“Look At Me!”: El documental sobre la complicada vida de XXXTentacion se estrenará en el festival SXSW

Después de que la pandemia obligara al Festival de Cine South by Southwest a convertirse en un evento virtual los dos últimos años, el festival de Austin, Texas está planeando un evento mayoritariamente presencial durante el 11 y 19 de marzo, que contará con los estrenos de la tercera temporada de Atlanta de Donald Glover, lo último de Richard Linklater y la comedia de Sandra Bullock y Channing Tatum, The Lost City.

El público del SXSW podrá disfrutar de 99 largometrajes, incluidos 76 estrenos mundiales. Se calcula que se podrán degustar 80 bolsas de palomitas de maíz durante los nueve días de proyecciones, que se convertirá en el plato fuerte del mes de marzo luego de que la Berlinale brille a finales de este mes. Una de las secciones más esperadas del evento es 24 Beats Per Second, que se encarga de mostrar los sonidos, la cultura y la influencia de la música y los músicos, con énfasis en el documental, y este año incluirá una película dedicada al desaparecido rapero XXXTentacion.

El documental llevará como nombre Look At Me!, y fue dirigido por Sabaah Folayan y producido por FADER Films. De acuerdo con la sinopsis oficial, ofrecerá “comentarios francos de familiares, amigos y parejas sentimentales, e imágenes de archivo inéditas” del desaparecido artista, cuyo verdadero nombre es Jahseh Onfroy. La sinopsis indica además que el director ofrecerá “un retrato sensible de un artista cuyos actos de violencia, talento musical en bruto y lucha abierta con la salud mental dejaron una marca indeleble en su generación antes de su muerte a los 20 años”.

La noticia también fue compartida a través de un post oficial de la cuenta de Instagram de XXXTentacion.

En junio de 2018, el nativo de Florida XXXTentacion fue trágicamente asesinado y el hip-hop perdió una estrella problemática pero en ascenso. Dejó tras de sí una base de fans devotos que mantienen continuamente vivo su legado. Luego del estreno de Look At Me! en SXSW, el documental será estrenado en la plataforma de streaming Hulu este verano, aunque todavía se desconoce la fecha concreta. En 2019, el YouTube oficial de XXXTentacion compartió un vistazo al documental, y mientras tenemos el tráiler oficial sirve como una excelente manera de ver qué nos espera con el filme.

