Las 8 mejores canciones de Tove Lo

Ebba Tove Elsa Nilsson (nacida el 29 de octubre de 1987 en Estocolmo), conocida profesionalmente como Tove Lo, es una cantante y compositora sueca, y que podríamos decir es la creadora del pop más oscuro de Escandinavia: es conocida por su crudeza y su influencia grunge en la música pop, así como por su contenido lírico honesto y complejo. Además de su trabajo en solitario, Lo ha coescrito canciones para otros artistas, como Homemade Dynamite de Lorde y Love Me as You Do de Ellie Goulding, canción que le valió nominaciones a los premios Grammy y a los Globos de Oro. Ha colaborado con muchos artistas, como Alesso, Flume, Nick Jonas, Seven Lions, Broods, Urban Cone, Ava Max, Kylie Minogue y Coldplay, entre otros.

Sus letras son principalmente autobiográficas, y se basan sobre todo en los errores, el amor, las drogas, el sexo y las relaciones fallidas, siendo característicamente directas, cándidas y complejas, gracias a que suele centrarse en el lado más desquiciado del amor. Hasta ahora, su discografía se conforma por un EP y cuatro álbumes de estudio, pero un par de lanzamientos recientes nos hace pensar que su quinto disco está a la vuelta de la esquina. Mientras esperamos esa producción, decidimos hacer un recorrido por su música para seleccionar sus ocho mejores temas hasta la fecha.

8. No One Dies From Love

Escrita por: A Strut & Tove Lo | Producida por: A Strut

Comenzamos la lista con el más reciente sencillo de Tove Lo, llamado No One Dies From Love, y que forma parte de su próximo proyecto, aún sin nombre ni fecha de lanzamiento. Se inspiró en las abrumadoras emociones posteriores a una ruptura amorosa: “Cuando estás con alguien durante mucho tiempo y se acaba de repente, es como si una parte de ti hubiera muerto. Esa persona es ahora un extraño para ti”, dijo la cantante en un comunicado que acompañó al lanzamiento. “Todos los recuerdos están manchados. Durante la primera parte de la ruptura, crees que no debes sentirte bien por nada de lo que tuvieron juntos. Lo que creo que hago mejor es ‘heartbreak you can dance to‘. La canción es eso”. Ciertamente lo es, con un pop influenciado con sintetizadores y sonidos de los ochenta.

Letra destacada: I tried my best with you, you claim the same / Somehow, we’re strangers, but share this pain / Keep writin’ letters I’ll never send / Don’t want you movin’ on when it’s my end

7. Really Don’t Like You

Escrita por: Tove Lo, Caroline Ailin & Ian Kirkpatrick | Producida por: Ian Kirkpatrick

¿Sabes cuando ves a tu ex en el club con una nueva pareja, y tienes esa sensación de amargura? Pues este tema de Tove Lo explora especialmente la forma en que inevitablemente te comparas con esa persona nueva que está en la vida de alguien que amaste, y aunque hayas de alguna manera superado la ruptura, no puedes evitar que la persona te caiga mal. Lo que lo hace genial esta canción incluida en Sunshine Kitty de 2019, es que también es una collab con la australiana Kylie Minogue, y el el estilo minimalista del ritmo deja que ambas brillen: la canción es fluida y sónicamente relajante, y merecedora de un lugar en nuestra lista.

Letra destacada: Why, why, why / Why did I go to this party? / Thought I was done feeling sorry / Knew he’d be here with somebody / Why did it have to be you?

6. Cool Girl

Escrita por: Jakob Jerlström, A Strut & Tove Lo | Producida por: The Struts

Esta canción del disco Lady Wood de 2016 es básicamente una invitación a formar un romance no tradicional y no monógamo, en la que la cantante se describe a sí misma como una chica cool interesada en una relación abierta. Según Lo, el tema lírico principal de la canción está inspirado en una escena y un monólogo de la película Gone Girl de David Fincher, donde el personaje de Amy Elliott-Dunne (interpretado por Rosamund Pike) “pasa de ser una víctima a una psicópata”. Una de las cosas que más nos gusta es el contraste de las estrofas lentas y suaves en comparación con la vivacidad del coro hecho para la pista de baile.

Letra destacada: No, let’s not put a label on it / Let’s keep it fun / We don’t put a label on it / So we can run free, yeah / I wanna be free like you

5. hey you got drugs?

Escrita por: Alex Hope & Tove Lo | Producida por: Alex Hope

En el contexto general del álbum BLUE LIPS, y de toda su discografía, hey, you got drugs? es una de las canciones más emotivas de Tove Lo. El concepto de consumir drogas no por el subidón, sino como única forma de encontrar una conexión humana es desgarrador: en el tema, nos dice que usaba las sustancias como el escape de un círculo vicioso, pues las únicas personas que la hacen sentir algo también son las mismas que la lanzan a la espiral. “Es la constatación de que estaba rodeada de personas que no son realmente mis amigos”, dice la artista sobre el tema. “Estaba alejando a la gente que realmente se preocupaba por mí justo porque estaban preocupados. No estaba viviendo esa vida de forma recreativa, estaba viviendo esta vida para adormecerme. Y si hacía eso por mucho tiempo, no iba a estar por mucho tiempo más”.

