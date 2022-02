Las 8 mejores canciones de Nicki Minaj

El mundo del rap ha sido históricamente un club masculino: incluso después de la aparición de leyendas femeninas del rap como Lil’ Kim, Missy Elliot, Salt-N-Pepa y Lauryn Hill, los hombres seguían dominando el escalón superior del hip-hop, mientras que las mujeres en la industria seguían siendo vistas y no escuchadas. Muchas raperas han dado un paso adelante y han desafiado este statu quo, utilizando su sexualidad para vender su propia música, y entre ellas está la monarca del hip-hop actual, Nicki Minaj, quien ha abierto la puerta a la avalancha de mujeres raperas que ahora entran en el juego, como Megan Thee Stallion, Rico Nasty, Saweetie, Doja Cat y, sí, incluso su adversaria, Cardi B.

Durante su carrera, Minaj ha demostrado que es capaz de eclipsar incluso a los mejores de la industria, y luego de su debut Pink Friday, ha publicado tres álbumes más e innumerables colaboraciones, acumulando una docena de alter egos en el proceso, como Harajuku Barbie, Roman, Nicki Lewinski, Nicki The Boss, Chun-Li y Martha Zolanski. Hoy, en honor a la contribución de Minaj no solo al rap femenino, sino al rap en su conjunto durante sus años de reinado, la celebramos seleccionando algunos de sus mejores temas.

8. Starships

Escrita por: Rami, Bilal “The Chef” Hajji, Carl Falk, RedOne, Wayne Hector & Nicki Minaj | Producida por: Carl Falk, RedOne & Rami

Con una melodía reconocible desde los primeros segundos y una letra igualmente pegajosa, Starships es un clásico innegable de la Reina del Rap. Es casi imposible no haber escuchado este tema cuando se estrenó, ya sea en la radio o en un club, a menos que hayas vivido en una cueva en Siberia durante los últimos 10 años.

Letra destacada: Starships, were meant to fly / Hands up, and touch the sky / Can’t stop ’cause we’re so high / Let’s do this one more time

7. Itty Bitty Piggy

Escrita por: Soulja Boy & Nicki Minaj | Producida por: Soulja Boy

Acá hacemos un throwback a la era de las mixtapes de Nicki antes de que fuera la reina. Itty Bitty Piggy, de 2009, pertenece a su mixtape Beam Me Up Scotty. Sobre el ritmo de Donk de Soulja Boy, reelaborado por DJ Holiday, Minaj deja caer varios sets de 16 compases que demuestran su destreza en el flow, la rima y el poder. En menos de cuatro minutos, hace decenas de referencias desde la Caperucita Roja, a las salchichas Oscar Mayer, y su capacidad lírica puso a Minaj en el mapa.

Letra destacada: Take yNow, if you see a itty bitty piggy in the market / Give that bitch a quarter and a car, tell her, “Park it” / I don’t fuck with pigs, like “as-salamu alaykum” / I put ’em in a field, I let Oscar Mayer bake ’em

6. Anaconda

Escrita por: AnonXmous, Ernest Clark, Kosine, Sir Mix-a-Lot, Polow da Don & Nicki Minaj | Producida por: Da Internz, AnonXmous & Polow da Don

La rapera asumió el reto de rehacer el clásico Baby Got Back de Sir Mix-a-Lot a su manera, y vaya que fue un banger. Con un sonido renovado y un freestyle al estilo de Nicki, Anaconda es EL tema que se espera en todos sus conciertos. El vídeo de Anaconda también sigue siendo un hito de la cultura pop, y con razón.

Letra destacada: Thi-this dude named Michael used to ride motorcycles / Di-dick bigger than a tower, I ain’t talking about Eiffel’s / Real country-ass nigga, let me play with his rifle / Pussy put his ass to sleep, now he calling me NyQuil

5. Barbie Dreams

Escrita por: Rivelino, James Brown, Fred Wesley, The Notorious B.I.G., Rashad Smith, Melvin Hough & Nicki Minaj | Producida por: Rashad Smith & Mel & Mus

En Barbie Dreams, una especie de homenaje a Lil Kim y su éxito de los 90 Dreams, la reina se enfrenta a todos los raperos de la industria. Desde 50 Cent hasta Drake, pasando por DJ Khaled y The Game, Nicki no tiene piedad con nadie. Se trata más de una burla que de un beef real, pero la canción creó gran revuelo en las redes sociales cuando se lanzó.

