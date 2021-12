Los 10 álbumes más esperados del 2022

Con los discos nuevos de Olivia Rodrigo, C. Tangana y Arca todavía en nuestras cabezas después de un año completo y 2021 casi en nuestros espejos retrovisores, es el momento de emocionarnos por toda la nueva música que se lanzará en 2022, y ya tenemos nuestros ojos puestos en algunos álbumes específicos. Artistas como Rihanna y Sky Ferreira nos han mantenido un buen tiempo a la expectativa sobre lo que tienen preparado para sus fans, pero eso no ha impedido que continúe el hype con lo que se viene en los próximos 12 meses. ¿Cómo no estar felices si Kendrick Lamar y Beyoncé se traen un comeback?

Desde géneros con el R&B con SZA y más experimentales como Grimes, la programación musical de 2022 ya nos está dando la energía de año nuevo que estábamos esperando: gente como Brockhampton, Harry Styles, Lizzo, Liam Gallagher, Placebo, Stromae, The Cure, Arctic Monkeys, Mitski, Avril Lavigne, Cardi B, Frank Ocean, The Linda Lindas, Post Malone, 100 gecs, FKA twigs, y The Weeknd parece que se encargarán de bendecir nuestros oídos, así que sigue leyendo para saber qué 10 artistas nos mantendrán atentos con la llegada de sus producciones en los próximos meses.

Publicidad

10. Paramore, TBA

Parece que la pausa musical de Paramore por fin terminará en 2022: durante los últimos cinco años, desde el lanzamiento de su álbum After Laughter, la banda se ha tomado un tiempo para disfrutar de un tiempo aparte como compañeros de trabajo y centrarse más en su vida personal. Pero, en un boletín informativo a los fans compartido el 26 de noviembre, Hayley Williams reveló que la era silenciosa de la banda ya estaba llegando a su fin: “Paramore no puede estar ‘en un descanso’ para siempre, ¿verdad?”, escribió. “Los quiero a todos… ¿Nos vemos en algún momento del próximo año?”.

9. Rosalía, MOTOMAMI

Tras darse a conocer como una de las nuevas voces del flamenco con Los Ángeles y su explosión mundial como icono pop tras El mal querer, Rosalía arrancará el 2022 con MOTOMAMI, su tercer disco de estudio. Este trabajo cuenta con el single Linda, una canción que hizo con la dominicana Tokischa, un dembow con toques de flamenco en la base algo minimalista. La artista española ha dicho que en este trabajo los límites dejarán de existir y romperá con las fronteras del género. Además de su colaboración La Fama con The Weeknd, se espera que la Rosalía incluso se traiga a Frank Ocean para el disco. ¿Cómo sonará esto? Está por verse.

8. SZA, TBA

Los fans de SZA están hambrientos de un álbum después de su lanzamiento de 2017, Ctrl, y la cantante de R&B ha estado trabajando duro, marcando días de hasta 12 horas en el estudio para dar a los fans lo que han estado pidiendo. “Soy diferente, así que ¿cómo podría [mi música] no ser diferente?”, dijo a POPSUGAR en marzo. “Hay mucho de mí en mi música, es literalmente lo que está en mi mente, y veo el mundo de manera diferente a como lo hacía [antes]…”. “Solo estoy tratando de divertirme y realmente dejar que mi corazón hable y salga de mi cabeza”.

7. Rihanna, TBA

Puede que no sepamos cuándo planea Rihanna lanzar su esperado noveno álbum de estudio, pero sí sabemos que la cantante está planeando volarnos la cabeza con un nuevo sonido reggae y algunos giros “experimentales”. “Me gusta verlo como un álbum inspirado en el reggae o con una infusión de reggae”, dijo en una entrevista con Vogue. “No va a ser lo típico de lo que conoces como reggae. Pero vas a sentir los elementos en todas las pistas”. Como si eso fuera poco, el pasado septiembre afirmó que “Lo que conozcas de Rihanna no va a ser lo que oigas. Estoy experimentando mucho y la música es como la moda: debería poder jugar. Debería poder ponerme lo que quiera y trato la música de la misma manera”.