Letra destacada: Ten years of highs just for fun / Not a height ’til I’m caught / Pain from the past like a small piece of glass in my heart / This should be the time of my life

4. Glad He’s Gone

Escrita por: A Strut, Jakob Jerlström, Shellback & Tove Lo | Producida por: The Struts & Shellback

Esta canción, el single principal del disco Sunshine Kitty, puede resumirse como el himno de una generación para la hermandad femenina y la solidaridad frente a los hombres que son un poco mierda en las relaciones. Esta canción cuenta la historia Tove cuidando a una amiga que tiene un novio que es muy exigente con su amiga. Como él nunca la satisface del todo, la amiga de Tove suele estar disgustada y culpándose de no ser lo suficientemente buena para él, por lo que la artista muestra compasión y amor por su amiga a lo largo de la canción y le recuerda que no necesita a ese tipo en su vida para ser feliz. “Todos hemos estado en ambos lados de la charla de ánimo de ruptura con nuestros amigos. Y todos sabemos lo bien que sienta recuperar a una amiga cuando por fin dejan atrás a ese idiota”, dice Tove Lo.

Letra destacada: Baby, no tears for that sucker / But never go dry this whole summer / Wanna get over, get under / (You’re better off, I’m glad that he’s gone)

3. Talking Body

Escrita por: Tove Lo, Jakob Jerlström & A Strut | Producida por: Shellback & The Struts

Llegamos a las posiciones de honor con Talking Body, que forma parte del disco Queen of The Clouds de 2014. Esta es una pista particularmente eléctrica, ya que es una de las canciones de Tove Lo con mayor carga sexual, lo cual, si conoces su repertorio, sabrás que no es poca cosa. Este sensual tema trata sobre una relación rebelde que se basa en el sexo y las drogas, con voz la voz de Tove Lo que se destaca en esta balada de pop electro, que utiliza una letra sencilla para momentos épicos como You got a perfect one, so put it on me.

Letra destacada: Now if we’re talking body (Hey) / Put it on me (Hey) / If you love me right / We fuck for life / On and on and on

2. Habits (Stay High)

Escrita por: Tove Lo, A Strut & Jakob Jerlström | Producida por: The Struts

Hay personas que, tras una ruptura, pueden seguir con su vida y actuar como si nada hubiera pasado. Pero como bien lo sabemos, Tove Lo no es una de esas personas, y la música pop es mucho mejor por ello. Tanto si escuchas la remezcla de Hippie Sabotage como la versión original, la clave de Habits (Stay High) está en la familiaridad de esta vieja pero buena canción. Todos hemos tenido un desengaño amoroso en algún momento. Además, el eco de “uh uh” es hipnotizante, ¿no? Esta fue la canción que llevó a Tove Lo al mainstream, y consigue captar bastante bien las peligrosas tendencias de los adictos tras una ruptura, un tema bastante popular en las canciones de la sueca.

Letra destacada: Staying in my play pretend, where the fun ain’t got no end / Oh, can’t go home alone again, need someone to numb the pain

1. disco tits

Escrita por: Jakob Jerlström, A Strut & Tove Lo | Producida por: The Struts

Y llegamos a la número uno de la lista: la salvaje, sexual y fiestera disco tits, uno de los mejores tracks del disco BLUE LIPS. Con sonidos que van desde el house, pasando por el electroclash, el dance pop y el disco, Tove Lo adopta un estilo un poco Robyn para darnos uno de sus tracks más desenfadados: no olvidemos que en el vídeo oficial, incluso tiene sexo con una especia de títere. Tove ha dicho que la pista se trata de “perderte con tu nuevo amor. Ingenua, excitada, sin consecuencias. La felicidad en la bruma que sientes en el ahora”. También dijo en una entrevista en Beats 1 que disco tits “soy yo siendo franca, sexualmente franca y cruda”. Inspirada en una anécdota en Coachella cuando llevaba puesto un top transparente cubierto de espejos como una bola disco que su novio en ese entonces llamaba disco tits, surgió este banger. “Probablemente sea una de las canciones más alegres y despreocupadas que he escrito nunca”, dice Tove, “porque normalmente siempre hay esa pequeña sensación de oscuridad en la mayoría de mis canciones”.

Letra destacada: I’m sweat from head to toe (oh) / I’m wet through all my clothes / I’m fully charged, nipples are hard / Ready to go (oh, oh)

