La policía de San Francisco legaliza el uso de robots asesinos

Los funcionarios de San Francisco votaron esta semana a favor de otorgar a la policía de la ciudad el poder de utilizar robots potencialmente letales y por control remoto en situaciones de emergencia. La votación de 8-3 a favor de la medida se produjo tras un debate de dos horas cargado de emoción y se produjo a pesar de las fuertes objeciones de los grupos de libertades civiles y otros grupos de supervisión de la policía en la ciudad de la costa oeste de Estados Unidos.

La supervisora Connie Chan, miembro del comité que remitió la propuesta al pleno, dijo que entendía la preocupación por el uso de la fuerza, pero que “según la ley estatal, estamos obligados a aprobar el uso de estos equipos. Así que aquí estamos, y definitivamente no es una discusión fácil”. El Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) ha dicho que no tiene robots prearmados y que no tiene planes de que estos tengan armas. Sin embargo, el departamento podría desplegar robots equipados con cargas explosivas “para contactar, incapacitar o desorientar a sospechosos violentos, armados o peligrosos” cuando haya vidas en juego, dijo la portavoz del SFPD, Allison Maxie, en un comunicado. “Los robots equipados de esta manera solo se utilizarían en circunstancias extremas para salvar o evitar más pérdidas de vidas inocentes”, dijo.

Publicidad

Supervisores de San Francisco se han opuesto a que robots policiacos hagan uso de fuerza letal.

➡️ https://t.co/176OVuarNa pic.twitter.com/7Isgh3Y9uT — Noticias14 (@noticias14) November 30, 2022

La propuesta había sido modificada antes de su aprobación para aclarar que los agentes solo estarían autorizados a utilizar robots después de haber agotado las tácticas alternativas de fuerza o de desescalada o de haber llegado a la conclusión de que no podrían someter al sospechoso por esos medios alternativos. Solo un número limitado de agentes de alto rango está facultado para autorizar el uso de robots como opción de fuerza letal.

Publicidad

La policía de San Francisco tiene actualmente una docena de robots terrestres en funcionamiento, que se utilizan para evaluar bombas o proporcionar ojos en situaciones de baja visibilidad, según el departamento. Fueron adquiridos entre 2010 y 2017. Este año entró en vigor una nueva ley de California que exige a los departamentos de policía y del sheriff que hagan un inventario de los equipos de grado militar y soliciten la aprobación para su uso, en medio de la preocupación de que la militarización de la policía estaba creando un clima entre las fuerzas del orden que fomentaba la fuerza excesiva.

Publicidad

En una carta enviada a principios de esta semana, la oficina del Defensor del Pueblo de San Francisco advirtió que conceder a la policía “la capacidad de matar a miembros de la comunidad a distancia” iba en contra de los valores progresistas de la ciudad. La oficina quería que la junta volviera a incluir un texto que prohibiera a la policía utilizar robots contra cualquier persona en un acto de fuerza. Al otro lado de la bahía de San Francisco, el Departamento de Policía de Oakland retiró una propuesta similar tras la reacción del público.

Publicidad

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?