Letra destacada: All these Bow Wow Challenge niggas lyin’ and shit / Man, these Fetty Wap niggas stay eyein’ my shit / Drake worth a hundred mill, he always buyin’ me shit / But I don’t know if the pussy wet or if he cryin’ and shit / Meek still be in my DMs, I be havin’ to duck him / “I used to pray for times like this” face-ass when I fuck him / Man, Uzi is my baby, he ain’t takin’ a L / But he took it literally when I said “Go to hell”

4. Feeling Myself

Escrita por: Juice808, O.T. Genasis, SZA, Nicki Minaj, Beyoncé & Hit-Boy | Producida por: Beyoncé & Hit-Boy

Nicki did THAT. Ser capaz de hacer un dúo con Beyoncé cuando no te llamas Jay-Z es un reto. ¿Pero hacer dos (contando Flawless, claro)? MISIÓN IMPOSIBLE. ¿Pero a quién más puede llamar Queen Bey para una colaboración? La reina del rap, por supuesto. El resultado: un dúo icónicos con frases de culto. Todavía la escuchamos cuando nos queremos sentir con el autoestima a un millón.

Letra destacada: I’m with some hood girls lookin’ back at it / And a good girl in my tax bracket (Uh) / Got a black card that’ll let Saks have it / These Chanel bags is a bad habit / I-I do balls, Dal Mavericks / My Maybach, black matted (Uh)

3. Pound The Alarm

Escrita por: Bilal “The Chef” Hajji, Achraf Jannusi, Rami, Carl Falk, RedOne & Nicki Minaj | Producida por: Carl Falk, RedOne & Rami

Minaj volvió a sus raíces trinitarias para este tema listo para la pista de baile: Pound The Alarm, cuyo vídeo tuvo lugar en un carnaval de Puerto España. RedOne se encargó de la producción y está acreditado como co-compositor de la canción incluida en Pink Friday: Roman Reloaded. Este banger encabezó las listas de éxitos nada más estrenarse, y el audiovisual sigue siendo uno de nuestros favoritos.

Letra destacada: Yo, what I gotta do to show these girls that I own ’em? / Some call me Nicki, and some call me Roman / Skeeza, pleeza, I’m in Ibiza (Whoo) / Giuseppe Zanotti, my own sneaker / Sexy, sexy that’s all I do / If you need a bad bitch, let me call a few

2. Chun-Li

Escrita por: J. Reid & Nicki Minaj | Producida por: Nicki Minaj & J. Reid

En su momento, Nicki prometió que Queen sería su mejor álbum hasta la fecha. El primer single de este álbum, Chun-Li, lo confirma. Con referencias a Prince, X-Men y Chun-Li, por supuesto, la rapera encadena frases feroces sin tomarse un respiro. Difícil, por no decir imposible, de cantar en el karaoke sin quedarse sin aliento.

Letra destacada: You play checkers, couldn’t beat me playin’ chess / Now I’m about to turn around and beat my chest / Bitch, it’s King Kong, yes, it’s King Kong / Bitch, it’s King Kong, this is King Kong / Chinese ink on, Siamese links on / Call me 2 Chainz, name go ding dong

1. Super Bass

Escrita por: Kane Beatz, Ester Dean & Nicki Minaj | Producida por: JMIKE & Kane Beatz

El número uno de nuestra lista es Super Bass. En un vídeo tan delicioso como el algodón de azúcar, Nicki representa la barbie negra definitiva. Esta canción es un clásico del hip-hop: ¿oyes ese boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass? Nicki no solo sabe escribir un rap pegadizo, sino que hace de cada canción un éxito atemporal.

Letra destacada: This one is for the boys with the boomin’ system / Top down, AC with the cooler system / When he come up in the club, he be blazin’ up / Got stacks on deck like he savin’ up / And he ill, he real, he might gotta deal / He pop bottles and he got the right kind of build / He cold, he dope, he might sell coke

