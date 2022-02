Las 10 películas de Sundance 2022 que no debes dejar de ver

Una de las mejores cosas de la llegada de un nuevo año es que con él siempre aterriza una nueva serie de títulos salidos del Festival de Cine de Sundance para despertar el interés incluso del cinéfilo más casual. Y vaya surtido que ofrece 2022. Debido a la actual pandemia de COVID, los organizadores decidieron ofrecer el programa de este año de forma virtual, salvo algunas proyecciones por satélite organizadas en comunidades locales. Pero si hay algo que los dos últimos años han probado es que las buenas películas no tienen por qué disfrutarse menos solo porque las veamos en casa.

Desde un throwback a la escena indie musical neoyorquina de hace 20 años hasta un recuento de la vida de la icónica Sinéad O’Connor, pasando por el incansable intento de encontrar el amor, las películas de Sundance de este año ofrecen algunas historias que te divertirán, te harán reflexionar y te horrorizarán. A veces incluso todo en la misma película. A continuación, una selección de las mejores películas que no querrás perderte cuando finalmente se estrenen.

1. Hatching | Dir. Hanna Bergholm

“Hatching”. Fotografía: Sundance Film Festival

Prepárate para enamorarte de la decrépita criatura mitad pájaro y mitad humano que vomita baba en la ópera prima de Hanna Bergholm, Hatching. En esta espeluznante y maravillosa fábula finlandesa, una joven gimnasta llamada Tinja encuentra un huevo en la puerta de la casa donde su madre, que es una bloguera, pretende llevar una vida perfecta y pastel. La niña calienta el huevo dentro de su oso de peluche hasta que sale una criatura a la que llama Alli. Alli, creada por magos animatrónicos, se convierte en la mascota y protectora de Tinja, hasta que empieza a transformarse en una imagen especular de ella.

2. Cha Cha Real Smooth | Dir. Cooper Raiff

“Cha Cha Real Smooth”. Fotografía: Sundance Film Festival

La película de Raiff se pone en la piel de un postgraduado sin rumbo que vive en su casa y tiene el suficiente encanto para conseguir actuaciones como improbable “animador de fiestas de bar mitzvah”. En uno de esos eventos, conoce a una madre perspicaz (Dakota Johnson, que no para de dar performances excelentes) y a su hija autista (Vanessa Burghardt), con las que entabla una coqueta amistad que le lleva a la edad adulta. Creerás que sabes a dónde va esta película, y estarás muy equivocado.

3. Nothing Compares | Dir. Kathryn Ferguson

“Nothing Compares”. Fotografía: Sundance Film Festival

Cuando Sinead O’Connor rompió una foto del Papa Juan Pablo II y lanzó los trozos a la cámara al final de su actuación en SNL en 1992, diciendo al público que “luchara contra el verdadero enemigo”, entró en una nueva fase de su carrera. Nothing Compares, un nuevo y reflexivo documental sobre la vida y la música de O’Connor, traza el ascenso de la cantante de inquieta adolescente irlandesa a rebelde estrella del pop mundial con envidiable convicción. Las actuaciones, las entrevistas y los videoclips dibujan el retrato de una artista en una búsqueda a menudo dolorosa de su propia verdad.

4. The Worst Person In The World | Dir. Joachim Trier

“The Worst Person In The World”. Fotografía: Sundance Film Festival

El filme de Trier comienza anunciando que es una historia contada en 12 capítulos con un prólogo y un epílogo. En principio, esto puede parecer intimidante, pero esta película cálida y acogedora sobre una mujer joven que trata de resolver sus problemas es todo lo contrario. La reveladora Renate Reinsve interpreta a Julie, de la que aprendemos en la sección inicial que era una estudiante de tipo A que quería ser médico hasta que se distrajo y probó la psicología, y luego la fotografía y la escritura. Conoce a Aksel, un dibujante de cómics mayor que ella, se enamoran y se van a vivir juntos. Es una película muy divertida, pero también creativa y conmovedora.

