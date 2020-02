“Les Hirondelles de Kaboul”: El filme animado francés que muestra el amor en tiempos de tiranía

En los momentos más difíciles de la humanidad, siempre es posible encontrar el amor: esta es una lección que nos han dado hermosas películas como Life Is Beautiful de Roberto Benigni o Grave of the Fireflies de Isao Takahata. Ahora, una impresionante animación dirigida por el equipo las directoras Zabou Breitman y Eléa Gobbé-Mévellec, relata la vida bajo los talibanes, y valientemente no rehúye de temas como la brutalidad ni la esperanza.

Les Hirondelles de Kaboul es una adaptación de la novela de Yasmina Kadra del mimo nombre, publicada en el año 2002, y que cuenta la historia de un sofocante verano de 1998, en el que los jóvenes amantes Mohsen y Zunaira intentan experimentar la pasión de forma encubierta a pesar de la presencia opresiva de los talibanes gobernantes, que afecta incluso los aspectos más privados de sus vidas. Simultáneamente, la pareja mayor Atiq y Mussarat se enfrentan a una amenaza aún más mortal que el fundamentalismo.

En el filme animado, la directora/actriz Zabou Breitman y la animadora Eléa Gobbé Mévellec se enfrentaron a un nuevo territorio creativo: la primera nunca había trabajado en animación, y la segunda nunca había trabajado en un largometraje. Mezclando sus áreas de especialización, filmaron a sus actores interpretando escenas completas, tomas de vestuario y luego convirtieron los fotogramas en gráficos que parecen pintados a mano, delicadamente acuarelados y contorneados con trazos de tinta en carboncillo.

Producida por Les Armateurs, el equipo creativo francés que está detrás de gemas animadas como Les Triplettes de Belleville y Ernest & Celestine, la cinta está impregnada de imágenes inquebrantables pero compasivas. que demuestran que cuando toda esperanza parece perdida, todavía existe la posibilidad de ser valiente, tal como explica Breitman.

“Una de las muchas bellezas de Les Hirondelles de Kaboul es que retrata a cada personaje central como un complejo ser humano capaz de cambiar. Un simple despotricamiento contra los males de los talibanes sería fácil y olvidable. Esta película enhebra una esperanza imperecedera para el futuro a través de cada sombra de su tragedia y sacrificio”.

Y lo cierto es que el estilo de animación se adapta a la sustancia de la película ambientada durante el régimen de cinco años de los talibanes, en donde sus personajes se enfrentan a la capacidad de vivir de forma significativa cuando la autoexpresión nunca está exenta de miedo. Este hermoso filme promete ser uno de los más destacados del año luego de su paso por los festivales de Cannes y Annecy en el 2019. Démosle un vistazo al trailer a continuación.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?