Las 30 mejores series de televisión del 2021

Es seguro decir que la televisión (aka el streaming) ha sido una de esas cosas que nos han ayudado a pasar el último año y medio en casa: puede que las cosas hayan vuelto a abrirse (más o menos) oficialmente, pero eso no significa que nuestra obsesión por las series de televisión vaya a detenerse pronto. Y por suerte para nosotros, no tiene por qué hacerlo, ya que este año hubo una gran cantidad de nuevas y ya establecidas series que se han encargado de hacernos sentir un abanico de emociones. En el 2021, vaya que ha habido mucho que asimilar para los verdaderos guerreros del streaming, con plataformas como Disney+, Netflix, Amazon, Apple TV+, Star+, Paramount+ y pare usted de contar, que han abierto nuestras opciones y multiplicado la cantidad de horas que le dedicamos a esa pantalla electrónicas.

Este año marcó el estreno del MCU en Disney+ y cómo la plataforma demostraba su destreza narrativa con el lanzamiento de WandaVision; también fuimos a paraísos de bienestar en The White Lotus y Nine Perfect Strangers; vivimos experiencias adolescentes con shows como Sex Education, Love, Victor o Chucky, y animes como Arcane y Shingeki no Kyojin dejaron el listón muy alto en cuanto a narrativa. Eso sin hablar de increíbles miniseries como Mare of Easttown o It’s a Sin, el final de Pose, o la empatía de Ted Lasso. No hay manera de seleccionar solo 30 programas de televisión de un catálogo tan grande como el de este año sin que dejemos a alguno por fuera, pero aún así, aquí está nuestra guía nada exhaustiva de las mejores series de televisión del 2021. ¿En qué puesto quedó tu favorita?

30. Behind Her Eyes | Netflix

Behind Her Eyes fue uno d los éxitos inesperados del año: la adaptación a serie limitada de la novela de 2017 de Sarah Pinborough contó con un reparto uniformemente fuerte, un ritmo eficiente y un giro en el típico thriller. La mini serie cuenta la historia de una mujer que comparte un beso con un desconocido en un bar, solo para descubrir al día siguiente que es su nuevo jefe en la oficina de un psicólogo. Las cosas se vuelven incómodas, especialmente cuando la mujer, Louise, se encuentra con la esposa del psicólogo David, Adele, quien busca su amistad. Hacia la mitad del show, el espectáculo que creías estar viendo se convierte en algo totalmente distinto, y si estás dispuesto a seguir esos giros, te espera un final deliciosamente alocado.

29. Oddtaxi | Crunchyroll

Odd Taxi es un drama de misterio centrado en Odokawa, un taxista de cuarenta y tantos años que también es una morsa en un mundo poblado por animales antropomórficos, y que puede o no estar implicado en la desaparición de una chica. A pesar de lo nefasta que pueda parecer la premisa inicial, el anime en su conjunto es una mezcla experta de comedia negra y bromas irreverentes; una serie cuyo enfoque gira a través de un elenco de personajes excéntricos, poco convencionales y, sobre todo, dolorosamente humanos, cuyas vidas se cruzan con la de Odokawa en busca de los deseos de su corazón, ya sea la apariencia del amor verdadero o simplemente tratar de hacerse viral en las redes sociales.

28. Calls | Apple TV+

Lo increíble de Calls es que es completamente diferente a todo lo que hayas visto: aunque la serie cuenta con un reparto de lujo, solo se oyen sus voces. En la pantalla solo hay cuadros de diálogo que muestran lo que dice cada persona, con fascinantes y coloridas animaciones detrás que se adaptan al estado de ánimo, la cadencia y la situación que se produce en cada escena. Es oscura, dramática, aterradora y deja al espectador que utilice su propia imaginación. Basada en la serie francesa del mismo nombre, cada episodio dura menos de 20 minutos, pero te dejarán perturbado y fascinado al mismo tiempo.

27. Star Wars: Visions | Disney+

A estas alturas, parece difícil de creer que Star Wars aún tenga historias interesantes que contar, pero Star Wars: Visions lo logró, reuniendo a siete estudios y nueve aclamados directores de anime como Hiroyuki Imaishi y Kenji Kamiyama para contar sus propias historias en el universo de la franquicia sci-fi en una antología de cortometrajes que va más allá de lo que el público y los fans esperan: hay una conejita que blande katanas de sable de luz, niños-robot que canalizan la Fuerza, niños clones Sith que parten por la mitad destructores estelares con sables superpoderosos, y otros giros sorprendentes temas de manos de una generación de animadores que rinde homenaje a una de las series de películas más influyentes de todos los tiempos.

