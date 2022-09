Las 8 películas que te harán sentir un mindfuck absoluto

Las películas se definen a menudo por la mecánica de la historia, la trama y el género. Hollywood inventó la irresistible y exitosa estructura de tres actos: configuración, conflicto y resolución. Pero el cine no está limitado por el tiempo y el espacio, a diferencia de otros medios artísticos como el teatro y la pintura. Las películas se apartan de la sabiduría popular y de las convenciones establecidas. La mayoría de las veces, eso se refleja en la forma poco ortodoxa de contar historias. Sin embargo, las películas tipo mindfuck, esas que buscan volarte la cabeza, van más allá y juegan de forma inventiva con la forma cinematográfica.

El cine ha jugado con las mentes de sus espectadores desde sus inicios: Georges Méliès introdujo en el cine la idea de la magia y el espectáculo con sus caprichosas películas de trucos, y desde entonces, la demanda de cine experimental y no narrativo ha crecido con los años. De hecho, lo que antes se consideraba vanguardista e impenetrablemente surrealista se fue incorporando al cine popular. Por ello hoy te seleccionamos una lista de películas con una forma cinematográfica compleja y algo indescifrable de los últimos 10 años, de esas que se meten en tu mente mucho después de que hayas terminado de verlas.

8. Coherence (2014) | Dir. James Ward Byrkit

Disponible en: Alquiler o compra en Apple TV y Google Play

En Coherence, un cometa sobrevuela mientras un grupo de amigos está en una cena, y este fenómeno cósmico tiene grandes efectos en un vecindario: el cometa reorganiza las diferentes realidades, de modo que la gente puede pasar rápidamente de una dimensión a otra, y cuando los ocho miembros de la fiesta exploran los alrededores después de que se va la luz, no se dan cuenta de que en realidad están cruzando múltiples realidades y conociendo otras versiones de sí mismos. Con el tiempo, la experiencia terminará, pero, ¿en qué realidad quedarán atrapados? Con tantas posibilidades, es imposible adivinar el final. Y, en su mayor parte, la confusión y la intriga juegan a su favor.

7. Sorry To Bother You (2018) | Dir. Boots Riley

Disponible en: Star+

En Sorry To Bother You, Lakeith Stanfield interpreta a Cassius, un tipo de buen corazón que siente que su vida se le va de las manos y por ello prueba con el telemarketing, fracasando hasta que un colega le recomienda usar su “voz blanca” en las llamadas. De repente, Stanfield se convierte en una sensación en la empresa, lo que le lleva “arriba”, donde los “superllamadores” como él son estrellas. Este es solo el punto de partida: A lo largo de la película, conocemos a un empresario que podría ser también un traficante de esclavos, a la novia artista radical de Cassius, que lleva pendientes con tantos lemas que es un milagro que pueda sostener la cabeza, y a un compañero de trabajo revolucionario que trata de incitar a los trabajadores a rebelarse contra sus amos. También hay muchas otras personas, y solo algunas de ellas son plenamente humanas.

6. Nope (2022) | Dir. Jordan Peele

La película de invasión alienígena de Jordan Peele de este año tiene sus defectos, pero también destaca como una de las películas visualmente más indelebles y memorables del 2022, repleta de horrores que se imprimen directamente en nuestra psique. Nos recuerda a una época en la que las películas se permitían ser más misteriosas, y el terror se inclinaba más directamente hacia lo desconocido e incógnito. Al mismo tiempo, es una pieza de carácter incisivo, que se lee fácilmente como un análisis de la fama, de la respuesta a la tragedia y de muchas otras cosas. Es un rompecabezas reflexivo y bien construido, que vale la pena considerar y analizar detenidamente, pero también es simplemente aterrador, y sí, va a volarte la cabeza.

