La legendaria mixtape “K.I.D.S.” de Mac Miller cumple 10 años y ahora llega a servicios de streaming

Mac Miller puede haber fallecido, pero su legado sigue vivo. Ahora, los fans del músico y rapero pueden escuchar nuevamente dónde comenzó todo. Aunque mixtape K.I.D.S. de Mac no fue su primera, fue sin duda la más importante para exponer al talentoso y entonces adolescente rapero de Pittsburgh a un amplio público y para iniciarlo en el camino hacia el superestrellato.

Publicada originalmente el 29 de abril de 2010, K.I.D.S. fue editada bajo el sello independiente Rostrum Records, y lo hizo llegar a las masas gracias a reconocidos temas como Nikes On My Feet y Kool Aid & Frozen Pizza, así como con una diversa gama de beats de hip-hop old school que le permitieron mostrar su amor por el género y su flow habilidoso. Para celebrar el lanzamiento de K.I.D.S. en streaming, también podemos disfrutar de su video musical de Don’t Mind If I Do (una pista que samplea Fireflies de Owl City) en una nueva versión HD en YouTube.

Hoy, justamente cuando se cumplen 10 años de su estreno, K.I.D.S. está oficialmente disponible para su transmisión en todos los servicios de streaming después de que anteriormente sólo estuviera en sitios de mixtapes como DatPiff, donde debutó originalmente. Cuando se lanzó en el 2010, Mac Miller tenía solamente 18 años, y a menudo fue injustamente clasificado como parte del entonces prominente movimiento de “frat rap”.

Fue justamente este trabajo el que le permitió salir de esa categoría, así como hacerse querer por una generación mayor reacia a aceptar a los llamados raperos de blog como miembros del canon del hip-hop con su inteligente uso de beats como The World is Yours de Nas y Hip 2 Da Game de Lord Finesse, así como sus referencias a la película de culto Kids de 1995.

La mixtape también fue objeto de controversia ya que Lord Finesse demandó a Miller por el sampleo nada más y nada menos que por USD $10 millones, pero más tarde se resolvió extrajudicialmente por una suma no revelada. K.I.D.S. fue también la plataforma de lanzamiento de la primera gira de Mac, en la que vendió todos sus boletos. Así que sumérgete en este paseo nostálgico escuchando una vez más esta excelente mixtape de Mac Miller.