26. Foundation | Apple TV+

Tras años de desarrollo, y un proyecto de Jonathan Nolan que fue cancelado por HBO, esta adaptación de la obra de culto de Isaac Asimov vio fin la luz en Apple+ en 2021, con David S. Goyer al frente. Esta ambiciosa historia de ciencia ficción siempre ha parecido difícil de trasladar a la pantalla, pero la primera temporada nos dejó boquiabiertos, y desde entonces no queremos otra cosa que transportarnos al futuro con Jared Harris y Lee Pace.

25. Love, Victor | Hulu/Star+

La segunda temporada del drama adolescente gay de Hulu llegó a nuevos niveles con su segunda temporada, dejando atrás el cliché del final feliz, y recordándonos que las relaciones nunca son perfectas y que necesitan más que amor para funcionar. Esta segunda entrega no solo fue una digna continuación, sino una mejora en comparación con la primera: hubo conflictos, momentos demasiado reales, y sobre todo, crecimiento: es satisfactorio ver un show donde encontrar la aceptación es un proceso constante y no un fin perfecto.

24. You | Netflix

Sin duda alguna, la tercera fue la temporada más messy de You, el drama de Netflix centrado en un asesino en serie que termina encontrando su media naranja, que resulta siendo una mujer con tantos o más instintos asesinos que él. En esta entrega, la trama fue enrevesándose tras la ilusión del matrimonio aparentemente perfecto de Joe y Love, así como el de los vecinos que los rodeaban en su casa perfecta de su vecindario suburbano perfecto. Además de obsesión y muchos asesinatos descontrolados, tuvimos un final inesperado que puede marcar un nuevo comienzo para Joe, o el primer capítulo de su inevitable final.

23. Brand New Cherry Flavor | Netflix

Hay tanto contenido que llega a los servicios de streaming todo el tiempo que de vez en cuando una joya absoluta se cuela, a veces pasa de forma prácticamente desapercibida. Tal es el caso de Brand New Cherry Flavor, un thriller noir totalmente descabellado que es uno de los mejores programas de Netflix este año: habla de traición, de abusos y de sueños hollywoodenses, todo en el marco de la ciudad de Los Ángeles a mediados de los 90. Hay brujería, una extraña mujer, gatitos a granel, y como si eso fuese poco, también hay zombies, pociones mágicas, sapos venenosos que exigen ser lamidos, sicarios y una incipiente jungla por todas partes. Es una locura noir y divertidamente delirante.

22. Maid | Netflix

En Maid, Margaret Qualley interpreta a Alex, una joven con una niña pequeña que decide abandonar a su abusivo marido en mitad de la noche. Con solo $18 a su nombre, en realidad solo intenta llegar al día siguiente, para reunir el dinero suficiente para la vivienda, la comida y la seguridad para ella y su hija. Su viaje la lleva a un servicio de limpieza de vuelta a las vidas de su madre bipolar Paul y su padre distanciado Hank, mientras busca escapar de la situación de calle, de la pobreza y la desesperación. Lo más devastador y hermoso de Maid es que Alex te llega a importar rápidamente, de modo que cada pequeño acto de bondad que encuentra o cada búsqueda de estabilidad se siente genuina, y cada contratiempo te golpea en el pecho.

21. Shingeki no Kyojin | Crunchyroll

La última temporada de una serie que es considerada por muchos fans y críticos alrededor del mundo como uno de los mejores animes de la historia es difícil de calificar, especialmente cuando sus últimos episodios están por venir. De lo que no queda duda es de que, sin importar lo que suceda en el último capítulo, Shingeki no Kyojin continúa su hábil enfoque sobre el infierno sin salida que es la guerra, y aunque los fans pueden echar de menos las caras conocidas, las nuevas incorporaciones al reparto y su parte de la historia siguen impresionando mientras esperamos el cierre de la historia de Hajime Isayama.

