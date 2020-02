“La Rosalía”: El primer trailer del documental de la cantante española nos lleva a sus inicios en la música

No cabe duda que Rosalía conquistó la escena musical de la noche a la mañana y ha alcanzado éxitos que muchos músicos soñarían con poder conquistar. Es por esta razón que la española pretende mostrar parte de su camino al estrellato en su documental La Rosalía, un largometraje que ha estado grabando desde hace algunos meses.

El proyecto que será dirigido por Alfred Marroquín y producido por Taylor Russo también contará con anécdotas sobre sus inicios, y tendrá entrevistas con muchos de sus amigos y familiares. El anuncio lo realizó la misma cantante por medio de su cuenta de Instagram, desde donde publicó una foto en su avión privado, camino a Las Vegas.

Adicionalmente, un tweet de la revista Honda confirmó el lanzamiento del documental, que será narrado por la misma artista catalana de 26 años, cuyo verdadero nombre es Rosalía Vila Tobella. El tweet dice lo siguiente: “Rosalía, que nos presenta su historia de origen única estudiando música en España y la pasión que la inspiró a perseguir sus sueños”.

Aún desconocemos la fecha de estreno del documental, pero acá les dejamos un adelanto:

This week on #HondaBackstage, @rosalia 🌹 takes us through her unique origin story of studying music in Spain and the passion that inspired her to pursue her dreams✨ pic.twitter.com/Ohsbmr52wi