Las 8 mejores canciones de Tori Amos

No hay muchos artistas de la década de los 90 que puedan presumir de un repertorio musical tan indeleble y tan diverso como Tori Amos. No solo es una de las cantantes, compositoras y poetas más dotadas de su generación, sino que es sencillamente una de las mejores artistas femeninas de todos los tiempos. Con sus humildes comienzos como vocalista del efímero grupo de synthpop Y Kant Tori Read, nadie habría pensado que esta artista de formación clásica llegaría a sacudir el panorama del rock alternativo con algunas de las canciones más atrevidas y viscerales en forma de un piano-rock tan hermoso como intrincado.

Durante más de cuatro décadas de carrera, su música abarca todos los aspectos de la condición femenina, siendo brutal, inequívoca, y dolorosamente autobiográfica. Cuando pones uno de sus discos, te ves arrastrado a un espacio auditivo de rabia, alienación y desafío absoluto al patriarcado que ha seguido (y sigue) impregnando la sociedad actual para las mujeres. Tori Amos tiene un amplio catálogo musical que es imposible resumir con solo ocho tracks, en los que no se pueden abarcar todos sus estados de ánimo, sonidos y experimentaciones, pero haremos lo posible por dar una visión general de lo que son sus mejores temas, y que sin duda sirven de guía para cualquiera que quiera sumergirse en su música.

8. Spark

Escrita por: Tori Amos | Producida por: Tori Amos

Comenzamos la lista con Spark, la canción que abre el disco From the Choir Girl Hotel de 1998. Según la misma Amos, este tema se inspiró en la serie de televisión de culto Twin Peaks, y estas influencias enlazan con el tema del disco sobre madres e hijos separados. Después de las entonaciones acuosas y oscuras de las estrofas y los coros, el puente de la pista irrumpe como una explosión, provocándonos escalofríos cada vez que la escuchamos. No hay muchas canciones perfectas en el mundo, pero esta tiene que ser una de ellas.

Letra destacada: If the divine master’s plan is perfection (Swing low) / Maybe next I’ll give Judas a try (Swing low, sweet chariot) / Trusting my soul to the ice cream assassin

7. A Sorta Fairytale

Escrita por: Tori Amos | Producida por: Tori Amos

El single más vendido de Scarlet’s Walk (un álbum nacido de un viaje por carretera que Amos realizó por su país tras el 11 de septiembre de 2001), A Sorta Fairytale, es una conmovedora historia de amor ambientada en la autopista de la costa del Pacífico norteamericano, y la película The Getaway con Steve McQueen y Ali McGraw fue una gran referencia, pues para ella, los que no conocían el suroeste de primera mano podían relacionarse con esa película. El vídeo, protagonizado por Adrien Brody como el interés amoroso de Amos, ve a los amantes unidos por un beso.

Letra destacada: Way up north I took my day / All in all, was a pretty nice day / And I, I put the hood right back where / You could taste heaven perfectly

6. Silent All These Years

Escrita por: Tori Amos | Producida por: Davitt Sigerson

Silent All These Years personifica el espíritu del álbum debut de Amos, Little Earthquakes: la historia de una artista que encuentra su voz. Inspirada en el cuento de La Sirenita, que Amos solía leer con su sobrina, la canción trata más específicamente de encontrar tu voz a pesar de las relaciones interpersonales en las que te encuentras. Sigue siendo magníficamente conmovedora, especialmente cuando le prestamos atención a la letra, que encierra un sentimiento sencillo, presentado con inteligencia. Sin duda es una de las mejores canciones de Tori Amos, y sigue siendo, después de todos estos años, asombrosamente poderosa.

Letra destacada: So you found a girl who thinks really deep thoughts / What’s so amazing about really deep thoughts? / Boy, you best pray that I bleed real soon / How’s that thought for you?

5. Professional Widow

Escrita por: Tori Amos | Producida por: Tori Amos

Extraída del experimental Boys For Pele de 1996 (y llamado así por la diosa volcánica hawaiana que exigía carne masculina en sacrificio), esta canción fue escrita a raíz de su separación del productor y socio Eric Rosse. En Professional Widow, de la que se dice que está inspirada en Lady Macbeth, Edgar Allan Poe y Courtney Love, Amos insiste en la frase it’s gotta be big con un ruidoso acompañamiento de clavicordio. Uno de sus temas más conocidos, Professional Widow alcanzó una nueva vida cuando Armand Van Helden lo remezclara y lo convirtiera en un banger de discoteca en los años 90.