20. Sex Education | Netflix

La historia de la rebelde Maeve, que arrastra al inexperto Otis (con una madre sexóloga), a la creación de una célula de terapia sexual clandestina dentro de su secundaria, ya ha hecho las delicias de millones de suscriptores de Netflix alrededor del mundo. Esta pieza maravillosamente refrescante de humor británico adopta una mirada inteligente y sensible sobre los adolescentes, su salud mental y sexual, y la manera en que ambos se viven al día de hoy con una historia sensible y real sobre el paso de la adolescencia a la adultez.

19. Lupin | Netflix

Éxito mundial a principios de año en Netflix, la serie sobre Arsène Lupin adaptada por el director británico George Kay e interpretada por Omar Sy, lo tenía todo para ser una faavorita: un héroe atractivo y modernizado, historias llenas de giros, un reparto de cinco estrellas y un París de postal. Los primeros episodios (dirigidos por Louis Leterrier) estuvieron a la altura, aunque la segunda mitad no estuvo en el mismo estándar. No obstante, la serie es entretenida y debería ser capaz de lograr renovarse para una segunda temporada.

18. Nine Perfect Strangers | Hulu/Prime Video

David E. Kelley y Nicole Kidman son imparables. Después de Big Little Lies y The Undoing, lanzaron este año un nuevo proyecto basado en los misterios, el drama, el bienestar y el uso no tan ético de los psicodélicos. Una adaptación de una novela de Liane Moriarty (¡sí, otra vez!), la serie sigue a nueve desconocidos que asisten a un lujoso retiro de bienestar para cambiar su vida, algo que logran… pero no de la manera e la que lo pensaban. El reparto contó con un gran talento, con Melissa McCarthy, Michael Shannon, Regina Hall, Bobby Cannavale y Samara Weaving, entre otros.

17. Loki | Disney+

Si WandaVision fue increíble y Falcon and The Winter Soldier un tanto convencional y poco memorable, el regreso de Loki tras Avengers: Endgame fue simplemente jubiloso. En esta serie que desarrolló más a profundidad el multiverso de Marvel brilló gracias a la espectacular entrada de Owen Wilson, quien junto al Loki de Tom Hiddleston fueron impecables en la pantalla, y a quienes esperamos ver en una segunda temporada para descubrir los secretos de la TVA.

16. I Think You Should Leave with Tim Robinson | Netflix

Si aún no has visto esta comedia absurda, te contamos un poco de qué se trata: el actor Tim Robinson protagoniza esta serie de sketches en la que intenta que la gente se vaya. En cada segmento, Robinson y sus invitados hacen lo que sea para tratar de llevar a alguien al punto en que necesita (¡o desea desesperadamente!) irse. Esta temporada nos dejó segmentos de comedia negra como Coffin Flop y momentos surrealistas como el hombre obsesionado con los salvajes estampados de sus camisas, y no podemos esperar a ver qué ideas tiene Robinson para una futura entrega.

15. What We Do In The Shadows | FX/Star+

La tercera temporada de What We Do In The Shadows encontró a los vampiros, así como a Guillermo, un poco más introspectivos mientras hacían sus rutinas: exploraron sus pasados y sus propias raíces de nuevas maneras, y asumieron nuevas posiciones dentro del Consejo de Vampiros. La nueva temporada reintroduce algunas otras facciones sobrenaturales, pero en su mayor parte está interesada en pequeñas historias que realmente juegan con los puntos fuertes de su reparto. Siempre es un placer ver cómo los vampiros se mueven entre esos espacios, profanando las antiguas tradiciones de su especie encontrando una gama de confusión, cortesía o curiosa aceptación cuando viajan a, por ejemplo, Atlantic City. Este crew singue siendo tan entretenido como siempre.

14. The White Lotus | HBO

The White Lotus, del creador de Enlightened, Mike White, sigue las relaciones entre grupos de adinerados veraneantes en el centro turístico hawaiano titular. Con un espectacular diseño de producción y un magnífico reparto, The White Lotus es un placer de ver, incluso cuando la miniserie se vuelve progresivamente más oscura a medida que pasan las semanas y las vacaciones aparentemente idílicas comienzan a desmoronarse. En su intento de fomentar un debate sobre las clases y los privilegios, The White Lotus explora la forma, a menudo horrible, en que los clientes ultrarricos tratan a los miembros del personal de clase trabajadora de los que tanto dependen.