5. Fire of Love | Dir. Sara Dosa

“Fire of Love”. Fotografía: Sundance Film Festival

Los protagonistas de este increíble documental son Maurice y Katia Krafft, un par de vulcanólogos franceses que están enamorados y viajan por el mundo acercándose peligrosamente a la lava fundida, siempre al lado del otro. Dosa reúne las increíbles imágenes de explosiones y flujos de lava de los Kraffts, al tiempo que teje una historia de su romance, narrada por Miranda July, que termina como una meditación sobre la pequeñez de la humanidad frente a las placas tectónicas de la Tierra.

6. After Yang | Dir. Kogonada

“After Yang”. Fotografía: Sundance Film Festival

After Yang es una parábola de ciencia ficción futurista que plantea grandes cuestiones a escala íntima. Es también, más que nada, la historia de una familia que vive en un mundo en el que los robots conscientes, conocidos como tecnosapiens, conviven con los mortales. Jake (Colin Farrell) y Kyra (Jodie Turner-Smith) adquirieron uno llamado Yang para que su joven hija china (Malea Emma Tjandrawidjaja) pudiera tener un hermano, y la pareja se ha convertido en la mejor compañía. Cuando el sistema de Yang funciona mal, se siente como una muerte, lo que envía a Jake a un camino para restaurar a Yang o al menos entender mejor su realidad.

7. Sirens | Dir. Rita Baghdadi

“Sirens”. Fotografía: Sundance Film Festival

El documental de Rita Baghdadi sobre una banda de metal formada exclusivamente por mujeres en el Líbano es es intrínsecamente dramático: todas las tensiones de pertenecer a una banda se ven agravadas por el hecho de ser mujeres homosexuales en un país conservador en medio de protestas contra el gobierno. Además, las guitarristas del grupo están enfrentadas y tuvieron una relación sentimental, lo que, aunque estresante, no es el único factor que dificulta su colaboración. Es una visión única de los sueños de las estrellas de rock.

8. Good Luck to You, Leo Grande | Dir. Sophie Hyde

“Good Luck To You, Leo Grande”. Fotografía: Sundance Film Festival

Nancy Stokes (Emma Thompson) es una profesora de religión jubilada que nunca ha tenido un orgasmo. Es parlanchina, ansiosa, encantadora y llena de la nostalgia de alguien que siente que la vida le ha pasado de largo. Así que hace lo que cualquier viuda que se precie podría hacer: contratar a un joven y atractivo trabajador sexual (Daryl McCormack) a través de Internet. A lo largo de varios encuentros en la misma habitación de hotel, ella y Leo estrechan sus lazos, encontrando un improbable punto en común a pesar de su enorme diferencia de edad.

9. Sharp Stick | Dir. Lena Dunham

“Sharp Stick”. Fotografía: Sundance Film Festival

Sharp Stick es una provocación deliberada por parte de la creadora de Girls, una historia de madurez a menudo desordenada, a veces fascinante y con frecuencia enfurecida sobre una joven virgen de 26 años. Kristine Froseth interpreta a Sarah Jo, una cuidadora de niños con necesidades especiales. Añorando una experiencia que cree haber perdido cuando se sometió a una histerectomía de urgencia a los 15 años, inicia un romance con el padre del niño que cuida. Pero esto es sólo el comienzo del viaje sexual de Sarah Jo, y Dunham la lleva a una obsesión con una sensible estrella del porno, que se vuelve extraña y angustiosa.

10. Meet Me In The Bathroom | Dir. Dylan Southern & Will Lovelace

“Meet Me In The Bathroom”. Fotografía: Sundance Film Festival

Fue un gran año para los documentales en Sundance. Para los aficionados al rock, quizá el más emocionante sea Meet Me In the Bathroom, que presenta imágenes de archivo nunca vistas y entrevistas con grupos como The Moldy Peaches, LCD Soundsystem, The Strokes y Yeah Yeah Yeahs. Inspirado en el libro homónimo de Lizzy Goodman, este documental pretende capturar un momento mágico de renacimiento del alt-rock en la Nueva York anterior al 11 de septiembre.

