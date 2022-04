Las 8 mejores canciones de Nicki Nicole

Nacida como Nicole Denise Cucco, la argentina que hoy en día conocemos como Nicki Nicole se pasó la adolescencia como muchos de los jóvenes raperos de América Latina, probando las aguas en competencias de estilo libre repartidas por su ciudad natal. A los 17 años, Nicki empezó a seguir a sus amigos que acudían a las competiciones de MC de estilo libre en las plazas públicas de su ciudad natal, Rosario, la tercera más grande de Argentina. A pesar de estar encantada con la versatilidad de los raperos, el machismo y la agresividad que mostraban la dejaron fuera de lugar. Así que en una competencia terminó recibiendo vítores y aplausos cuando se enfrentó a un contrincante que culpaba la violencia de género en la forma de vestirse de las mujeres, y descubrió que había un espacio para jóvenes como ella.

La cantante argentina ha recorrido un largo camino desde los días en que publicaba música en YouTube, hasta convertirse en uno de los rostros de una escena musical emergente y vibrante en Sudamérica. Con tan solo 21 años de edad, ya ha tenido una colaboración muy sonada con Christina Aguilera y Becky G, ha actuado en la serie de conciertos Tiny Desk de NPR, ha sido nominada a Mejor Artista Nuevo en los Premios Grammy Latinos 2020 y este mismo mes, fue una de las participantes del festival de Coachella. Hoy hacemos un recorrido por su discografía para traerles ocho de sus mejores canciones hasta ahora.

8. No Toque Mi Naik

Escrita por: Rafael Rodriguez, Mauro De Tommaso, Daniel Rondon, Evlay, Lunay & Nicki Nicole | Producida por: HoneyBoos, Mauro De Tommaso & Evlay

Comenzamos la lista con este sencillo lanzado por Nicki Nicole en el año 2021 junto al boricua Lunay, llamado No Toque Mi Naik, y que como la letra lo dice, invita a mantener la distancia con ella y sus codiciadas zapatillas. Además, vale la pena destacar que el vídeo de la pista fue rodado en Puerto Rico por el director Juanky Álvarez, y que capta muy bien la energía de la vida de isla, con sus escenas de Nicki y Lunay persiguiéndose en motos de motocross en compañía de amigos.

Letra destacada: Como sabe’, yo no soy de las que tanto le meten / Igual no molestaría si no me compromete’ / Tú y yo hacemo’ lo que quiera’ / Pero sabe’ que conmigo despué’ de eso, pichae— / A-Ando en el sky / En la peli, como “Rich or Die” / Mami, somo’ Bonnie and Clyde / Pero en esta vuelta con Nikes

7. Años Luz

Escrita por: Nicki Nicole | Producida por: Gonzalo Ferreyra

Nicki dejó caer su tema Años Luz en uno de sus mejores momentos, días después de estrenar su sesión con el productor Bizarrap, que inmediatamente se viralizó. En este tema musicalizado por beats trap suaves y una romántica guitarra, la argentina habla de amor y anhelo en una temática espacial melancólica: si bien siente que está a años luz de la persona que ama, también están cerca del sol de ese romance.

Letra destacada: Me pongo a escribir en tu nombre / Y te pienso toda la noche / Es que no hay como tú / Ya no hay nadie que me haga sentir esto que siento

6. Colocao

Escrita por: Bizarrap, Evlay & Nicki Nicole | Producida por: Evlay & Bizarrap

En el número seis tenemos a Colocao, la primera canción de Nicki en el 2020, fecha en la que la pandemia nos tenía más que encerrados. Con ganas de subirnos las endorfinas y las ganas de movernos así fuese desde la sala de nuestra casa, la argentina dejó caer esta rola grabada en casa del productor Bizarrap, y que surgió orgánicamente en uno de esos momentos de inspiración. En la pista, habla del éxito que ha logrado en su carrera, usando la analogía de estar bien posicionada como Drake.

Letra destacada: Coloca’o como Drake (Como Drake) / Fumo sólo para quita’ el estré’ (El estré’) / A ese baby ya le hice tre’ strike (Tre’ strike) / Todo’ quieren montarse en la de Naik (En la de Naik)

5. Baby

Escrita por: Richi López, Mauro De Tommaso & Nicki Nicole | Producida por: Richi López, Evlay & Mauro De Tommaso

Este tema incluido en su segundo disco, Parte de Mí, se diferencia de sus característicos himnos de rap y trap, regalándonos un poco de pop infusionado de disco, que sigue el reciente renacimiento disco liderado por artistas como Dua Lipa y Lady Gaga, este banger para sentirse bien se destaca del resto de las 15 pistas del set, refrescando el sonido de una artista que toma riesgos, y que demuestra su versatilidad.