13. Chucky | Star+

Si quieres sumergirte en la historia de un muñeco demoníaco que mate de forma creativa y excesiva a un montón de personajes humanos de forma que te haga reír, gritar y sentir asco, entonces Chucky es para ti. La más reciente versión de la franquicia de Don Mancini tiene lugar en Hackensack, Nueva Jersey, en donde Chucky consigue un nuevo amigo en Jake Wheeler, un adolescente queer que le gusta hacer esculturas de muñecos extraños, y recoge a Chucky en una venta de garaje. De ahí en adelante, Chucky busca manipularlo para parecer su amigo mientras busca continuar con su matanza, y vale la pena destacar que en una serie con un muñeco asesino implacable, la mayor antagonista en los primeros episodios es una adolescente llamada Lexy.

12. Arcane | Netflix

Arcane, la serie de animación basada en el videojuego League of Legends, es una revelación. Es una mezcla de 2D y 3D realizada por el estudio de animación francés Fortiche Productions, y creada y dirigida por los arquitectos de videojuegos de LoL, Christian Linke y Alex Yee. Las texturas, la iluminación y las paletas de colores húmedos y de neón en el inframundo, que se contraponen a la parte superior, más pastel y metálica son una fiesta para los ojos. Incluso si no tienes interés en el juego, hazte un favor y dale una oportunidad a Arcane. Tiene una narración madura y con resonancia emocional que muchas series de acción en vivo en este momento. Y merece ser alabado como el nuevo punto de referencia de lo que se puede hacer cuando se trata de trasladar con éxito universos de videojuegos dignos a un medio diferente, al tiempo que se niega a atontar o simplificar la compleja narración.

11. Only Murders in The Building | Hulu/Star+

Después de 35 años compartiendo escenario y pantalla, sigue siendo una delicia ver a Steve Martin y Martin Short trabajar juntos. Ahora, junto con Selena Gómez, se ven envueltos en un misterio de asesinato. La entrañable comedia sigue a este trío de obsesionados por los crímenes reales mientras intentan resolver un caso en su edificio de apartamentos en Nueva York y hacen un podcast al respecto mientras semanalmente arman un entrañado de sospechosos, entre los que incluso se ve involucrado Sting. El humor es delicioso al igual que los diálogos, y el reparto tiene una química increíble que se gana nuestras risas mientras se revelan poco a poco bocados de sus vidas secretamente solitarias.

10. Midnight Mass | Netflix

Después de The Haunting of Hill House y The Haunting of Bly Manor, Mike Flanagan nos ofrece una nueva creación mística, más religiosa y espiritual que terrorífica, pero diabólicamente hechizante. Midnight Mass se enfrenta a lo religioso, en una parábola tan hechizante como macabra sobre el fundamentalismo, el fanatismo y, en general, la desviación del catolicismo. Esta misa de medianoche es definitivamente un objeto televisivo infernal. ¡Aleluya!

9. Scenes From A Marriage | HBO

Una adaptación de la venerada obra de Ingmar Bergman, con Jessica Chastain y Oscar Isaac en los papeles principales, se sintió como una mirada íntima (a veces demasiado) de los altibajos de un matrimonio. Con cada capítulo comenzando como una obra de teatro que rompía la cuarta pared, esta miniserie no solo nos demostró el francamente increíble talento de sus protagonistas, sino que nos hizo evaluar al matrimonio como institución y su validez real en la sociedad de hoy en día.

8. Mare of Easttown | HBO

Diez años después de Mildred Pierce, Kate Winslet vuelve a HBO para una miniserie escrita por Brad Ingelsby y dirigida por Gavin O’Connor. Este oscuro thriller criminal está ambientado en un pequeño pueblo de Pensilvania llamado Easttown, donde la vida parece ser dura para todos. En siete episodios cuenta una historia en donde los poderosos lazos que unen a los miembros de una comunidad cuentan tanto como la trama, con un final realmente estremecedor. Winslet interpreta uno de sus papeles más bellos, junto a Julianne Nicholson y Guy Pearce.

7. Inside | Netflix

Para muchos espectadores, este fue el mejor musical del año: filmado e interpretado por el comediante y director Bo Burnham, aislado en la comodidad (o incomodidad, en realidad) de su propia casa y con canciones centradas en la paranoia tecnológica, la salud mental y el miedo a envejecer, fue un recordatorio de lo que muchos vivimos encerrados en casa en el 2020 durante los inicios de la pandemia. En este especial, Burnham expresa los pensamientos internos, los miedos y los deseos de sus personajes por medio de canciones a lo largo de una narración contenida, que en este caso es la de un hombre que intenta buscar qué hacer durante una pandemia. Tiene baladas, canciones con encanto, números de comedia, y momentos demasiado sinceros. Al plasmar su experiencia personal en la pandemia, Burnham creó uno de los relatos más convincentes de la vida durante 2020.

