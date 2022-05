Los 10 momentos más impactantes del juicio de Johnny Depp y Amber Heard hasta ahora

Advertencia: Este post contiene descripciones de violencia intrafamiliar, así como de abuso físico, psicológico y sexual que pueden afectar a ciertas personas. Por favor, procede con cautela.

Uno de los casos legales más sonados de este año sin duda es el juicio de Johnny Depp, quien sigue enfrentándose a su ex esposa Amber Heard en una polémica batalla legal, en la que continuamente salen a la luz nuevas informaciones y se lanzan nuevas acusaciones durante cada día del juicio. La demanda por difamación, que se presentó por primera vez en 2019, arrancó el pasado 11 de abril, con unas declaraciones iniciales al día siguiente que marcaron el tono de la agitada batalla judicial que estaba a punto de comenzar. Los abogados de Depp alegaron que Heard estaba fabricando afirmaciones para dejar en mal lugar a su ex marido, y los abogados de Heard acusaron a Depp de violencia sexual durante su matrimonio, entre otras cosas.

La demanda en sí comenzó casi seis años después de que Heard pidiera el divorcio a Depp, el 25 de mayo de 2016, tras 15 meses de matrimonio, alegando diferencias irreconciliables. Días después, Heard recibió una orden de alejamiento temporal contra Depp tras un incidente en el que Heard afirma que Depp la atacó físicamente, algo que Depp ha negado durante mucho tiempo. Como parte de su divorcio, que finalizó en enero de 2017, se ordenó que Depp pagara a Heard 7 millones de dólares, que ella prefirió donar a varias organizaciones benéficas.

Depp presentó por primera vez su demanda por difamación contra Heard en marzo de 2019, en respuesta a un artículo de opinión que Heard escribió para el Washington Post en diciembre de 2018 sobre ser víctima de violencia doméstica. El artículo en sí no mencionaba a Depp por su nombre, sin embargo, su polémico divorcio de 2016 había sido noticia durante los dos años anteriores. En la demanda, Depp afirma que las acusaciones de abuso de Heard contra él eran un “engaño elaborado”. Depp alega que el artículo de opinión causó daños a su carrera y afirma que fue despedido de la franquicia Pirates of The Caribbean de Disney cuatro días después de la publicación del artículo de opinión. La demanda afirma que el artículo “depende de la premisa central de que la señora Heard fue una víctima de abuso doméstico y que el señor Depp perpetró violencia doméstica contra ella.” Aunque Depp presentó la demanda originalmente en 2019, la posterior pandemia de coronavirus hizo que el caso se retrasara considerablemente.

A continuación, les ofrecemos algunos de los momentos más álgidos del caso, del que todavía queda mucha tela que cortar.

1. Depp reveló que perdió parte de su dedo en una pelea con Heard

Ya es bastante conocido que Johnny Depp perdió la punta de su dedo medio izquierdo en 2015 durante su matrimonio con Heard. En el propio testimonio de Depp, acusó una vez más a Heard de lanzarle dos botellas de vodka, diciendo que la segunda que ella supuestamente lanzó fue la que le causó la lesión. El Dr. David Kipper, quien atendió en ese entonces al actor, dijo en su declaración que Depp le dijo que se había cortado él mismo la yema del dedo y que también le dijo al médico de la sala de urgencias que se había cortado él mismo la yema del dedo con un cuchillo. El Dr. Kipper también afirmó que un cocinero encontró la punta del dedo cortada de Depp en la cocina de la casa de éste y que él personalmente había observado cristales rotos en la cocina y “sangre alrededor de la casa”, pero que no vio ninguna herida en Heard en ese momento.

2. Johnny Depp acusó a Amber Heard de defecar en su cama tras una pelea

Heard celebró una fiesta para su cumpleaños número 30 en abril de 2016, y Depp alega que él y Heard se pelearon después. Él salió del ático que compartían, pero cuando volvió a recoger sus cosas, afirma que su seguridad le aconsejó que no entrara y le mostró una foto de heces en la cama que compartía con la actriz. “Mi respuesta inicial a eso fue, quiero decir que me reí”, recordó Depp en el estrado el 20 de abril de 2022. “Estaba tan bizarro era tan extraño y tan grotesco que solo pude reírme”. El equipo legal de Heard negó previamente las acusaciones, diciendo que Depp y su equipo fabricaron la acusación para humillarla.

