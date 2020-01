La YouTuber de belleza Nikkie de Jager revela que es una mujer transgénero

Una de las YouTubers de belleza más populares de la plataforma finalmente compartió su verdad con sus fans esta semana: Nikkie de Jager, conocida online como NikkieTutorials, anunció que era una mujer transgénero en un video.

De Jager es una YouTuber holandesa, y compartió su historia de transición por primera vez con sus más de 12 millones de suscriptores, agradeciendo a su madre por ser su mayor apoyo y afirmando que su canal de maquillaje comenzó cuando estaba completando su transición.

Nikkie se hizo muy conocida en Internet por sus vídeos sobre el “poder del maquillaje”, y ha trabajado con celebridades como Jessie J y Lady Gaga además de colaborar con marcas como Too Faced en el lanzamiento de productos.

En el video, Nikki también reveló que había sido chantajeada por personas que querían filtrar su historia en medios de comunicación y redes sociales, y añadió que salía del armario porque le habían quitado la oportunidad de hacerlo en sus propios términos.

De Jager dijo que sabía que era una niña desde que era bastante joven, y que le había crecido el pelo y había empezado a identificarse con el género femenino a la edad de 6 años.

“Algunos niños lo entendieron y otros niños de mi clase no, lo cual está bien. Pero siempre estaré muy agradecida con todos los profesores de esa escuela que me apoyaron en mi camino”.

En el video, Nikki también contó que empezó a tomar hormonas a los 14 años y que usó “paralizantes de crecimiento” que le impidieron ser más alta. Añadió que hizo una transición completa a los 19 años, después de que empezó a hacer videos en YouTube.

De Jager también dijo que compartió su historia de transición con su prometido, Dylan, y que los dos estaban trabajando en la situación en privado; la pareja ha mantenido su relación en gran parte privada y fuera de redes sociales. “Yo soy yo. Sigo siendo Nikkie. Nada cambia al respecto”, dijo de Jager. “Lo último que quiero en mi vida es que no confíen más en mí, o que me miren con otros ojos, o que me miren de otra manera, o que pienses que he cambiado”.

Añadió: “Esto se siente muy liberador, pero al final del día, sigo siendo Nikkie”.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?