Letra destacada: Slag pit, stag shit / Honey bring it close to my lips, yes / Don’t blow those brains yet / We gotta be big, boy, we gotta be big

4. Caught a Lite Sneeze

Escrita por: Tori Amos | Producida por: Tori Amos

¿Quién no recuerda la primera vez que escuchó Caught a Lite Sneeze, ya sea en la radio o viendo MTV en los años 90? Esta pista de Boys For Peele tiene una inconfundible introducción percusiva que resuena como una alarma, con Amos tocando el clavicordio con una pasión quizás desconocida hasta ahora para ese gentil instrumento. También destaca por ser el primer tema disponible como descarga gratuita, y por tener una referencia muy comentada al álbum Pretty Hate Machine de Nine Inch Nails (valga la pena destacar que la amistad de Amos con Trent Reznor les llevó a colaborar en sus canciones de manera mutua en los años 90). En el material de prensa, Amos dijo de esta canción “En realidad trata de una relación. Y ella se ha regalado a sí misma, así que intenta recuperar piezas de cualquier manera”. Sea cual sea su significado, es un tema deslumbrante.

Letra destacada: Caught a lite sneeze, caught a light breeze / Caught a lightweight lightning seed / Boys on my left side, boys on my right side / Boys in the middle and you’re not here

3. Cornflake Girl

Escrita por: Tori Amos | Producida por: Eric Rosse & Tori Amos

Damos inicio a la recta final de este conteo con uno de los mayores éxitos de Amos, Cornflake Girl, publicado como primer sencillo de Under The Pink en 1994, y que cuenta con la participación de la cantante de soul Merry Clayton como corista. La pista nació en 1993 durante una conversación que Amos mantuvo con su amiga Karen Binns sobre la mutilación genital femenina. “Cómo se comportan las mujeres entre sí dentro de la cultura global del patriarcado es el debate en el que quería participar la canción Cornflake Girl“, escribió la cantante en su libro Resistance. Así, tanto Amos como Binns apodaron a las mujeres que sabotean a sus hermanas como Cornflake Girls, aunque, como nota curiosa, Amos ya había aparecido en un anuncio de los cereales de Kellogg.

Letra destacada: Never was a cornflake girl / Thought that was a good solution / Hanging with the raisin girls / She’s gone to the other side / Giving us a yo-heave-ho / Things are getting kind of gross / And I go at sleepy time

2. Winter

Escrita por: Tori Amos | Producida por: Davitt Sigerson

Winter es una épica de Tori que dura poco más de cinco minutos y que detalla su lucha por amar lo que es, y no tener miedo de seguir adelante con su vida fuera de la comodidad y la seguridad que su familia le ha dado. Es una canción de madurez, bellamente orquestada y astutamente escrita. Comienza como una niña, detallando su amor por el invierno y su padre, mientras éste intenta explicarle cómo ser ella misma, sin depender de su cuidado y protección. Cada verso narra una etapa de la vida de Amos, hasta el último, en el que teme que todas las lecciones de vida que su padre intentó inculcarle las aprendió demasiado tarde. Es un resumen de los miedos que tenemos como adolescentes y adultos, tratando de aferrarnos al pasado y con miedo a seguir adelante con nuestras vidas.

Letra destacada: Mirror mirror, where’s the crystal palace? / But I only can see myself / Skating around the truth who I am / But I know that the ice is getting thin

1. Precious Things

Escrita por: Tori Amos | Producida por: Tori Amos & Eric Rosse

Y llegamos a la número uno. Podría decirse que cada tema de Little Earthquakes, el extraordinario debut en solitario de Amos, pertenece a una lista de sus mejores canciones. Cuando su banda de pop-metal Y Kant Tori Read fracasó comercialmente, Amos volvió a lo básico, se enfrentó a sus demonios y creó un álbum en solitario tan personal y crudo que se ha comparado con un diario. Precious Things fue una de las cuatro canciones que rescataron el álbum tras ser rechazado por Atlantic en su primera versión. Precious Things es una canción que explora cómo se valora y se ve a las mujeres, desde los espectadores en el patio de recreo hasta los ejecutivos de la industria discográfica, y lo cierto es que nos sigue removiendo la sangre. En su corazón se encuentra la inmortal réplica que siempre oirás gritar en los conciertos de Tori: So, you can make me cum / That doesn’t make you Jesus.

Letra destacada: I wanna smash the faces / Of those beautiful boys / Those Christian boys / So, you can make me cum / That doesn’t make you Jesus