3. Johnny Depp dijo que su matrimonio con Amber Heard fue similar a su infancia abusiva

Durante su testimonio el mes pasado, Depp dijo que creía que su trauma de la infancia era lo que lo mantenía emocionalmente en su matrimonio con Heard, incluso cuando se volvió abusivo. Alegó que Heard sentía un tremendo desprecio por él y que con frecuencia le “reprendía” con un lenguaje “denigrante”. “Si hay un diálogo entre dos personas, ambas tienen que hablar. Pero no había forma de encajar una palabra. Era una especie de fuego rápido, un desfile interminable de insultos”, dijo Depp, alegando que “no se le permitía tener razón y no se le permitía tener voz”. Y añadió: “Empiezas a darte cuenta poco a poco de que tienes una relación con tu madre, en cierto sentido. Y sé que suena perverso y obtuso, pero el hecho es que algunas personas buscan debilidades en la gente”. Dijo que creía que se quedó en el matrimonio porque su padre no dejó a su madre maltratadora durante varios años, y admitió que también quería aguantar en parte porque había perdido su relación con Vanessa Paradis y no quería “fracasar ni hacer daño a nadie”.

4. La terapeuta de pareja de Amber Heard y Johnny Depp dijo que se dedicaban a “abusos mutuos”

Durante una declaración pregrabada, la doctora Laurel Anderson, antigua consejera matrimonial de Depp y Heard, alegó que la pareja se dedicaba al “abuso mutuo” a lo largo de su relación. Cuando se le preguntó específicamente si Depp era violento con Heard, Anderson dijo: “Sí, tiene razón. Creo que él había estado bien controlado durante casi, no sé, 20 o 30 años. Ambos eran víctimas de abusos en sus hogares, pero yo pensaba que él había estado bien controlado durante décadas. Y luego, con la Sra. Heard, se desencadenó, y se involucraron en lo que vi como abuso mutuo”. Anderson dijo que observó “múltiples pequeños moratones” en la cara de Heard en al menos un encuentro en persona y afirmó que Heard a veces instigaba altercados físicos con Depp en un esfuerzo por evitar que la dejara. Explicando que “el abandono era la peor pesadilla de [Heard]”, Anderson afirmó que “si [Depp] iba a dejarla para desescalar la pelea, ella lo golpeaba para mantenerlo allí porque prefería estar en una pelea a que él se fuera”. Anderson afirmó que Heard le dijo que era “un punto de orgullo para ella iniciar una pelea si se sentía irrespetada”.

5. Amber Heard debe a la ACLU la mitad de las donaciones que prometió

Durante el juicio de Depp, el jueves 29 de abril de 2022, el consejero general y director de operaciones de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Terence Dougherty, testificó que la organización solo recibió un total de USD $1,3 millones en donaciones hechas en nombre de Heard; Heard prometió USD $3,5 millones de su acuerdo de divorcio de USD $7 millones a la ACLU. Dougherty afirmó que la ACLU había recibido cuatro cuotas de la promesa de Heard, y que la propia Heard donó USD $350.000 en agosto de 2016. Según Dougherty, Depp donó USD $100.000 en nombre de Heard; otra donación de USD $350.000 dólares en su nombre procedía de un fondo asesorado por donantes de Fidelity; y USD $500.000 dólares en nombre de Heard procedían de un fondo asesorado por donantes de Vanguard. Dougherty dijo que creía que Elon Musk estaba detrás de ese último pago.

6. Johnny Depp admitió que envió mensajes de texto “abominables” a y sobre Amber Heard

Depp confirmó que envió textos objetivamente atroces sobre Heard, incluyendo uno en el que decía que esperaba que su “cadáver putrefacto se estuviera descomponiendo en el puto maletero de un Honda Civic”. Depp dijo que estaba avergonzado por sus “desafortunadas palabras” y que sabe que usar ese tipo de lenguaje “no puede continuar”. Explicó que “a veces el dolor tiene que ser tratado con humor, y a veces con humor negro. Crecí viendo a Monty Python… tiendo a ser bastante expresivo en mis escritos”.

