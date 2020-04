Lo que debes saber sobre el COVID-19 si sufres de asma

Existen alrededor de 300 millones de personas a nivel mundial que sufren de asma y al menos 250 mil de ellos mueren anualmente de ataques asmáticos. Para poner estos números bajo perspectiva, 300 millones de personas es (aproximadamente) la población de los Estados Unidos y 250 mil personas es la población de la república africada de Santo Tomé y Príncipe. Y aunque el asma puede ser una patología severa, bajo la actual pandemia global por COVID-19, los pacientes deben tener mucho más cuidados de no contagiarse, ya que, de acuerdo con los expertos, los asmáticos corren más riesgo de morir por coronavirus que aquellos aquellos que no son asmáticos.

Los médicos también asegura que no solamente es el riesgo de muerte, sino que los asmáticos, debido a su limitada capacidad pulmonar, tienden a pasarla mucho peor al ser contagiados por coronavirus que aquellos con pulmones sanos. De hecho, un informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos — US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) — advierten que los asmáticos deberían seguir al pie de la letra las indicaciones medicas para evitar a toda costa el contagio con coronavirus.

People with asthma are hearing about people needing ventilators and they are panicking because they are sure that is their fate if they get COVID-19. I have asthma and I am managing the symptoms-don't panic, just be diligent. #coronavirus https://t.co/Pe0kgJrCMR

Michigan ER nurse Lisa Ewald dies alone at home from coronavirus. She was last heard from Tuesday. A friend found her body the next day. She wld have turned 54 on Saturday. Ewald came down with coronavirus symptoms at the end of March. She had asthma, putting her at higher risk. pic.twitter.com/F2i0NIaWcw