5. Last Night In Soho (2021) | Dir. Edgar Wright

Disponible en: HBO Max, y en alquiler o compra en Apple TV y Google Play

Last Night in Soho es una película de terror psicológico dirigida y escrita por Edgar Wright, que está protagonizada por Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie y Matt Smith. La historia está protagonizada por Ellie, una aspirante a diseñadora de modas que llega a Londres a estudiar, y termina viajando en tiempo hasta los años 60, donde se encuentra con una deslumbrante aspirante a cantante, Sandie. Pero el glamour no es todo lo que parece y los sueños del pasado empiezan a resquebrajarse y a astillarse en algo mucho más oscuro. Poco a poco, va involucrándose más en la vida de Sandie… pero terminará descubriendo una verdad inesperada.

4. La Casa Lobo (2018) | Dir. Cristóbal Leon & Joaquín Cociña

Disponible en: Mubi

El abstracto, folclórico e inquietante cuento animado de los chilenos Cristóbal León y Joaquín Cociña se abre con el corto propagandístico de la colonia fundamentalista alemana que echó sus raíces en el sur de Chile. Conocida como Colonia Dignidad, la secta se convirtió en un pequeño estado modelo fascista. La Casa Lobo convirtió en ficción de forma inventiva la historia de María Wehrle, una de las pocas personas que escapó de la secta. Pero la historia es secundaria en esta macabra manifestación de los traumas y miedos más profundos de María. La animación en stop-motion es densa y desconcierta constantemente a los espectadores, pues nos lleva a un mundo oscuro y extraordinariamente detallado.

3. Midsommar (2019) | Dir. Ari Aster

Disponible en: Netflix, y en alquiler o compra en Apple TV y Google Play

La primera película de Ari Aster tras Hereditary fue gloriosamente imaginativa y sorprendentemente divertida, empujando los límites. Además de ser una experiencia visual estresante, Midsommar nos da mucho que pensar: En la superficie, es una historia sobre una joven deprimida llamada Dani que se va de vacaciones con su novio de mierda y los amigos de éste, visitando un pueblo escandinavo de culto en el que las cosas no tardan en ir en la dirección de The Wicker Man. Si se profundiza un poco más, se encontrará una gran cantidad de investigaciones sobre el folk-horror clásico, incluyendo la brillante partitura original de la película por Haxan Cloak, su diseño de producción magníficamente espeluznante, y las sutiles referencias a la historia fascista del neo-misticismo del norte de Europa.

2. The Lobster (2016) | Dir. Yorgos Lanthimos

Disponible en: Alquiler o compra en Apple TV y Google Play

En el futuro distópico de The Lobster, todos los individuos que no pueden encontrar una relación duradera son convertidos en animales. Los solitarios rezagados son enviados al Hotel, donde deben encontrar una pareja en un plazo de 45 días, o ser enviados al Bosque en su nuevo estado bestial. Colin Farrell interpreta a David, un hombre del Hotel que decide unirse a los solitarios, personas que abandonan la sociedad y se abstienen de mantener relaciones sexuales. Lo más interesante del filme, además de su inusual propuesta, es que la lectura que hagas del ambiguo final de la película determinará lo que sientes sobre el amor, las relaciones y el sacrificio.

1. Everything Everywhere All At Once (2022) | Dir. The Daniels

Disponible en: Alquiler o compra en Apple TV

Abróchate el cinturón y prepárate para la película más alucinante de este año. La siempre maravillosa Michelle Yeoh interpreta a Evelyn, una inmigrante chino-estadounidense que se tambalea al borde de una crisis existencial (sufre una auditoría de impuestos de Hacienda, intenta organizar una fiesta de Año Nuevo chino para impresionar a su padre y se enfrenta a problemas familiares en varios frentes). Entonces la película da un giro de ciencia ficción cuando Evelyn se ve envuelta en una serie de realidades alternativas que le ofrecen la esperanza y las habilidades que necesita para superar sus obstáculos. The Daniels consiguen que todo fluya maravillosamente, deslumbrando con su creatividad y audacia. En una época de fórmulas cinematográficas ya vistas, esta es la rara película que ofrece algo que no se ha visto antes… y que probablemente no volverás a ver.