7. La psicóloga contratada por el equipo legal de Heard dice que la actriz sufre de TEPT

La Dra. Dawn Hughes, una psicóloga clínica y forense contratada por el equipo legal de Heard, testificó el martes 3 de mayo que diagnosticó a Heard un trastorno de estrés postraumático, o TEPT, como resultado de la supuesta “violencia de pareja” que sufrió a manos de Depp. Hughes dijo que llegó a la decisión luego de que Depp supuestamente “empujó, abofeteó, asfixió y pateó” a Heard, así como la golpeara “contra una pared”, causando a la actriz lesiones que van desde “moretones” y “dolor” a algunos “cortes” y una “pérdida de conciencia”. También describió algunas de las acusaciones de agresión sexual de Heard contra Depp, incluyendo que en una ocasión, supuestamente la penetró con una botella de licor. El testimonio de la doctora Hughes se produjo después de que la doctora Shannon Curry, psicóloga clínica y forense contratada por el equipo legal de Depp, diagnosticara a Heard un trastorno límite de la personalidad y un trastorno histriónico de la personalidad.

8. Heard afirma que Depp la abofeteó tres veces, lo que “cambió su vida para siempre”

Heard habló de la supuesta vez que Depp la abofeteó cuando su relación se puso tensa, algo que Depp sigue negando. La actriz dijo que la bofetada se produjo cuando la pareja estaba sentada en un sofá y ella le preguntó por un tatuaje en el brazo de Depp, quien le dijo que este decía “Wino forever”, por lo que ella se rió. Pero como respuesta, Depp la abofeteó. Heard dijo: “Me dijo ‘oh, te crees que eres divertida, perra, te crees que eres una perra divertida’. Entonces me abofeteó de nuevo y estaba claro que ya no era una broma y dejé de reírme, pero no sabía qué más hacer”. Después de revelar que la golpeó tres veces, Heard dijo que cambió su vida para siempre y afirmó que el actor se puso de rodillas y lloró incontroladamente, diciendo que lo sentía.

9. Amber Heard afirmó que Johnny Depp le hizo un “registro de cavidades” en busca de drogas

Después de describir cómo Depp y ella habían ido a un “parque de remolques de lujo” en 2013 e hicieron un plan para tomar algunas drogas recreacionales con amigos, Heard dijo que la noche de la pareja dio un giro. Afirmó que la actitud de Depp cambió después de que una mujer pusiera su cabeza contra la de Heard y al actor supuestamente no le gustó. Después de regresar a su vehículo, la pareja supuestamente discutió y Heard dijo que Depp comenzó a buscar algo, preguntándole dónde estaba. Heard describió entonces cómo Depp “rasgó” parte de su vestido y le “arrancó la ropa interior”. Continuó diciendo: “Procedió a hacer un ‘registro de cavidades’, estaba buscando sus drogas”. La actriz añadió que Depp “simplemente me metió los dedos y yo me quedé mirando a una estúpida luz, no sabía qué hacer. No dije que parara ni nada”.

10. Amber Heard dijo que la adicción y consumo de sustancias de Johnny Depp lo convirtieron en “otra cosa”

Heard dijo en su testimonio esta semana con lágrimas en los ojos que Depp era el “amor de su vida” y su “alma gemela”, pero que cuando consumía drogas y bebía, se convertía en “esta otra cosa” que la aterrorizaba. Sobre su consumo de sustancias, dijo: “Johnny con speed es muy diferente de Johnny con opiáceos. Y Johnny con opiáceos es muy diferente de Johnny con Adderall, y Johnny con cocaína, que es muy diferente de Johnny con Quaaludes”. Recordó que lo ayudaba a limpiarse cuando vomitaba o defecaba mientras estaba drogado, y que su equipo de seguridad a menudo tenía que hacer lo mismo. Recordó haber consumido MDMA con Depp en un vuelo, admitiendo que era “estúpido” y que estaba en contra de que él consumiera otras sustancias. “Es una droga que enamora”, explicó. “Nunca había conocido a nadie que se pusiera violento con ella”, afirmó. “Miré a ese hombre que me doblaba la edad y vi esperanza, vi promesa. Tenía tanta esperanza”, dijo entre lágrimas. “Todo el asunto, los niños y envejecer juntos, la esperanza, si solo había una cosa que él podía hacer para cambiar su vida, que era estar limpio y sobrio”.

