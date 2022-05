Las 8 mejores canciones producidas por Max Martin

Este puede puede ser un nombre del que no hayas oído hablar antes, pero es alguien que tiene una carrera tan impresionante que solo John Lennon y Paul McCartney lo superan en cuanto a número de temas número uno producidos en su carrera: hablamos de Karl Martin Sandberg, mejor conocido como Max Martin, el productor y compositor sueco detrás de buena parte de tu canciones pop favoritas. Martin nació en Estocolmo el 26 de febrero de 1971, y formó parte de una serie de bandas de rock en su país cuando se dio cuenta de su afinidad con las melodías pegadizas. A mediados de los años 90 tuvo éxito trabajando con Ace of Base, y luego tuvo su gran oportunidad cuando fue contratado por Zomba para producir para un nuevo grupo en 1995, llamado Backstreet Boys.

La carrera de Max Martin es especial por varias razones: no sólo está llena de éxitos y temas número uno, sino que ha estado detrás de canciones que han lanzado, revitalizado y, en muchos casos, definido las carreras de los artistas con los que ha trabajado, lo que honestamente es una hazaña impresionante. Si bien muchos productores tienen carreras bien consideradas y salpicadas de clásicos, es raro que un solo productor esté detrás de tantos éxitos. De esta manera, Martin ha producido y escrito desde entonces una melodía de éxito tras otra, y que ha seguido la evolución de los gustos musicales: desde las boybands de los 90, pasando por artistas pop como Britney Spears, Céline Dion, Katy Perry y Ariana Grande — por tan solo nombrar un pequeño número — hasta llegar a bangers de gente como The Weeknd, no cabe duda de que Martin tiene un talento especial: sus melodías son realmente obras maestras universales.

La música, las melodías, el ritmo y los patrones son un lenguaje universal y trasciende muchas de nuestras diferencias. Muchas de las melodías de Martin son tan pegadizas que muchos dirían que la letra podría cambiarse por cualquier cosa y seguiría pegando. Para genios como Martin, la melodía suele ser lo primero, y la letra se elabora en torno a una progresión de éxito indiscutible. Así, Martin ha producido himnos que los adolescentes (y los adultos) de todo el mundo cantan con sus amigos; canciones clásicas que no se pueden quitar de la cabeza y que se pueden poner en cualquier momento y en cualquier lugar, para que la gente se mueva, se ría y recuerde los viejos tiempos. Por eso, hoy seleccionamos ocho clásicos de la extensa lista de producciones de Martin que siguen sonando tan frescos como el día en que se lanzaron.

8. Ariana Grande, no tears left to cry

Escrita por: ILYA, Savan Kotecha, Max Martin & Ariana Grande | Producida por: ILYA & Max Martin

Comenzamos la lista con no tears left to cry, uno de los mayores temas del álbum Sweetener de Ariana Grande del 2018, su primero desde el incidente de la bomba en el Manchester Arena de su show un año antes. Fue la primera pista del álbum que escribió con Martin, quien tarareó la melodía, y la ayudó a canalizar los sentimientos que quería plasmar en la canción, que se convirtió en el primer single de Ari luego de la tragedia: quería que fuese positiva y que hablara de amor, y que también se refiriera a lo sucedido, y por ello el título habla de que ya no le quedan más lágrimas que llorar. El tema se convirtió en un éxito masivo para Grande, debutando en el Billboard Top 100 en el número tres, ampliando su récord como la única artista que ha debutado en el top ten con el single principal de todos sus álbumes de estudio. Además, encabezó las listas de éxitos en 16 países, y hasta el día de hoy es uno de los tracks favoritos de sus fans.