Letra destacada: To’ lo que mi darling pide / Dominé, pa’, dominé / Cuando la piel le ericé / “No quiero perder” dice

4. Wapo Traketero

Escrita por: Nicki Nicole | Producida por: Albano Candal & Gonzalo Ferreyra

Wapo Traketero fue el tema que dio a conocer a Nicki alrededor del mundo, con un beat producido por Gonzalo Ferreyra y mediante un videoclip dirigido por Cocodrilo P&B, el tema subió como la espuma y colocó a la argentina en las alturas. En una entrevista con Billboard Argentina, la cantante reveló que el tema surgió de un bloqueo mental: “Yo intentaba escribir durante el día y no me salía nada. Pero, llegada la noche, me iba a dormir y empezaban a surgir un montón de ideas. Entonces les mandaba audios de WhatsApp a mis amigos y así salió la letra de este tema… Le pedí ayuda a dos amigos y nos pusimos a buscar una base de hip-hop para acompañar”. El resto es historia, como dicen.

Letra destacada: Vo’ estás estresao’, yo sonando en alta / Que la cuenten eso’ haters, no les da la nafta / Tener lo que presumen jamás me hizo falta / Casi sin querer lo mío se destaca

3. Mala Vida

Escrita por: Mauro De Tommaso, Evlay & Nicki Nicole | Producida por: Mauro De Tommaso & Evlay

“Mala Vida surgió después de ver la trilogía de El Padrino“, cuenta Nicki. “Nunca la había visto y en tres noches, junto con mis productores, la vimos toda. Mucha de la inspiración nació de ahí; crear algo con ese universo mafioso en mente pero con mis propias ideas”. Sin duda uno de sus mejores tracks hasta el momento, nos lleva a ese mundo de crimen y mafia de donde es difícil salir, pues es en donde la protagonista del tema se siente en familia: es donde el respeto y la lealtad sirven como valores, en contraposición con las traiciones que siempre espera. Temazo.

Letra destacada: La mala vida que me persigue (Yeah-yeah-yeah) / Los tiempo’ están cambiando y nosotro’ también / La calle está ardiendo, guiándome / Ni olvido ni perdón a lo que fuiste ayer

2. Parte de Mí

Escrita por: Julio Reyes, Mauro De Tommaso, Evlay & Nicki Nicole | Producida por: Julio Reyes, Evlay & Mauro De Tommaso

En el puesto número dos tenemos a la canción que le da título a su segundo disco, Parte de Mí. Nicki Nicole abre su conjunto de 16 pistas con esta balada desgarradora en donde el piano es protagonista, y la escuchamos en uno de sus momentos más vulnerables y reflexivos, y que nos ofrece un lado más suave de la cantautora argentina. Quizás nuestra parte favorita de esta canción es la hermosa voz de Nicole, quien en un momento confiesa: “Soy parte de ti, tú parte de mí. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar hasta que vuelva’?”

Letra destacada: Yo esperaba que seamos diferente’ / Encontrarno’ frente a frente a pesar de que duela / ¿Cómo le explico las llamadas a la noche? / ¿Cómo te siento? Si no pue’o tenerte aquí conmigo / Si tanto vale que me quieras obviamente / Yo no puedo hacer mas na’ si no estoy contigo

1. BZRP Music Sessions #13

Escrita por: Nicki Nicole | Producida por: Bizarrap

En la número uno no podía estar otra cosa sino la icónica sesión hecha por Nicole junto al productor Bizarrap. Esta entrega fue la número 13, y siendo la primera mujer que aparecía en el formato, consiguió alcanzar gran repercusión, aunque eso es quedarnos cortos: esta sesión representa un antes y un después en la carrera de la argentina, quien dejó demostrado acá su poderío, y también su lado más soul y melódico, destacando su voz y su talento sobre toda las cosas. A que todavía escuchas esta sesión sin parar. Sin duda, un número uno merecido.

Letra destacada: Bienvenido dolor, te invito a formar parte / El amor se fue hace rato, no quiso esperarte / Realmente vos y yo somos algo aparte / Esto me pasa por mi corazón fiarte / Daría todo por volver a lo de ante’ / Pero no se vuelve al pasado, por más que te cante