Publicidad

6. Beyoncé, TBA

Beyoncé nos ha tenido en vilo durante los últimos cinco años, y nuestra paciencia por fin se verá recompensada, pues la icónica artista ha estado trabajando en su séptimo álbum de estudio, su primer gran lanzamiento desde Lemonade en 2016. “Con todo el aislamiento y la injusticia del año pasado, creo que todos estamos listos para escapar, viajar, amar y reír de nuevo”, dijo a Harper’s Bazaar en agosto. “Siento que está surgiendo un renacimiento, y quiero formar parte de alimentar esa evasión de cualquier manera posible. Llevo un año y medio en el estudio”.

5. Sky Ferreira, Masochism

A estas alturas, ya sentimos que hemos estado esperando por el segundo álbum de Sky Ferreira por al menos dos eras geológicas, pero parece ser que el 2022 será finalmente el año en que lo escucharemos… o al menos esa es nuestra esperanza. Recientemente, Sky estuvo de paso por sus historias de Instagram para celebrar el octavo aniversario de Night Time, My Time, y aprovechó el momento para informar también a los fans de que tenía conformada la fecha de lanzamiento de su nueva música. “Digamos que… eh… ~entra como un león y sale como un cordero~”, escribió, un modismo que hace referencia al mes de marzo y a los cambios de clima, lo que significa que Ferreira probablemente planea regresar con nueva música ese mes.

Publicidad

4. Kendrick Lamar, TBA

Kendrick Lamar no ha lanzado un nuevo álbum en 5 años, lo cual es, si nos preguntan, demasiado tiempo para nuestro gusto. Sin embargo, el rapero prometió que haría su último álbum con el sello que lo vio desarrollarse como artista: Top Dawg Entertainment, y tras ganar el Pulitzer por lo que hizo con DAMN., y después de hacerse cargo de la banda sonora de la película Black Panther, el nativo de Compton estuvo muy activo con The Melodic Blues, el disco de su primo Baby Keem, en el que participó en dos canciones. Por ahora, no hay muchas pistas sobre sus próximos singles, pero sabemos que aparecerá en el espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl junto a Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Dr. Dre, por lo que podríamos tener su nuevo disco en la primera mitad del próximo año.

3. The 1975, TBA

A principios de este año, el grupo de indie-rock británico afirmaba en una publicación de Instagram que la cancelación de su más reciente tour debido al COVID-19 era el “mejor curso de acción” en medio de la enorme incertidumbre que rodeaba en ese momento el regreso de la música en vivo. Tras unos meses de apertura, lo cierto es que la variante Omicron le ha aguado la fiesta a muchos, pero Matty Healy y compañía han estado bastante ocupados, encerraditos y grabando un nuevo álbum. Por los momentos no hay confirmación de fechas y mucho menos título para el larga duración que será el seguimiento de Notes On A Conditional Form de 2020, pero estamos seguros de que tendremos noticias al respecto muy pronto.

2. Charli XCX, Crash

Charli XCX siempre sabe cómo hacernos pasar un buen rato con su electropop que coquetea con los sonidos hyperpop, y la británica publicará oficialmente su nuevo álbum Crash el 18 de marzo, con lo que quizá empiece bien el año en el ámbito del pop. La propia cantante ha admitido que esta colección será más apta para la radio, ya que gran parte de su trabajo reciente ha sido experimental y de naturaleza más electrónica que pop clásico, así que esta es una excelente oportunidad para que Charli haga el salto al mainstream que se ha merecido por un largo tiempo. El single principal, Good Ones, fue un éxito, y es probable que tengamos más bangers de este disco en camino.

1. Grimes, Book 1

Grimes es una artista visionaria, y su sexto álbum de estudio se perfila como una emocionante nueva era en su discografía. La cantante ha ido soltando pequeños datos sobre el próximo disco al más puro estilo Grimes, a menudo a través de comentarios de Instagram, su propia comunidad de Discord o vídeos en TikTok. Por ahora, sabemos que llevará como título Book 1, y en una entrevista con Vogue, dijo que es “de lejos, mi mejor trabajo que he hecho nunca. Creo que me metí en esto como ‘voy a firmar con una gran discográfica y voy a ser una artista realmente grande’ y todas estas cosas, y en ese proceso, empecé a decir ‘no’. Literalmente no me importa si alguien escucha esta mierda. Solo quiero que sea genial, que sea inequívocamente un gran arte”.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?