6. Squid Game | Netflix

Inesperadaamente, Squid Game se convirtió en el mayor fenómeno de la historia de Netflix. Tanto es así que se ha convertido en la serie más vista de la historia de la plataforma, con 111 millones de hogares alcanzados en 28 días. Sin embargo, sobre el papel, esta intensa serie surcoreana que ha tardado más de diez años en ver la luz no parecía predestinada a tal éxito. Pero su ultraviolencia sin concesiones, su aguda crítica a la sociedad capitalista y su alegato contra el aumento de las desigualdades entre los más ricos y los más pobres, calaron en un gran número de suscriptores de todo el mundo.

5. Pose | FX/Netflix

Con el elenco trans más numeroso de la historia de la televisión, Pose se despidió de nuestras pantallas este año con su tercera temporada centrada como siempre, en la familia que encontramos en la vida, que en este caso, es un grupo diverso de marginados LGBTQI+ que encuentran el poder y la aceptación en la cultura ballroom de la ciudad de Nueva York de los años 80 y 90. Con la sombra de la crisis del VIH y el SIDA, nos cuenta las dificultades de ver a innumerables amigos morir o esparcir sus cenizas en la Casa Blanca para que el gobierno finalmente haga algo sobre la enfermedad; pero también nos ofreció un respiro imaginario de la realidad trans de cada día con un final feliz que la vida suele negar cruelmente, con Ángel, Blanca, Lola, Electra y Pray viviendo sus sueños más salvajes.

4. WandaVision | Disney+

La primera serie de Marvel producida para la plataforma Disney+ fue un éxito realmente ambicioso y audaz, totalmente diferente en su aproximación al MCU. Repleta de referencias a diferentes eras de la televisión, con mucho humor y potenciada por un delicioso toque de locura, convirtió a Wanda Maximoff en un personaje importante para el resto de la franquicia cinematográfica, además de tocar elementos importantes como la pérdida y el trauma… sin hablar de que nos dejó uno de los mejores personajes del año: Agatha Harkness.

3. It’s A Sin | Channel4 /HBO Max

Esta miniserie de cinco episodios del brillante escritor galés Russell T Davies (Queer as Folk, Doctor Who, Years and Years) cuenta la historia de un grupo de jóvenes, en su mayoría homosexuales, que se trasladan a Londres en 1981 y cuyas vidas dan un vuelco a causa del surgimiento del VIH/SIDA. Denunciando la indiferencia general al principio y luego el ostracismo de la comunidad homosexual, It’s A Sin es conmovedora, con un toque de humor británico, y el reparto es absolutamente fabuloso.

2. Ted Lasso | Apple TV+

El éxito de Ted Lasso, con su énfasis en la amabilidad, la positividad y el respeto, probablemente no debería haber sido una sorpresa. Una comedia sobre un entrenador de fútbol norteamericano que acepta un trabajo como entrenador de un equipo de la Premier League inglesa en apuros es el escape perfecto de la pandemia global que nos había obligado a encerrarnos, fomentado la incertidumbre y alimentado nuestra ansiedad colectiva. Así que un poco cansados de la oscuridad de la era de los antihéroes, nos entregamos a esta comedia deliciosa y extravagante que destaca lo mejor de la humanidad, revelando cómo la bondad y la humildad pueden ser un conducto para la felicidad y el éxito.

1. Succession | HBO

Centrándose en los fastuosos y mezquinos empresarios de una cúpula podrida, Succession sigue siendo un espectáculo en cada temporada, y lo cierto es que la tercera no fue la excepción. En su más reciente entrega, Succession siguió siendo uno de los mejores shows de HBO y de la televisión con la familia Roy en su centro absoluto, y en una lucha de poder constante que terminó en uno de los momentos más explosivos y sorprendentes del show hasta los momentos. Es como War of The Roses, Maquiavelo, Shakespeare y los últimos días de Roma. Es adictivo, pero también es deprimente: incluso en sus momentos de comedia más grandiosos, hay verdad en el mundo cínico de Succession que nos hace darnos cuenta de que sí, todo esto podría ser más real de lo que pensamos.

