auténtica celebración de la amplia variedad y riqueza de la música latina. Icónico.