Letra destacada: Right now, I’m in a state of mind / I wanna be in like all the time / Ain’t got no tears left to cry / So I’m pickin’ it up, pickin’ it up (Oh yeah) / I’m lovin’, I’m livin’, I’m pickin’ it up

7. Katy Perry, Teenage Dream

Escrita por: Bonnie McKee, ​benny blanco, Max Martin, Dr. Luke & Katy Perry | Producida por: ​benny blanco, Dr. Luke & Max Martin

Cuando hablamos de temas masivos en el mundo del pop, hay definitivamente que mencionar el tema Teenage Dream de Katy Perry, incluido en su disco del mismo nombre del 2010. Parece difícil creer que la canción tenga ya casi 12 años de lanzada, pues pudiera haberse estrenado la semana pasada y seguir sonando tan bien: con toques power pop, electropop y hasta disco, la canción habla de un sentimiento que todos compartimos en algún momento: el de un romance tan hermoso e intenso que nos hace sentir como adolescentes una vez más. Así que jugando con la nostalgia que se alberga en nuestros corazones, no nos extraña que haya llegado al tope de las carteleras en 13 países y haya sido certificada ocho veces Platino en Estados Unidos, seis veces Platino en Australia, cuatro veces Platino en Canadá y Oro o Platino en otros ocho países.

Letra destacada: Let’s go all the way tonight / No regrets, just love / We can dance until we die / You and I, we’ll be young forever

6. Adele, Send My Love (To Your New Lover)

Escrita por: Shellback, Max Martin & Adele | Producida por: Shellback & Max Martin

Luego del éxito de su disco 21, Adele se enfrentaba definitivamente a un reto con su tercer disco, 25. Por ello, decidió reunir a los mejores talentos de la producción y la composición, y así terminó trabajando con Shellback y Max Martin en su tema Send My Love (To Your New Lover), una rola con toques de R&B que servía como un fuck you y que te vaya bien a una ex pareja: para más detalles, a la persona que conoció antes de su ahora ex esposo, Simon Konecki. Si bien la pista suena en un principio como un “que tengas una buena vida”, termina siendo una despedida bien intencionada con un toque suave de picante. Eventualmente se convirtió en uno de los mejores tracks de 25 gracias a su melodía y coro pegajosos, así como uno de los sencillos más sonados del álbum, y que le dio a Adele su noveno single en el Top 40 de EE.UU.

Letra destacada: Send my love to your new lover / Treat her better / We’ve gotta let go of all of our ghosts / We both know we ain’t kids no more

5. The Weeknd, Blinding Lights

Escrita por: The Weeknd, Oscar Holter, Max Martin, Belly & DaHeala | Producida por: Oscar Holter, Max Martin & The Weeknd

El número cinco de nuestra selección es Blinding Lights de The Weeknd, que tiene el privilegio de haberse convertido en la canción con más semanas en el top 5 y en el top 10, así como la primera canción en mantenerse en el top 10 de la lista de Billboard durante todo un año luego de su lanzamiento en el 2019. Es la canción más exitosa de la carrera de Abel Tesfaye hasta ahora, y la segunda canción más escuchada de la historia de Spotify, y con razón: es un delicioso bocado synthpop con sabor ochentoso en donde el artista habla de las luces de los automóviles que lo ciegan en su camino a ver a alguien que desea intensamente. Desde sus versos escalonados hasta su coro lleno de tensión, la canción exhibe la matemática melódica por la que es conocido Max Martin, con una estructura de ensueño y euforia que se combinan de manera perfecta.

Letra destacada: I look around and / Sin City’s cold and empty (Oh) / No one’s around to judge me (Oh) / I can’t see clearly when you’re gone

4. Taylor Swift, Blank Space

Escrita por: Shellback, Max Martin & Taylor Swift | Producida por: Shellback & Max Martin

Extraída del icónico álbum 1989, Blank Space de Taylor Swift es un track lleno de sarcasmo que habla de su reputación de tener muchos romances, y que terminan empañando su imagen de chica buena e inocente. Musicalmente, es una canción electropop con ritmos mínimos influenciados por el hip hop, y podríamos decir que este single es uno de esos momentos geniales del pop en los que la lírica de Swift, Martin y Shellback se unieron para componer y producir uno de esos temas perfectos. Además de ser una de las mejores canciones del 2015 y de la década pasada, estuvo siete semanas en la cima del Billboard Hot 100 de EE.UU. y fue certificada ocho veces como disco de platino por la Recording Industry Association of America (RIAA). También encabezó las listas de Australia, Canadá, Islandia, Escocia y Sudáfrica… y lo mejor de todo es que sigue sonando muy, muy bien.

