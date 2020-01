Las cuatro frases más resaltantes de la entrevista de Penn Badgley donde resalta la importancia de la igualdad de género

Penn Badgley, el actor estadounidense que interpreta a Joe Goldberg en la serie estelar de Netflix, You, habló sobre las dificultades de llevar el papel del famoso y rompe corazones asesino serial y misógino que le ha dado tanta fama, y como este rol contrasta con su vida privada y su trabajo filántropo.

Badgley habló para la revista Teen Vogue sobre su trabajo con el Centro de Justicia Tahirih, una organización estadounidense sin fines de lucro comprometida a servir a las poblaciones vulnerables de mujeres y niñas inmigrantes a través de servicios directos, capacitación, educación y defensa de políticas, con el propósito de comprender mejor cómo las personas pueden impactar un cambio significativo.

“The role that I’m known for now, Joe in You, it is a deconstructive exercise, examination, and commentary, which is an important step in the process towards justice and equality for us all. But we also have to be constructive.” –@PennBadgley https://t.co/NNuSrITOQW