Letra destacada: Got a long list of ex-lovers / They’ll tell you I’m insane / But I’ve got a blank space, baby / And I’ll write your name

3. Backstreet Boys, I Want It That Way

Escrita por: Andreas Carlsson & Max Martin | Producida por: Kristian Lundin & Max Martin

Con el top tres de esta lista ya estamos entrando en modo legendario, y aunque la palabra a veces se usa a la ligera, lo cierto es que no exageramos cuando decimos que el día que Max Martin y Andreas Carlsson se reunieron a escribir esta canción, invocaron a las musas del pop en un himno incomparable. Seamos honestos: ¿quién puede resistirse a un tema como I Want It That Way de Backstreet Boys? De canciones como estas es lo de lo que la gente habla cuando se refiere a melodías icónicas: no solo fue una balada pop imparable que logró el número uno en más de 25 países tras su lanzamiento en 1999, sino que continúa siendo un clásico atemporal. Entre las armonías vocales, la tierna letra y tres minutos y 39 segundos de producción brillante, tiene muy merecido el puesto número uno en la lista de las 500 Mejores Canciones de Todos Los Tiempos publicada el año pasado por Rolling Stone.

Letra destacada: You are my fire / The one desire / Believe when I say / I want it that way

2. Kelly Clarkson, Since U Been Gone

Escrita por: Dr. Luke & Max Martin | Producida por: Dr. Luke & Max Martin

En el año 2004, la estrella pop norteamericana Kelly Clarkson estaba preparando su segundo álbum tras obtener la victoria en el programa de talento American Idol, y podría decirse que buscaba renovar su sonido y su imagen para ser más atractiva para un público más amplio que el del show que la lanzó al ruedo musical. Así cayó en su regazo el tema Since You Been Gone, escrito y producido por Max Martin junto a Dr. Luke (pre-escándalo con Kesha). La canción había sido escrita para Pink, quien la rechazó, y luego se le dio a Hillary Duff, quien la devolvió debido a que su voz no alcanzaba las altas notas. Eso no fue un problema para Clarkson, quien transformó esta balada poderosa bañada en rock en uno de los mejores tracks de su carrera mientras le decía adiós a un ex con un poco de venganza, como lo muestra el vídeo oficial. La canción, inspirada en Maps de Yeah Yeah Yeahs se convirtió en un éxito para Clarkson alrededor del mundo, y podríamos decir que es no solo la mejor canción que ha grabado, sino que esta representó la etapa más brillante de su carrera y que la vio cosechar éxitos posteriores y tours agotados. Al día de hoy, escuchar Since You Been Gone a cualquier nivel menos que a todo volumen es un crimen.

Letra destacada: You had your chance, you blew it / Out of sight, out of mind / Shut your mouth, I just can’t take it / Again and again and again and again

1. Britney Spears, …Baby One More Time

Escrita por: Max Martin | Producida por: Rami & Max Martin

Si estás leyendo esto y no estabas vivo en 1998 cuando …Baby One More Time fue lanzado como single, es difícil describir lo masivo que fue este tema, lo inevitable que era escucharlo en todas partes, lo importante que fue para el impulso de la carrera de Britney Spears como megaestrella del pop, y por qué es considerada como una de las mejores canciones pop jamás escritas por Martin. Imagínate el éxito viral de Drivers License de Olivia Rodrigo multiplicado por un millón de bombas atómicas: así se sintió el temblor de tierra alrededor del mundo cuando Spears apareció como colegiala en este video y las cuatro notas del inicio de la canción se volvieron sinónimas con el comienzo de una nueva era dorada del pop en la década del 2000. “No creo que se pueda anticipar cómo va a ser recibida una canción”, dijo Spears en 2018 cuando la pista cumplió 20 años, y quien viajó a Estocolmo para grabar el tema con el compositor y productor. “Recuerdo que estaba muy impresionada por Estocolmo. Estuve allí unos 10 días, pero estábamos tan ocupados en el estudio que no tuve tiempo de salir a explorar en ese primer viaje. Creo que Max es un genio. Todo se unió y se sintió bien. En mi opinión, Max es el mejor compositor de todos los tiempos”.

Letra destacada: My loneliness is killing me (And I) / I must confess, I still believe (Still believe) / When I’m not with you, I lose my mind / Give me a sign / Hit me, baby, one more time

